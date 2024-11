Planlægger Indien at forbyde kryptovaluta?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Indien er på randen af en afgørende beslutning vedrørende kryptovalutaer, da regeringen overvejer et potentielt forbud mod private digitale valutaer.

Fokus flyttes nu mod udviklingen af en centralbanks digital valuta (CBDC) – den digitale rupee.

Dette mulige politikskift kan omforme Indiens digitale finansielle landskab og understrege fordelene ved en statsstøttet digital valuta frem for uregulerede alternativer.

Den voksende interesse for CBDC’er kommer midt i bekymringer over misbrug af kryptovalutaer, hvilket foranlediger en national dialog om fremtiden for digitale transaktioner i Indien.

Indiens voksende fokus på CBDC’er

Den indiske regering har endnu ikke afgivet en officiel erklæring, men mange politiske beslutningstagere antyder, at kryptovalutaer udgør betydelige risici, herunder potentialet for hvidvaskning af penge og ustabilitet på markedet.

I modsætning hertil ses en CBDC som den digitale rupee som at tilbyde fordelene ved digitale betalinger, såsom hurtigere transaktioner og reduceret afhængighed af kontanter, uden de tilhørende sikkerhedsrisici.

Med Reserve Bank of India (RBI) som styrer udviklingen af den digitale rupee, sigter landets finansielle regulatorer på at levere en reguleret og stabil digital valuta.

I juli 2024 fremhævede Ajay Seth, Indiens økonomiminister, at en tværministeriel gruppe arbejdede på et omfattende politikpapir om kryptovalutaer.

Dette hold omfatter repræsentanter fra RBI og Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Den forventede udgivelse af dette policy-papir i september er blevet forsinket, hvilket skaber usikkerhed om Indiens endelige holdning.

Skulle det foreslåede forbud træde i kraft, kan det føre til strenge regler mod private kryptovalutaer, hvilket styrker den digitale rupee som landets primære digitale valutamulighed.

RBI’s fremstød for digital rupee mål 1 million transaktioner ved årets udgang

RBI har været på forkant med bestræbelserne på at fremme detailbrugen af den digitale rupee med det mål at nå en million daglige transaktioner inden december 2024.

Selvom det nuværende transaktionsvolumen er omkring 18.000 om dagen, arbejder RBI på at forbedre anvendeligheden af den digitale rupee gennem funktioner som offline transaktioner.

Der er også planer om at integrere den digitale rupee med Indiens Unified Payments Interface (UPI), med det formål at gøre digitale betalinger mere smidige og mere tilgængelige for befolkningen.

Indiens overgang til den digitale rupee afspejler landets bredere ambitioner inden for digital finansiering.

Med mere end 5 millioner brugere og 16 deltagende banker er den digitale rupee hurtigt ved at blive en integreret del af landets finansielle system.

De igangværende bestræbelser på at øge brugeradoption og transaktionsvolumen understreger RBI’s forpligtelse til at gøre den digitale rupee til et levedygtigt alternativ til private kryptovalutaer, hvilket giver en mere stabil og reguleret digital betalingsmulighed.

Et potentielt forbud mod kryptovalutaer i Indien kan markere et markant skift i landets finansielle økosystem.

For digital valutaentusiaster tilbyder den digitale rupee et reguleret alternativ, der kombinerer bekvemmeligheden ved digitale transaktioner med overvågning af en central myndighed.

Dette skift mod CBDC’er, mens det reducerer risici som markedsvolatilitet, kan begrænse den frihed, der er forbundet med decentraliserede kryptovalutaer.

Den endelige politiske beslutning rummer derfor potentialet til at omdefinere, hvordan Indien interagerer med digitale valutaer, hvilket skaber præcedens for andre vækstmarkeder, der overvejer lignende tiltag.