Den Internationale Valutafond (IMF) har revideret sin vækstprognose for Kina og reduceret sin fremskrivning for 2024 til 4,8 %, et fald på 0,2 procentpoint i forhold til juli-estimatet.

Denne justering kommer midt i de igangværende udfordringer på Kinas ejendomsmarked, hvor IMF advarer om potentiel yderligere forværring.

Agenturets rapport understregede, at ejendomssektorens tilbagegang kunne påvirke den globale økonomiske stabilitet, med henvisning til risikoen for reduceret forbrugertillid og lavere indenlandsk efterspørgsel, hvis situationen varer ved.

Udsigterne for 2025 ser også et fald, hvor væksten forventes at nå 4,5 %.

Kinas ejendomsmarked falder

IMF fremhævede de udfordringer, som Kinas ejendomsmarked udgør, og bemærkede, at fortsatte priskorrektioner og reducerede investeringer kan udgøre en væsentlig trussel mod det globale økonomiske landskab.

Historiske paralleller, såsom Japans ejendomskrise i 1990’erne og det amerikanske boligmarkeds kollaps i 2008, understreger risikoen for en ukontrolleret nedtur i Kinas ejendomssektor.

Ifølge IMF kan en dybere krise føre til et reduceret husholdningsforbrug og lavere samlet økonomisk aktivitet.

IMFs seneste vækstprognoser for Kina

I sin seneste rapport justerede IMF Kinas vækstprognose for dette år til 4,8 %, et fald fra 5,0 % i dets tidligere estimat.

For 2025 er vækstudsigterne også blevet trimmet til 4,5 %.

Den Washington-baserede institution understregede, at selv om nylige foranstaltninger fra kinesiske myndigheder kan give en vis støtte, har de endnu ikke fuldt ud adresseret de underliggende problemer på ejendomsmarkedet.

Vækstprognose for 2024: Revideret ned til 4,8 %

Vækstprognose for 2025: Forventet til 4,5 %

Vigtigste risici: Yderligere nedgang på ejendomsmarkedet og indvirkning på den globale økonomi

Kina har indført flere initiativer for at imødegå sin aftagende økonomiske vækst og ejendomssektorens afmatning.

I september reducerede People’s Bank of China reservekravsprocenten med det formål at tilføre likviditet i økonomien.

Kort efter annoncerede kinesiske ledere planer om at standse nedgangen på ejendomsmarkedet og stimulere genopretningen.

Større byer som Guangzhou og Shanghai har også implementeret foranstaltninger for at tilskynde til boligkøb.

Kinas finansminister, Lan Fo’an, indikerede, at landet kunne øge sine gældsniveauer for at give yderligere økonomisk stimulans.

Han antydede politiske justeringer, der kunne udvide regeringens underskud og give mulighed for mere aggressiv støtte.

Boligministeriet har udvidet sin “hvidliste” over ejendomsprojekter med det formål at fremskynde bankudlån til ufærdige udviklinger.

Selv om disse tiltag har til formål at stabilisere ejendomsmarkedet, indebærer de risici for at belaste de offentlige finanser.

‘Går i den rigtige retning’

IMF har indarbejdet nogle af disse foranstaltninger i sine seneste prognoser, men er fortsat forsigtig med deres potentielle virkning.

Pierre-Olivier Gourinchas, IMF’s cheføkonom, bemærkede, at selvom Kinas bestræbelser på at støtte vækst “går i den rigtige retning”, har de ikke ændret vækstbanen væsentligt.

De nyere foranstaltninger, der endnu ikke er fuldt ud evalueret, kan medføre opadrettede risici for Kinas økonomiske produktion.

Økonomiske data for tredje kvartal afslørede dog en vækst på 4,6 %, lidt over markedets forventninger, hvilket tyder på en blandet udsigt.

BNP-vækst i tredje kvartal: 4,6 %, over prognosen på 4,5 %

Potentiel opside: Uvurderede tiltag kan øge outputtet

Igangværende bekymringer: Balance mellem økonomisk støtte og langsigtet stabilitet

IMF’s rapport advarer også om, at yderligere regeringsindgreb kan lægge yderligere pres på Kinas finanspolitiske sundhed.

Bestræbelser på at øge eksporten gennem målrettede subsidier kan belaste forholdet til vigtige handelspartnere, hvilket potentielt kan eskalere handelsspændinger.

Rapporten understreger den delikate balance, Kina skal finde mellem at stabilisere sin økonomi og opretholde internationale handelsforbindelser.