Hvad er slutmålet for Kinas stimuleringsplan?

Kina har foretaget betydelige skridt for at stimulere sin økonomi i løbet af de seneste måneder, primært på grund af tiltagende økonomisk pres.

People’s Bank of China (PBoC) gennemførte for nylig en af sine mest aggressive rentenedsættelser i årevis og sænkede den etårige prime-rente (LPR) til 3,1 % fra 3,35 % og den femårige LPR til 3,6 % fra 3,85 %. .

Selvom denne beslutning forventes, understreger den, hvor hastende kinesiske politiske beslutningstagere forsøger at genstarte væksten. Men er denne monetære lempelse nok til at trække verdens næststørste økonomi ud af sin krise?

Kinas kæmpende økonomi

Kinas økonomiske landskab er blevet stadig mere udfordrende. Landet kæmper med en afmatning på ejendomsmarkedet, svag forbrugerefterspørgsel og deflationspres.

Nylige data viste, at BNP-væksten kun nåede 4,6 % i tredje kvartal af 2024 – et godt stykke under regeringens ultimomål på omkring 5 %.

De seneste rentenedsættelser har til formål at løse disse problemer ved at reducere låneomkostninger og øge likviditeten for virksomheder og husholdninger.

Timingen af disse nedskæringer er kritisk. Efter en bredere lempelsespakke i september, som omfattede reduktioner i realkreditrenter og foranstaltninger til at stabilisere aktiemarkedet, understreger dette skridt yderligere regeringens forpligtelse til at nå sit vækstmål.

Lavere renter er designet til at stimulere udgifter og investeringer, især i ejendomssektoren, som fortsat er en afgørende del af den kinesiske økonomi, der tegner sig for næsten 30 % af BNP.

For globale investorer har disse bestræbelser været en lettelse og givet en fornyet følelse af optimisme.

Efter rentenedsættelserne oplevede Kinas aktieindeks ligesom CSI 300 beskedne stigninger. Small-cap aktier klarede sig bedre, mens ejendomsmarkedet viste nogle tegn på stabilisering.

På trods af disse positive signaler er der stadig spørgsmål om dybden og holdbarheden af opsvinget.

Hvorfor Kinas monetære lempelser måske ikke er nok

Kinas seneste monetære bevægelser har utvivlsomt lettet nogle umiddelbare pres, men de har deres begrænsninger.

Rentenedsættelser alene kan ikke løse de dybere strukturelle udfordringer, som den kinesiske økonomi står over for.

Forbrugertilliden er fortsat lav, stærkt påvirket af ejendomssektorens kampe og frygt for deflation.

Selv om husholdninger og virksomheder nu kan låne billigere, er de stadig tilbageholdende med at bruge eller investere.

Denne modvilje peger på et kritisk spørgsmål: svagheder på efterspørgselssiden. Selv med lavere låneomkostninger er mange kinesiske forbrugere forsigtige og foretrækker at spare frem for at bruge på grund af økonomisk usikkerhed.

Den seneste nedtur på boligmarkedet har øget deres forsigtighed, udhulet husholdningernes formue og dæmpet appetit på nye køb.

I et sådant miljø risikerer den likviditet, der frigøres af rentenedsættelser, at forblive fanget i banksystemet, snarere end at strømme ind i realøkonomien, hvor det kan anspore væksten.

Analytikere hævder, at det, Kina virkelig har brug for, er en mere robust finanspolitisk reaktion. En storstilet finanspolitisk stimulans kunne lægge kontanter direkte i hænderne på husholdningerne og sætte skub i forbruget.

En sådan strategi kunne omfatte målrettede foranstaltninger som skattelettelser, subsidier eller direkte kontantoverførsler.

Disse foranstaltninger vil hjælpe med at opveje virkningen af stigende leveomkostninger og stagnerende lønninger, og løse roden til Kinas efterspørgselsproblem.

Skift i Xis strategi?

Den nuværende bølge af rentenedsættelser signalerer også et potentielt strategiskift fra Beijing.

Siden 2021 har præsident Xi Jinping fokuseret på at omforme Kinas økonomiske struktur.

