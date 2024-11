På trods af Lucids aktiedyk er det derfor, jeg ser en lys fremtid for virksomheden

Lucid Groups aktie er faldet over 15% i de seneste fem dage. Virksomheden planlægger at rejse flere penge ved at sælge aktier, noget ingen investorer ønsker at se sker.

Aktiens præstation siden starten af 2022 har været dårlig, med et konsekvent fald nedad, der bringer aktien fra $42 til dagens $2,78.

Nedturen er ikke sket uden gyldige grunde. Der bliver fortsat sat spørgsmålstegn ved virksomhedens forretningsmodel på trods af, at teknologien imponerer forbrugerne. At lave et godt produkt er én ting.

At sælge det til masserne er en anden. Lucid kæmper for at være i en position, hvor det kan skalere sine aktiviteter og opnå rentabilitet.

Men ikke alt er undergang for virksomheden. Her er grunden til, at jeg mener, at der er nok juice i virksomhedens potentiale til at fortjene en smule mere optimisme, end vi finder på markedet vedrørende Lucid aktie.

Klar aktie: Saudierne vil ikke have noget imod at bruge penge

Lucids chancer for at få overskud er små på kort sigt. Det er derfor, ingen ønsker at gå i nærheden af aktien.

Selskabet forventes ikke at have et positivt frit cash flow før 2028.

Men lad os ikke glemme, at det tog Tesla 17 år at få overskud.

Elon Musk gennembrændte enorme mængder kontanter for at skalere sit firmas drift.

Lucid er i en lignende båd, dog med et produkt, som mange hævder er bedre end Teslas.

Det er bare, at i lyset af Teslas dominans i branchen, er investorer ikke villige til at satse på Lucid på samme måde, som de var villige til at satse på Tesla.

Selskabets majoritetsaktionær, Saudi-Arabiens investeringsfond, ønsker at købe yderligere 374 millioner aktier i selskabet for at bevare sin ejerandel på 58,8 %.

Denne beslutning kommer, da selskabet har besluttet at sælge 262,44 aktier for at rejse penge, hvilket har sendt aktien ned med 15 % i dag.

Saudierne vil ikke have noget imod at skulle bruge denne mængde penge for at holde virksomheden i live i håbet om, at virksomheden i sidste ende vil blive profitabel.

Det ved Lucid Group, og det er muligvis derfor, det tager sin tid at skalere driften uden at bekymre sig om overskud.

Hvis nogen virksomhed havde opbakning fra saudierne, ville det tage sin tid at nå frem til sin destination. Finansiering kan være en stor bekymring for virksomhedens investorer, men det er ret sandsynligt, at ledelsen har forsikringer fra sin største interessent.

Klar aktie: høj kort rente og høj pessimisme

LCID-aktien havde en stor stigning i første halvdel af året, da aktien næsten fordobledes fra dens laveste april.

Disse stævner er blevet mere almindelige, hvilket tyder på, at shorts ikke altid er i kontrol.

Men den korte rente på 28 % tyder på, at mange forhandlere fortsætter med at satse mod virksomheden.

Dette viser den pessimisme, som aktien er omgivet af i øjeblikket.

Men denne samme korte interesse kan blive den endelige fører af et tyre-rally, når tingene bliver bedre.

Virksomheden gik glip af sine produktionsestimater i tredje kvartal, men leverancerne kom op på 2781 køretøjer, hvilket slog analytikerestimaterne med hele 30%.

Dette beviser igen, at folk er villige til at købe virksomhedens produkt, men virksomheden er bare ikke i stand til at skalere produktionen. Dette bør forbedres med tiden.

Lucid har brug for at producere 3300 køretøjer i dette kvartal for at nå sin årlige vejledning. Det mål nås måske ikke, men markedet er muligvis allerede ved at prissætte det.

Med øget efterspørgsel skulle salgstallene fortsat være stærke, hvilket gør aktien værd at købe på nuværende niveauer.