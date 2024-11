MEW, ICP og TIA fører topvindere, mens bitcoin-rallyet stopper

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Bitcoin forblev i en nedadgående bane den 23. oktober, da manglen på en kortsigtet katalysator forhindrede flagskibskryptovalutaen i at bryde forbi dens tre måneders højde på $69.227 nået den 21. oktober.

Altcoins klarede sig ikke bedre, da de fleste af de øverste 99 altcoins havde tab, hvor dagens højeste gevinst, MEW, registrerede gevinster på kun 4,5 %.

Den samlede markedsværdi for kryptovaluta faldt til under 2,4 billioner dollars, og vendte tilbage til niveauer, der sidst blev set den 15. oktober, og faldt med over 1,8% inden for de sidste 24 timer.

Der var ingen større katalysatorer, der ville bekræfte, at det bredere bullish rally, der startede i september, drevet af Federal Reserves rentenedsættelse på 50 basispoint for første gang siden 2020, var ved at være slut.

Langsigtede fremskrivninger for krypto-avantgarden forblev på den bullish side, selvom nogle analytikere forventede en lille korrektion, før markedet fortsatte med at bevæge sig højere.

Nogle markedsobservatører bemærkede, at hvis BTC bryder forbi støtten omkring $66.300, kan prisen falde så lavt som $60.000.

Den uafhængige trader Fame markerer en vigtig likvidationszone omkring $65.900 og bemærker, at hvis støtten giver efter, kan det udløse mere nedadgående momentum og muligvis føre til et større frasalg.

Den mest sandsynlige faktor, der kan drive BTC lavere i den nærmeste fremtid, er profittagning fra kortsigtede handlende, som måske ønsker at indkassere nogle af de gevinster, der er registreret i løbet af de seneste uger.

På trods af den markedsdækkende pause, bemærkede CryptoQuant, at detailefterspørgslen efter bitcoin havde ramt et seks måneders højde over de sidste 30 dage.

I mellemtiden var institutionel interesse tydelig fra en tidligere CryptoQuant-rapport, som afslørede, at over 1.179 institutioner Institutioner havde investeret i bitcoin i løbet af de sidste 10 måneder.

Med hensyn til det langsomme marked spekulerede QCP Capital-analytikere i, at forhandlere ventede på, at det kommende datasæt for non-farm-løn blev offentliggjort den 1. november.

Hvis dataene kommer svagere end forventet, kan det sætte skub i et bitcoin-rally, da investorer kan forvente en løsere pengepolitik forude.

Andre store katalysatorer, der kan afgøre bitcoins fremtidige bane, er det kommende præsidentvalg i USA den 5. november og Federal Reserves næste møde om rentesatser den 7. november.

Indtil da vil markedet sandsynligvis handle lidt langsomt ledsaget af pludselige anfald af volatilitet.

Bullish indikatorer peger på et kommende rally

Med hensyn til den langsigtede situation for BTC henviste den anonyme trader Moustache til “Golden Moment”-indikatoren, som for nylig krydsede ind i bullish territorium.

Han bemærkede, at denne crossover, som var synlig i de sidste fire år på det ugentlige diagram, er sket fire gange og konsekvent blev efterfulgt af en betydelig prisstigning.

Hver gang dette mønster dukkede op, oplevede bitcoins pris et betydeligt opadgående momentum, hvilket tyder på et stærkt bullish udsigter på lang sigt.

Medhandler CryptoBullet delte et lignende bullish udsigter og pegede på den ugentlige MACD, som krydsede bullish for første gang siden oktober 2023.

Han sammenlignede det nuværende setup med 2021, hvor et vertikalt rally blev efterfulgt af en midtvejskorrektion.

Mens 2024-korrektionen tog længere tid at udspille, forventer CryptoBullet, at bitcoin vil bryde ud af sin konsolideringsfase og potentielt nå en ny all-time high, hvor MACD danner en lavere højde, svarende til 2021-mønsteret.

Én bitcoin kostede $66.196, når du skrev, og faldt 1,4% i løbet af de sidste 24 timer.

De førende altcoins for dagen var som følger:

Kat i en hundeverden

Cat in a dogs world (MEW) oplevede dagens højeste gevinster med en stigning på 4,5 % ved at bytte hænder til $0,0093 på pressetidspunktet.

Meme-mønten stod også 104% over sit laveste punkt i oktober, mens dens markedsværdi var på $836 millioner med en daglig omsætning på $179,8 millioner.

MEW’s rally følger meddelelsen fra Upbit, den største cryptocurrency-børs i Sydkorea, om, at den har tilføjet MEW/KRW-handelsparret, hvilket giver sydkoreanske handlende mulighed for at købe meme-mønten ved hjælp af deres lokale valuta.

Efterspørgslen fra sydkoreanske handlende har sandsynligvis bidraget til altcoinens seneste prisstigning, som det fremgår af de høje handelsvolumener på kryptovalutabørserne Upbit og Bithumb.

I mellemtiden tilføjede lanceringen af MEW perpetual futures på DeFi-platformens Synthetix og Kwenta on Base også momentum.

Internet computer

Internet Computer (ICP) steg 3,8 % på dagen og handlede til 8,29 USD med markedsværdien på 3,86 milliarder USD.

Den seneste prisstigning kan være forbundet med øget synlighed i Argentina.

Dominic Williams, grundlæggeren af Internet Computer, mødtes for nylig med Javier Milei, en fremtrædende libertariansk kandidat i Argentinas præsidentvalg.

Mødet, kombineret med den igangværende udvidelse af ICP-hubben i regionen, har sandsynligvis fremmet investorernes optimisme med hensyn til platformens vækst- og adoptionspotentiale, hvilket bidrager til altcoins opadgående prismomentum.

Celestia

Celestia (TIA) formåede at holde sig oven vande under en bredere markedsnedgang og registrerede en beskeden stigning på 3,3 % inden for de seneste 24 timer, mens markedsværdien var på over 1,28 milliarder USD.

Derudover oplevede dets daglige handelsvolume et 45% hop og nåede over $206 millioner, hvilket signalerede øget markedsaktivitet.

Da altcoinen blev skrevet, var prissat til $5,9.

Optimisme omkring det modulære blockchain-netværk fulgte de succesfulde resultater af Celestias Mammoth Mini Testnet, som markerede en 160x stigning i blockchains datagennemstrømning.

Gennembruddet viste Celestias evne til at skalere sin infrastruktur, hvilket gjorde det muligt for TIA at understøtte højefterspørgselsapplikationer som DeFi og storskala blockchain-økosystemer, hvilket øger tokenets praktiske anvendelighed og potentielle værdi.