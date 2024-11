Er der flere gevinster forude for AppLovin?

AppLovin Corp (NASDAQ: APP) fortsætter sin bemærkelsesværdige stigning og rammer nye rekorder hver dag, inklusive et toppunkt på $163,13 i går.

Den 22. oktober indledte Loop Capital dækning af aktien med en ‘Køb’-rating og et kursmål på $181.

Analytiker Rob Sanderson understregede AppLovins uundværlige rolle i mobilspilindustrien og dens nye position inden for big data og AI.

Han bemærkede, at på trods af aktiens imponerende vækst og nylige udbrud, forbliver den relativt uopdaget og misforstået.

Sanderson sammenlignede også AppLovin med The Trade Desk og fremhævede, at AppLovins softwareforretning er større med højere marginer.

Han foreslog, at en udvidelse til e-handelsannoncering kunne øge virksomhedens samlede adresserbare marked markant.

AppLovin: Forventet stærk indtjening i 3. kvartal

Selskabet er indstillet til at rapportere sit 3. kvartal indtjening den 6. november, og forventningerne er høje. Tretten Wall Street-analytikere, der dækker aktien, har en konsensusprognose for en indtjening pr. aktie (EPS) på 1,21 USD ved en omsætning på 1,13 milliarder USD.

Dette repræsenterer en væsentlig stigning fra EPS på $0,30 på en omsætning på $864,3 millioner rapporteret i 3. kvartal sidste år.

Det er bemærkelsesværdigt, at alle 13 analytikere har revideret deres EPS-estimater opad i de sidste 90 dage, hvilket afspejler stor tillid til AppLovins præstation.

Blandede analytikervurderinger og prismål for AppLovin

Mens Loop Capitals initiering tilføjer et positivt udsigter, har andre analytikere forskellige meninger.

Den 14. oktober nedjusterede Goldman Sachs aktien fra ‘Køb’ til ‘Neutral’, selvom det hævede kursmålet en smule fra $147 til $150.

Analytiker Eric Sheridan påpegede, at efter en stigning på 113 % siden sidste indtjeningsrapport, er risiko-belønningsprofilen blevet mere afbalanceret.

Han anerkendte virksomhedens stærke udførelse og rentabilitet, men rådede til forsigtighed forud for 3. kvartals indtjening.

Morgan Stanley opretholdt en ‘Equal-weight’ rating, men hævede sit kursmål fra $80 til $110.

Analytiker Matthew Cost satte spørgsmålstegn ved holdbarheden af AppLovins ambitiøse mål om at vokse sin annonceforretning med 20-30 %, især når forbrugernes udgifter til mobilspil kun forventes at vokse med 5 %.

Han bemærkede, at selvom virksomheden for nylig har opnået et betydeligt forspring, kan det kræve, at man klarer sig bedre end konkurrenter som Meta og Google for at opretholde denne vækst.

I modsætning til de forsigtige synspunkter øgede Citi sit prismål til $155 fra $110, med henvisning til øget tillid til, at AppLovin opnåede over 20% omsætningsvækst.

Analytiker Jason Bazinet fremhævede flere veje til vækst, herunder trinvise andelsgevinster i mobilspilannonceudgifter, højere taksterater og udvidelse til e-handelsannoncering.

UBS opgraderede også aktien til ‘Køb’ fra ‘Neutral’, hvilket hævede kursmålet til $145 fra $100.

Analytikerne udtrykte bedre synlighed i omsætningsvækst på mellemlang sigt og potentiel opside fra ekspansion til nye vertikaler som e-handel.

AppLovin: forretningsgrundlaget viser robust vækst

AppLovins økonomiske resultater har været stærke. I 2. kvartal 2024 rapporterede virksomheden en omsætning på 1,08 milliarder dollar, en stigning på 44 % år-til-år, hovedsagelig drevet af dets softwaresegment.

Justeret EBITDA steg 80% til $601 millioner, hvilket resulterede i en justeret EBITDA-margin på 56%, op fra 52% i det foregående kvartal.

Softwareplatformen bidrog med $711 millioner i omsætning og $520 millioner i justeret EBITDA med en margin på 73%.

Denne vækst tilskrives forbedringer i deres AXON-system, der forbedrer platformens evne til at identificere værdifulde brugere for annoncører.

APP-aktie: værdiansættelsesmålinger

Aktiens hurtige opskrivning har ført til højere værdiansættelsesmultipler. Nogle analytikere advarer om, at aktien kan have overgået dens fundamentale værdier.

For eksempel ved at bruge en diskonteret pengestrømsanalyse med optimistiske antagelser, ser aktien stadig ud til at være overvurderet med omkring 10-20 %.

Morningstars model foreslår også en fair værdi under den aktuelle handelspris.

Fremadrettede målinger indikerer dog et betydeligt fald i forholdet mellem pris og indtjening i de kommende år, hvilket tyder på, at værdiansættelsen kan blive mere fornuftig, hvis væksten fortsætter som forventet.

Insidersalg giver anledning til bekymring

De seneste insider-transaktioner har løftet nogle øjenbryn. Den administrerende direktør solgte aktier til en værdi af 21,5 millioner dollars, og andre ledere har også solgt betydelige aktier for nylig.

Selvom insidersalg kan være af forskellige årsager, kan betydelige salg indikere, at insidere mener, at aktiens opsidepotentiale er begrænset på kort sigt.

AppLovins opstigning til nye højder er understøttet af stærke økonomiske resultater, strategiske ekspansionsplaner og positiv analytikerstemning, dog med nogle advarende bemærkninger.

Den kommende indtjeningsrapport for 3. kvartal vil være en afgørende indikator for, om virksomheden kan leve op til de høje forventninger, som analytikere har stillet, og retfærdiggøre sin nuværende værdiansættelse.

Med aktien når nye rekordhøje højder og betydelige udviklinger i horisonten, er det et opportunt tidspunkt at undersøge de tekniske faktorer, der kan påvirke dens fremtidige bane.

Trefoldigt afkast YTD: Stærkt opadgående momentum for APP

AppLovin har været en af de bedst præsterende teknologiaktier med store selskaber i år og er steget næsten tredoblet indtil videre.

Med aktien med nye rekorder hver dag, viser den enestående opadgående momentum på tværs af tidsrammer.

Kilde: TradingView

I betragtning af, at investorer og handlende med et bullish synspunkt kan købe aktien på nuværende niveauer.

Forsigtige investorer med et bullish synspunkt kan dog vente på en retracement eller en mindre tilbagetrækning mod $138 niveauer, før de starter nye lange positioner.

Handlende, der ønsker at tage den modsatte handel, skal afholde sig fra at gøre det, da de stærke viser stærkt opadgående momentum i de kortsigtede diagrammer.

En kort position skal kun overvejes, hvis aktien rammer modstand og begynder at lave lavere højder og lavere nedture.