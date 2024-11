Hvorfor kæmper Microsoft for at fastholde sine kvinder og minoritetsansatte?

Microsoft Corp. står over for øgede vanskeligheder med at fastholde sine kvindelige, sorte og Latinx-ansatte på trods af igangværende bestræbelser på at fremme en mangfoldig arbejdsstyrke.

Ifølge virksomhedens seneste mangfoldigheds- og inklusionsrapport, som måler både frivillige og ufrivillige afgange, er disse grupper forladt i et accelereret tempo, hvilket udgør udfordringer for techgigantens mangfoldighedsinitiativer.

For regnskabsåret, der sluttede 30. juni, tegnede kvinder sig for 32,7 % af afgangene, op fra 31 % året før.

Sorte arbejdere repræsenterede 10 % af de amerikanske udrejser sammenlignet med 8,7 % i 2023, mens Latinx-afgangene steg til 9,8 % fra 8 %.

I modsætning hertil bemærkede rapporten, at færre mandlige og asiatiske medarbejdere forlod virksomheden i samme periode.

Krybskytteri og forretningsskift nævnt som årsager

Microsoft har tilskrevet denne stigende tendens i afgange til en kombination af faktorer, herunder øget krybskytteri fra rivaliserende virksomheder og et strategisk skift væk fra dets fysiske og online detailforretninger, som historisk har beskæftiget en mere forskelligartet arbejdsstyrke.

Lindsay-Rae McIntyre, Microsofts Chief Diversity Officer, anerkendte udfordringen i et interview. “Når først det talent ankommer til Microsoft, ved vi, at vi er nødt til at gøre mere,” sagde hun ifølge en rapport fra Bloomberg.

“Det inkluderer at tilbyde mentorer og karrieremuligheder, der giver dem en vedvarende grund til at investere og blive hos Microsoft.”

McIntyre fremhævede også det voksende antal job i cloud-computing-datacentre, som er fordelt på forskellige geografiske steder.

Disse roller, bemærkede hun, giver muligheder for at forbedre mangfoldigheden i ansættelser, men kræver også øget indsats for at fastholde disse medarbejdere på lang sigt.

Mangfoldighed afgørende udvikling af AI-produkter

Indsatsen for Microsofts mangfoldighedsbestræbelser er høj, især da virksomheden arbejder på at sikre, at dets nye kunstige intelligensprodukter er fri for racemæssige, kønsmæssige og andre skævheder.

“Det kommer til at kræve mange perspektiver at skabe en betroet AI, som alle ønsker at engagere sig i,” sagde McIntyre.

Microsoft er ikke alene om at kæmpe med dette problem. Få virksomheder afslører data om medarbejderfastholdelse opdelt efter race- og kønskategorier.

Sidste år udgav BlackRock Inc. dog en revision, der viste, at høje afgangsrater blandt Black- og Latinx-ledere næsten opvejede virksomhedens fremskridt med at diversificere dets lederskabsrækker.

Da Microsoft står over for disse fastholdelsesudfordringer, vil dets evne til at løse dem være afgørende for virksomhedens fremtidige arbejdsstyrkes mangfoldighed og inkluderende AI-produkter.