Hans vision prioriterer investeringer i teknologiintensiv fremstilling frem for sektorer som fast ejendom og forbrugerorienteret teknologi, som han ser som mindre kritiske for national magt.

Ved at flytte kapital væk fra disse sektorer sigter Xi mod at opbygge en selvforsynende økonomi, der kan modstå geopolitisk pres, især fra USA.

Nylige økonomiske data tyder dog på, at denne strategi har nået sine grænser. Ejendomssektoren er fortsat i nød, forbrugernes forbrug er afdæmpet, og tilliden til markedet er skrøbelig.

For at holde økonomien stabil har Xi og hans politiske beslutningstagere indset, at de skal yde mere øjeblikkelig støtte for at forhindre yderligere økonomisk forværring.

Det er grunden til, at de seneste pengepolitiske lempelser er blevet ledsaget af opfordringer til større finanspolitisk intervention, en erkendelse af, at det ikke er nok at fokusere udelukkende på langsigtede strukturelle ændringer i lyset af kortsigtet økonomisk pres.

Spørgsmålet er nu, om Beijing er villig til at dreje videre og omfavne en mere aggressiv finanspolitisk tilgang, der direkte er rettet mod forbrugernes forbrug.

Mens nylige udtalelser fra kinesiske ledere antyder potentialet for yderligere stimulering, er der stadig en tøven med at gentage tidligere fejltagelser, såsom dem fra 2008-09, der førte til en massiv opbygning af lokal statsgæld.

Udfordringen for Beijing vil være at finde balancen mellem at stimulere væksten nu og opretholde den langsigtede stabilitet i sit økonomiske system.

Kan et finanspolitisk løft endelig bygge bro over kløften?

Mange eksperter mener, at den manglende brik til Kinas genopretning ligger i en målrettet finanspolitisk pakke.

Selvom PBoC’s rentenedsættelser har været et skridt i den rigtige retning, er det usandsynligt, at de fuldt ud imødekommer den manglende efterspørgsel, der fortsat tynger Kinas økonomi. Finanspolitiske foranstaltninger rettet mod husholdninger kan være nøglen til at låse op for et bredere opsving.

En målrettet finanspolitisk pakke kunne omfatte direkte kontantoverførsler til husholdninger eller tilskud til vigtige forbrugsområder som boliger eller varige goder.

Sådanne foranstaltninger vil ikke kun hjælpe med at genoplive udgifterne, men også støtte det kæmpende ejendomsmarked, som er afgørende for at genoprette den generelle økonomiske tillid.

Et løft i husholdningernes indkomst kan også afhjælpe deflationspresset, da øgede udgifter ville skabe en sundere balance mellem udbud og efterspørgsel.

Investorer holder nøje øje med tegn på dette skift. Globale markeder har en tendens til at reagere positivt, når Kina signalerer kraftig politisk indgriben, da det øger tilliden til de bredere asiatiske og globale økonomiske udsigter.

Skulle Beijing gå fremad med en finanspolitisk plan, kan det hjælpe med at stabilisere Kinas vækstbane og lette bekymringerne over en dybere afmatning.

Kinas skrøbelige genopretning med vigtige beslutninger forude

Kinas seneste rentenedsættelser har sat scenen for et potentielt økonomisk opsving, men vejen frem er fortsat usikker.

Selvom disse monetære foranstaltninger har tilført markedet en følelse af uopsættelighed og optimisme, er det usandsynligt, at de er tilstrækkelige i sig selv.

Kinas økonomiske udfordringer er komplekse med dybt rodfæstede problemer på efterspørgselssiden, som kræver mere end bare billigere lån at løse.

Spørgsmålet er, om Kinas ledelse vil tage det næste skridt med en robust finanspolitisk stimulans, rettet mod de husholdninger og sektorer, der har mest brug for støtte.

At gøre det kan give den nødvendige gnist til vedvarende vækst, hjælpe Kina med at nå sit mål ved årets udgang og forsikre de globale markeder om dets modstandsdygtighed.

Alligevel er en sådan beslutning forbundet med risici. At balancere umiddelbare økonomiske behov med langsigtede mål om stabilitet og selvforsyning vil kræve omhyggelig manøvrering.