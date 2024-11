Hvorfor lukker Amazon ned for ‘Amazon Today’ leveringstjeneste samme dag?

Amazon er ved at afvikle sin ‘Amazon Today’-tjeneste, som leverede levering samme dag fra fysiske detailhandlere, hvilket markerer endnu et skridt i virksomhedens igangværende omkostningsbesparende indsats, ifølge en CNBC-rapport.

Lanceret i 2022 gjorde tjenesten det muligt for kunder at modtage varer fra lokale butikker inden for få timer, ved at udnytte Amazons Flex-leveringsdrivere.

Lukning bekræftet på baggrund af omkostningsbesparende indsats

Amazon har stoppet den videre udvikling af tjenesten og informeret medarbejderne om nedlukningen i mandags, ifølge kilder med kendskab til sagen.

Det meste af programmet vil blive afbrudt den 2. december, hvor udvalgte detailpartnere kan udføre ordrer indtil den 24. januar 2025.

Cirka 175 medarbejdere involveret i Amazon Today vil enten blive afskediget med fratrædelse eller overgået til andre roller i Amazon, bekræftede virksomheden.

Amazon Today lanceret for at fremskynde leveringen

Amazon Today havde til formål at strømline levering samme dag ved at forbinde kunder med forhandlere som Petco, Staples, Office Depot, GNC og Fabletics.

Flex-chauffører hentede pakker fra deltagende butikker og leverede dem inden for få timer, hvilket tilbyder et hurtigt alternativ til traditionel levering.

Men operationelle udfordringer underminerede efter sigende tjenestens bæredygtighed.

“Detailleverancer” som dem, der tilbydes gennem Amazon Today, viste sig at være mindre effektive end Amazons standardleveringsmodel, hvor Flex-chauffører henter større mængder fra varehuse.

Med færre varer pr. rute var disse leverancer mindre omkostningseffektive, hvilket medvirkede til beslutningen om at afbryde tjenesten.

Bredere implikationer for Amazons forretningsstrategi

Lukningen af Amazon Today stemmer overens med Amazons administrerende direktør Andy Jassys bredere strategi om at reducere omkostningerne og fokusere på virksomhedens kernestyrker.

Siden 2022 har Amazon reduceret sin arbejdsstyrke med over 27.000 ansatte, hvilket gør det til den største afskedigelseskampagne i virksomhedens historie.

Ud over Amazon Today har Jassy lukket andre initiativer, herunder telehealth-tjenester, en videoopkaldsenhed til børn og virksomhedens roving Treasure Truck.

På trods af nedskalering af denne service, fortsætter Amazon med at investere i hurtigere leveringsnetværk for at forblive konkurrencedygtige over for firmaer som DoorDash og Instacart, som også har udvidet sig ud over mad og dagligvarer.

Amazon har for nylig tilføjet flere opfyldelsescentre dedikeret til levering samme dag på strategiske markeder.

Amazon indtog stadig nye forhandlere

Beslutningen om at afbryde Amazon Today kommer uventet, da Amazon for nylig havde præsenteret tjenesten for detailhandlere på en konference.

Programmet var en del af virksomhedens strategi om at øge leveringshastigheden ved at integrere fysiske detailpartnere.

Tjenesten havde til formål at tiltrække ny forretning, men de høje omkostninger ved individuelle detailleverancer opvejede de potentielle fordele.

Indvirkning på detailhandlere og fremtidige partnerskaber

Amazon har forsikret, at det arbejder tæt sammen med de deltagende forhandlere for at sikre en glidende overgang under nedlukningen.

Tjenestens ophør kan få nogle forhandlere til at undersøge alternative leveringsmuligheder, herunder partnerskaber med andre leveringsplatforme.