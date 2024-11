Dow Jones falder for tredje dag, efterhånden som renterne stiger; McDonald’s og Tesla falder, Walmart rammer rekordhøjt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

De amerikanske benchmark-aktiemarkeder faldt onsdag, da statsrenterne fortsatte med at stige midt i en overfladisk udsigt til Federal Reserves rentenedsættelsescyklus.

I skrivende stund faldt Dow Jones Industrial Average 1,4 pct. Gennemsnittet tabte mere end 600 point og faldt for tredje session i træk.

S&P 500-indekset faldt 1,5 %, mens Nasdaq Composite faldt mere end 420 point.

Tidligere i sessionen toppede den benchmark 10-årige statsobligationsrente 4,25 % og nåede det højeste niveau siden 26. juli.

Robuste økonomiske data presser renterne op

Stærke økonomiske data fra USA giver næring til stigningen i statsrenterne.

Den amerikanske økonomi fortsætter med at være robust, hvilket også dæmper håbet om en større rentenedsættelse fra Fed i november.

“For mig handler det om virkningen af højere takster. Markedet sætter pris på sandsynligheden for, at Fed aggressivt kan sænke renten, siger Brent Schutte, investeringschef hos Northwestern Mutual Wealth Management, til CNBC.

“Der har været dele af økonomien, der endnu ikke har følt virkningen af stigende renter, men jo længere renter forbliver højere, jo flere forskellige dele af økonomien er nødt til at omlægge den virkelighed … økonomien er ude af ligevægt “, fortalte Schutte til CNBC.

Coca Cola og Teslas aktier falder

Aktierne i Coca Cola faldt omkring 2% onsdag, selvom selskabets indtjening i tredje kvartal slog forventningerne.

Teslas aktier faldt også mere end 1,5%, da selskabet efter planen skal offentliggøre sit resultat for tredje kvartal efter den afsluttende klokke onsdag.

McDonald’s-aktien falder efter E. coli-udbrud

Aktierne i McDonald var på vej til den værste dag siden marts 2020, da fastfood-giganten kæmper for at begrænse skaderne fra et E. coli-udbrud.

Udbruddet forbundet med Quarter Pounder-burgere har dræbt en person og gjort næsten 50 andre syge i flere amerikanske stater, ifølge en Reuters-rapport.

Udbruddet har også syge mennesker i mere end 10 amerikanske stater, hvoraf 10 er indlagt på grund af alvorlig sygdom, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CDC og McDonald’s undersøger McDonald’s forsyninger af løg og Quarter Pounder oksekød, mens de undersøger årsagen til E. coli-udbruddet, rapporterede Reuters.

I skrivende stund faldt aktierne i McDonald’s Corp næsten 5% fra den forrige lukning.

Walmart-aktierne stiger, men Boeing glider

Aktierne i Walmart steg med næsten 1% onsdag for at nå et nyt rekordhøjdepunkt onsdag.

Aktier i Walmart har overgået S&P 500-indekset i 2024, en stigning på 57% sammenlignet med indeksets næsten 22% spring i år, ifølge CNBC.

I mellemtiden faldt aktien i Boeing næsten 3 % efter at have rapporteret sit største kvartalsvise tab siden 2020.

Selskabet rapporterede et tab på næsten $6 milliarder i tredje kvartal, mens det også tabte mere end $4 milliarder i sin kommercielle flysektor.

I mellemtiden faldt Starbucks aktier med 1 %, efter at kaffekæden rapporterede sine resultater for fjerde kvartal.

Virksomheden viste fald i same-store-salg, nettoomsætning og resultat på grund af svagere efterspørgsel i USA.