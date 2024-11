McDonald’s E. coli-krise: Bakterien har en historie med at nedbringe restaurantsalg og -aktier

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

McDonald’s (MCD)-aktier faldt med mere end 6% i førmarkedshandel onsdag, efter at Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kædede selskabets populære Quarter Pounder-burgere sammen med et E. coli-udbrud, der påvirker flere amerikanske stater.

CDC bekræftede, at udbruddet havde resulteret i et dødsfald og 10 hospitalsindlæggelser, med de fleste sygdomme koncentreret i Colorado og Nebraska.

“Dette er en hurtig udbrudsundersøgelse,” udtalte CDC på sin hjemmeside.

“De fleste syge mennesker rapporterer, at de spiser Quarter Pounder hamburgere fra McDonald’s, og efterforskere arbejder hurtigt på at bekræfte, hvilken fødevareingrediens der er forurenet.”

McDonald’s-aktien faldt oprindeligt så meget som 10% i forlænget handel tirsdag, da nyheden om udbruddet og CDC-undersøgelsen ramte markedet.

Hvordan har McDonalds reageret?

Som reaktion på udbruddet implementerede McDonald’s hurtigt foranstaltninger for at afbøde skaden.

Cesar Piña, McDonald’s Chief Supply Chain Officer for Nordamerika, sagde i et internt notat, at virksomheden tog “hurtige og beslutsomme handlinger.”

Han forklarede, at de foreløbige resultater fra undersøgelsen peger på, at løg, der stammer fra en enkelt leverandør, er den sandsynlige kilde til forurening. Selskabet oplyste,

Som et resultat, og i overensstemmelse med vores sikkerhedsprotokoller, er alle lokale restauranter blevet instrueret om at fjerne dette produkt fra deres forsyning, og vi har sat distributionen af alle skårede løg på pause i det ramte område.

McDonald’s bekræftede også, at det midlertidigt ville fjerne Quarter Pounder fra restauranter i berørte områder, som omfatter Colorado, Kansas, Utah og Wyoming, samt dele af Idaho, Iowa, Missouri og flere andre stater.

På trods af disse skridt kan skaden på omdømmet fra udbruddet veje tungt på virksomhedens bundlinje i de kommende måneder.

Citigroup-analytiker Jon Tower bemærkede,

Negative nyheder om fødevaresikkerhed bliver aldrig hilst velkommen af restaurantoperatører, især ikke dem, der arbejder på at forbedre mærkeimage efter at have været ude af syne på forbrugernes overkommelighed i de seneste år.

Tower tilføjede, at McDonald’s fremtidige præstationer vil afhænge af, hvor effektivt virksomheden håndterer udbruddet, hvilket bør omfatte at tage ansvar, kontrollere spredningen og forbedre fødevaresikkerhedsforanstaltninger.

Hvordan har E. coli-udbrud påvirket restauranter og deres aktier tidligere?

McDonald’s er ikke den første fastfood-kæde, der lider under en fødevaresikkerhedskrise.

Lignende hændelser har fundet sted hos andre store restaurantkæder, hvilket har haft en væsentlig indvirkning på både omdømme og aktiekurs.

Chipotle Mexican Grill , 2015

Chipotles E. coli-udbrud i 2015 tvang kæden til midlertidigt at lukke 43 restauranter i Oregon og Washington, da det blev konstateret, at ud af 53 53 personer i ni stater, der var syge med den samme stamme af E. coli, havde 46 spist på Chipotle i uge før de blev syge.

Salget styrtdykkede med 20 %, og selskabets aktie faldt over 25 % i de to måneder efter udbruddet, hvor opsvinget tog årevis.

Taco Bell (Yum! Brands), 2006

I 2006 stod Taco Bell også over for et E. coli-udbrud, der ramte kunder på tværs af flere stater.

CDC rapporterede, at 71 personer var blevet syge, med 53 indlæggelser og 8 tilfælde af hæmolytisk uremisk syndrom.

Taco Bell så en øjeblikkelig indvirkning på salget, som faldt 5% i fjerde kvartal af 2006 og 11% i det efterfølgende kvartal. Skredet fortsatte indtil tredje kvartal af 2007.

Fastfood-kædens salg faldt så meget som 20% nationalt, og endnu mere i de berørte regioner, hvilket førte til, at analytikere nedjusterede aktien.

Jack in the Box, 1993

Et andet berygtet tilfælde er E. coli-udbruddet i 1993 ved Jack in the Box , som førte til fire børns død og 171 hospitalsindlæggelser og gjorde 700 mennesker syge i fire stater.

Denne krise fik Jack in the Box’s aktiekurs til at dykke, og det tog virksomheden lang tid at genopbygge forbrugernes tillid.

På det tidspunkt rapporterede de forventede tab på $20 til $30 millioner som følge af udbruddet.

Fremadrettet: McDonald’s bedring afhænger af hurtig handling

E. coli-udbruddet forbundet med McDonald’s Quarter Pounder-burgere er en stor udfordring for fastfood-giganten, især da den kæmper for at bevare sin markedsdominans.

Virksomheden har allerede taget skridt til at løse krisen, men det er stadig uvist, hvor effektivt det kan genoprette forbrugernes tillid.

Analytikere følger nøje McDonald’s næste skridt.

Som Tower bemærkede, skal virksomhedens reaktion være grundig og ansvarlig.

Eventuelle fejltrin kan forlænge skaden på dets brand og forsinke genopretningen på aktiemarkedet.

I mellemtiden tjener E. coli-udbruddet som en skarp påmindelse om, hvordan fødevaresikkerhedsproblemer hurtigt kan optrevle en restaurantkædes vækst, som det ses i tilfældene med Chipotle, Jack in the Box og Taco Bell.