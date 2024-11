Oracles tyreløb: kan rallyet fortsætte?

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) fortsætter med at nå nye rekorder, da aktien har været på en imponerende opadgående bane, drevet af stærke indtjeningsresultater og strategiske bevægelser i sky- og AI-sektoren.

Virksomhedens momentum har set, at dets aktier er steget næsten 66% år-til-dato, hvilket overgår mange af dets cloud- og software-peers.

Analytikervurderinger og divergerende synspunkter

I dag, den 23. oktober, påbegyndte RBC Capital dækning af Oracle med en “Sector Perform”-rating og et kursmål på $165.

Denne vurdering kommer på et kritisk tidspunkt, da Oracles aktie har nået nye rekorder for nylig.

På trods af RBC’s anerkendelse af Oracles stærke positionering inden for cloud-transformation og ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning) som Fusion og NetSuite, rejste firmaet bekymringer om den skærpede konkurrence og de usikre langsigtede fordele ved AI-boomet.

RBC-analytiker Rishi Jaluria fremhævede Oracles cloud-bruttomargener på over 70 % og virksomhedens skift fra sin lokale base til SaaS, som skulle understøtte langsigtet indtjeningsvækst.

RBC’s kursmål er dog cirka 5 % under Oracles nuværende handelsniveau, hvilket afspejler forsigtighed blandt analytikere med hensyn til aktieudvikling på kort sigt.

Bortset fra RBC, har flere firmaer udstedt kontrasterende vurderinger på Oracle-rally.

Morgan Stanley fastholdt sin “Equal-weight”-rating, mens han hævede sit prismål til $145, med henvisning til moderat vækst i bookinger, men fremhævede risici relateret til marginpres og faktureringsvækst.

Evercore, på den anden side, gentog sin “Outperform”-vurdering og hævede sit prismål til $175, baseret på stærk vækst i Oracles cloud backlog, især inden for infrastruktur som en tjeneste (IaaS).

BofA hævede sit mål til $175, men forblev neutralt, med henvisning til blandede udsigter til omsætning og fakturering.

JMP Securities tog en mere bullish holdning, opgraderede Oracle til “Market Outperform” og satte et kursmål på $175, hvilket understregede accelererende organisk vækst og strategisk skypositionering.

Investeringer i kunstig intelligens og cloud-infrastruktur

Oracle annoncerede for nylig en investering på $6,5 milliarder til at etablere en ny cloud-region i Malaysia, hvilket forstærker dets engagement i AI og cloud-infrastrukturudvidelse.

Den nye region skal forbedre AI-kapaciteten og levere over 150 infrastruktur- og SaaS-tilbud, inklusive generative AI-tjenester.

Dette skridt er i tråd med den stigende efterspørgsel efter AI-tjenester og afspejler Oracles indsats for at styrke sin globale tilstedeværelse midt i stigende konkurrence fra andre teknologigiganter.

Oracles strategiske partnerskaber, herunder nye samarbejder med Amazon Web Services (AWS) og eksisterende med Microsoft Azure og Google Cloud, forventes at styrke væksten i skyen.

Disse alliancer giver Oracle en unik konkurrencefordel ved at øge deres cloud-tilgængelighed og skalerbarhed.

Oracles partnerskab med AMD om at implementere nye højtydende computerløsninger til AI-arbejdsbelastninger understreger yderligere dets fokus på at udnytte virksomhedens AI.

Økonomisk præstation og fremtidsudsigter

Oracle rapporterede bedre end forventet indtjening i første kvartal af 2025, hvor omsætningen steg 7 % år-til-år til 13,31 milliarder dollars, hvilket slog konsensusestimaterne.

Ikke-GAAP EPS overgik også forventningerne og nåede $1,39, understøttet af en stærk efterspørgsel efter Oracle Cloud Infrastructure (OCI), som oplevede en vækst på 46 % år-til-år.

Virksomhedens ledelse gentog sin prognose for tocifret omsætningsvækst, understøttet af stigende cloud- og AI-relaterede investeringer.

De rapporterede $99 milliarder i resterende præstationsforpligtelser (RPO) indikerer robuste fremtidige indtægter.

Vurdering

Oracle handler i øjeblikket til et fremadrettet P/E-forhold på 27,8x, tæt på sine cloud-kolleger som Salesforce og Microsoft.

Selvom den nuværende værdiansættelse kan virke stejl i forhold til Oracles historiske handelsudvalg, giver virksomhedens ekspanderende partnerskaber og AI-initiativer potentiel opside.

Desuden understøtter selskabets solide lønsomhedsprofil med en konstant driftsmargin på over 40 % dets værdiansættelse.

Men med en fremadrettet P/E tæt på peer-gennemsnittet, kan nye investorer finde risiko-afkast-forholdet mindre gunstigt på disse høje niveauer.

Med alle disse udviklinger i tankerne, lad os undersøge, hvad diagrammerne afslører om Oracles prisbevægelser og de næste potentielle skridt for dets bullish rally.

Har den ramt et loft?

Efter at have været bundet til rækkevidde i mere end et år fra juni 2023, har Oracles aktie oplevet en hurtig stigning siden august i år, hvilket har fået den til at nå sine seneste rekorder.

Kilde: TradingView

Selvom aktien stadig er stærk på tværs af alle tidsrammer, har den for nylig stået over for modstandshandel over $178,5.

Derfor skal investorer, der ikke har nogen position i aktien, vente på, at den giver en daglig lukning over denne modstand eller gennemgå en retracement, før de starter nye lange positioner.

Handlere, der kigger efter en kort position i aktien, har en lavrisikohandel med høj belønning på hånden.

De kan gå kort i nærheden af nuværende niveauer nær $176 med et stop loss på $180,2.

Hvis aktien begynder at miste momentum fra de nuværende niveauer, kan den falde til sin støtte på kort sigt nær $154,6, hvor man kan bogføre overskud.