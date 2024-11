Goldman Sachs Group Inc. har nedjusteret sine udsigter for indiske aktier fra overvægt til neutral, med henvisning til bekymringer om svækkelse af økonomisk vækst og virksomhedernes indtjening.

Nedjusteringen kommer, efterhånden som Indiens nøgleaktieindeks oplever kraftige fald, hvor NSE Nifty 50-indekset ser sit stejleste månedlige fald siden begyndelsen af pandemien.

I et forskningsnotat, der blev frigivet tirsdag og rapporteret af Bloomberg, sagde Goldman Sachs strateger, inklusive Sunil Koul,

“Selvom vi mener, at den strukturelle positive sag for Indien forbliver intakt, er den økonomiske vækst cyklisk aftagende på tværs af mange lommer.”

De tilføjede, at forværret indtjeningsstemning, et accelererende tempo i indtjening pr.

“En stor ‘kurskorrektion’ er mindre sandsynlig givet støtte fra indenlandske strømme, men markederne kan ‘tidskorrigere’ i løbet af de næste tre til seks måneder,” sagde Goldman Sachs-strateger, der indikerer, at indiske aktier kan stå over for en periode med stagnation snarere end en skarp korrektion.

Som et resultat sænkede firmaet sit 12-måneders mål for Nifty 50-indekset fra 27.500 til 27.000, hvilket kun indebærer en opside på 10 % i forhold til tirsdagens lukkeniveauer.

Høje værdiansættelser og et udfordrende makroøkonomisk miljø forventes at begrænse eventuelle væsentlige gevinster på kort sigt.

Nifty 50 handler i øjeblikket til 20 gange sin 12-måneders terminsindtjening, højere end sit femårige gennemsnit på 19,4 gange, hvilket signalerer mulig overvurdering.

Udenlandske frasalg og aftagende indtjeningsvækst

Indiske aktier er blevet hårdt ramt af en bølge af salg af udenlandske investorer, hvor oversøiske fonde trak netto 7,8 milliarder USD tilbage i oktober, ifølge Bloomberg-data.

Dette er den største månedlige udstrømning siden marts 2020, da udenlandske investorer reagerer på Indiens svækkede økonomiske data og tiltagende inflationspres.

Analytikere har i vid udstrækning rejst bekymringer om en afmatning i indtjeningsvæksten med henvisning til udfordringer såsom en høj base, svækket efterspørgsel og faldende margin medvind.

Andre førende mæglerselskaber, herunder Motilal Oswal Financial Services, Nuvama Institutional Equities og Axis Securities, forudsagde, at indtjeningsvæksten i 2. kvartal ville falde til et post-pandemisk lavpunkt, med vækst i overskuddet, der forventes at aftage kraftigt til omkring 2 % i perioden juli-september.

Ifølge MOFSL ville dette repræsentere den langsomste indtjeningsvækst for Nifty-virksomheder i 17 kvartaler.

Med hensyn til sektorudsigter er Goldman Sachs fortsat overvægtig på biler, telekommunikation og forsikring, mens den opgraderer ejendoms- og internetsektorerne til ‘overvægtige’.

Omvendt nedjusterede det cykliske værdier såsom industri, cement, kemikalier og finans.

Mæglerhuset råder investorer til at prioritere kvalitet, indtjeningssynlighed og målrettede alfa-temaer for at navigere i den aktuelle volatilitet i indiske aktier.