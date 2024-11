Er overkommelighed drivkraften for fremtiden for det amerikanske bilmarked?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den voksende tendens mod køretøjer til en pris på mellem $20.000 og $30.000 omformer landskabet på det amerikanske bilmarked.

Ifølge bilanalytikere finder et “overkommelighedsskift” sted, efterhånden som flere købere genovervejer nødvendigheden af at betale den gennemsnitlige pris på 47.000 $ for nye biler – en stigning på over 20% sammenlignet med niveauerne før pandemien.

Med de nuværende priser vil køb af en ny bil til den pris koste den gennemsnitlige køber omkring $737 om måneden, forudsat at et lån finansieres med 7,1 % over næsten seks år, pr. data fra Edmunds.com.

For mange er dette en økonomisk strækning for langt, hvilket foranlediger en bevægelse i retning af mindre, mere rimeligt prissatte modeller.

Alligevel er det ikke kun købere, der ikke har råd til et køretøj på $47.000, der søger billigere alternativer.

Mange forbrugere havde råd til den højere pris, men kan simpelthen ikke se værdien i det.

Denne ændrede tankegang får amerikanske bilproducenter til at genoverveje deres strategier, da salget af nye biler steg med kun 1% til september sammenlignet med sidste år.

Hvis denne tendens fortsætter, kan det tvinge fabrikanterne til at øge rabatter og sænke bilpriserne, hvilket lægger pres på fortjenstmargener i hele branchen.

Kevin Roberts, direktør for markedsintelligens hos CarGurus, et populært indkøbssted for biler, tilskriver skiftet økonomisk usikkerhed og vedvarende høje renter, som har holdt bilpriserne høje.

“Forbrugerne bliver mere forsigtige, da de står over for økonomisk usikkerhed, stadig høje renter og køretøjspriser, der forbliver høje,” sagde han til Associated Press.

Fremkomsten af budgetvenlige køretøjer

Producenter har reageret ved at tilbyde dybere rabatter på mange dyrere modeller, med gennemsnitlige incitamenter næsten fordoblet til $1.812 i løbet af det seneste år, ifølge Edmunds.

General Motors, for eksempel, opretholdt stabile bilpriser på omkring $49.000 mellem juli og september, hvilket hjalp virksomheden med at opnå en stigning på $900 millioner i indtjening før skat. Bilproducenten forventer dog ikke at opretholde disse gevinster i fjerde kvartal.

Interessant nok udgjorde salget af køretøjer til en pris mellem $20.000 og $30.000 43% af væksten i salget af nye biler til september, hvilket er den største andel for dette segment i fire år.

Cox Automotive rapporterer, at kompakte og subkompakte biler og SUV’er oplever deres hurtigste vækst siden 2018, hvor prisbillige modeller vinder indpas på markedet.

Faktisk afspejler den fornyede efterspørgsel efter budgetvenlige køretøjer præ-pandemiske tendenser.

Tilbage i 2018 udgjorde kompakte og subkompakte køretøjer næsten 35 % af alt salg af nye biler i USA.

Imidlertid tvang pandemiens mangel på halvledere bilproducenter til at prioritere produktionen af dyrere lastbiler og SUV’er, hvilket resulterede i et fald i andelen af overkommelige køretøjer til under 30% i 2022.

Nu, hvor markedsforholdene stabiliseres, er denne andel steget til 34 % i år.

Kompakte biler er på vej tilbage

Fremgangen i salget af mindre køretøjer har været betydelig.

Salget af kompakte sedaner er f.eks. steget 16,7 % år-til-år til september. I modsætning hertil er salget af større pickups og SUV’er vokset i et meget langsommere tempo, hvor store lastbiler har oplevet mindre end 6% vækst, og store SUV’er næsten ikke er steget overhovedet, ifølge CarGurus.

Især er det bedst sælgende køretøj i USA Fords F-serie lastbil, der fortsætter sin regeringstid som topsælger i næsten fem årtier.

Stellantis’ Ram pickup, der traditionelt set er den tredjebedst sælgende, er dog faldet til sjettepladsen, overhalet af mere overkommelige modeller som Toyota RAV4, Honda CR-V og Teslas Model Y, som nyder godt af en skattefradrag på $7.500 i USA.

Skiftet mod overkommelige priser har overrasket bilproducenter, da mange befandt sig med for meget lager af dyre lastbiler og SUV’er.

Stellantis, der producerer Chrysler-, Jeep- og Ram-biler, har endda advaret om, at tendensen kan have en negativ indvirkning på dets rentabilitet i år.

Høje renter ændrer køberadfærd

Nogle virksomheder, som Chevrolet, forudså bevægelsen mod mere budgetbevidste køretøjer.

Mærket lancerede en nydesignet version af Trax kompakte SUV i foråret 2023, hvilket positionerer sig godt til at udnytte trenden.

Trax-salget er steget med 130 % i år, hvilket gør den til den bedst sælgende subcompact SUV i USA, ifølge Mike MacPhee, direktør for Chevrolet salgsaktiviteter.

På trods af dette skift er fremtiden for markedet fortsat usikker.

Som Charlie Chesbrough, cheføkonom hos Cox Automotive, bemærker, kan potentielle rentenedsættelser i sidste ende reducere omkostningerne til billån, hvilket muligvis kan drive forbrugerne tilbage til større og dyrere biler.

“Tendenserne vil sandsynligvis begynde at ændre sig, hvis disse renter begynder at falde,” sagde Chesbrough til AP.

Vi vil se, at forbrugerne begynder at flytte ind i disse større køretøjer.

For nu vælger mange købere dog mindre, mere overkommelige køretøjer, da de navigerer efter stigende lånerenter, stigende forsikringsomkostninger og et forsigtigt økonomisk udsigter.

Hvorvidt denne tendens varer ved eller forsvinder med skiftende markedsforhold, skal vise sig.