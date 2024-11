Deutsche Bank slog forventningerne til tredje kvartal, men hvad drev stigningen?

Deutsche Bank, Tysklands største långiver, vendte tilbage til overskud i tredje kvartal og rapporterede om en nettoindtægt på €1,461 milliarder ($1,58 milliarder), som kan tilskrives aktionærerne.

Dette overgår prognosen på 1,047 milliarder euro fra analytikere adspurgt af LSEG.

Bankens resultater i tredje kvartal markerer en vending fra et tab på 143 mio. EUR i det foregående kvartal, drevet af forbedrede retssager og en stærk indtægtsstrøm.

Midt i udfordrende markedsforhold og faldende renter afspejler Deutsche Banks resultater dets strategiske skift mod omkostningsbesparende tiltag og et fornyet fokus på aktionærernes afkast.

Deutsche Banks omsætning i tredje kvartal rammer 7,5 milliarder euro

Omsætningen nåede op på 7,5 mia. EUR i 3. kvartal, hvilket oversteg de 7,338 mia. EUR, som analytikere havde forventet.

Resultat før skat steg med 31 % år-til-år til 2,26 milliarder euro.

Hensættelser til kredittab steg til €494 mio. sammenlignet med €245 mio. for et år siden.

CET 1-kapitalprocenten blev forbedret til 13,8 % mod 13,5 % i 2. kvartal.

Forrentning af materielle egenkapital (ROTE) steg til 10,2% fra 7,3% år-til-år.

Omkostningsbesparende indsats er nøglen til Deutsche Banks genopretning i tredje kvartal

Deutsche Banks rentabilitet i 3. kvartal tilskrives delvist dets igangværende omkostningsbesparelsesprogram.

Banken sigter mod at reducere sit antal ansatte med 3.500 roller inden 2025, inklusive 800 nedskæringer, der blev annonceret sidste år.

Opsparingsinitiativet stemmer overens med bredere branchetendenser, efterhånden som europæiske banker tilpasser sig et skiftende rentemiljø.

Analytikere antyder, at yderligere omkostningsreduktioner vil være afgørende for at opretholde konkurrencedygtige marginer under blødere markedsforhold.

Den delvise frigivelse på €440 mio. i hensættelser til retssager i 3. kvartal gav et markant løft til Deutsche Banks overskud.

Hensættelserne er knyttet til en langvarig retssag om bankens opkøb af Postbank.

Navnlig 60% af sagsøgerne afgjorde med Deutsche Bank i august, hvilket gjorde det muligt for banken at forfølge en stoppet aktietilbagekøbsplan.

Denne lettelse af retssager har hjulpet banken med at navigere i de økonomiske konsekvenser af igangværende juridiske udfordringer.

Deutsche Bank tager afstand fra Commerzbank-fusionsforhandlinger

Midt i spekulationerne om fusioner inden for Tysklands banksektor har Deutsche Bank bevæget sig væk fra en potentiel fusion med Commerzbank.

Fokus flyttes nu til Commerzbanks mulige opkøb af Italiens Unicredit.

Markedsanalytikere ser Deutsche Banks strategiske retning som et signal om dens hensigt om at styrke sin position uafhængigt.

Beslutningen fremhæver bankens fokus på intern omstrukturering frem for at forfølge uorganisk vækst gennem indenlandsk konsolidering.

Europæiske banker, herunder Deutsche Bank, har lænet sig op af aktietilbagekøb og udbetaling af udbytte for at styrke aktionærværdien i de seneste år.

Med Den Europæiske Centralbanks skift til en mere løs pengepolitik står bankerne nu over for pres for at levere indtjeningsvækst i et miljø med faldende renter.

McKinseys Global Banking Annual Review 2024 advarer om, at opretholdelse af de nuværende ROTE-niveauer vil kræve, at europæiske banker reducerer omkostningerne cirka 2,5 gange hurtigere end indtægtsfald.

Da Deutsche Bank ser yderligere vækst, er presset på for at tilpasse sig hurtigt til denne skiftende dynamik.