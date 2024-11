Ruslands Putin foreslår oprettelse af en kornbørs for BRICS-nationer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Rusland foreslog onsdag oprettelsen af en BRICS-kornbørs, som senere kunne bruges som et middel til at handle med andre vigtige råvarer.

På det 16. BRICS-topmøde i Rusland onsdag sagde præsident Vladimir Putin, at en kornudveksling ville hjælpe med at beskytte nationer i gruppen og lande i det globale syd mod overdreven prisvolatilitet.

Putin sagde på topmødet:

BRICS-landene er blandt verdens største producenter af korn, bælgfrugter og oliefrø. I den forbindelse foreslog vi at åbne en BRICS-kornbørs.

Fair og forudsigelige prisindikatorer

Putin sagde onsdag, at dannelsen af en kornbørs ville bidrage til at skabe et stabilt marked.

Udvekslingen “vil bidrage til dannelsen af fair og forudsigelige prisindikatorer for produkter og råvarer i betragtning af dens særlige rolle i at sikre fødevaresikkerhed.”

Derudover sagde Putin, at implementeringen af en sådan udveksling også ville hjælpe med at beskytte de nationale markeder i lande i gruppen mod ekstern indblanding.

Putin sagde endvidere, at det vil beskytte markederne mod overdreven spekulation og forsøg på at skabe en kunstig fødevaremangel.

Putin sagde, at der kunne formaliseres en separat udveksling, hvor ædle metaller som guld og sølv og diamanter kunne handles for BRICS-nationen.

BRICS gennemsnitlig økonomisk vækst for at overgå global vækst

Putin sagde i sin tale onsdag også, at BRICS-landenes samlede økonomiske vækst i 2024-25 ville være højere end den globale økonomiske vækst.

BRICS’ gennemsnitlige økonomiske vækst i 2024-25 vil være 3,8% sammenlignet med en global vækst på 3,2-3,3%, sagde Putin.

“Tendensen for BRICS’ ledende rolle i den globale økonomi vil kun blive styrket,” sagde Putin og citerede befolkningstilvækst, urbanisering, kapitalakkumulering og produktivitetsvækst som nøglefaktorer.

Grænseoverskridende betalingssystem

I mellemtiden støttede andre ledere i BRICS-gruppen oprettelsen af et grænseoverskridende betalingssystem.

Det grænseoverskridende betalingssystem kan hjælpe BRICS-nationerne med at handle med hinanden og omgå det i øjeblikket dollar-denominerede betalingssystem.

Den brasilianske præsident Luiz Inacio Lula da Silva sagde, at et alternativt betalingssystem er afgørende for BRICS-nationerne.

Han sagde også, at gruppens nationale udviklingsbank var designet som et alternativ til Den Internationale Valutafond.

Indiens premierminister Narendra Modi sagde under topmødet onsdag, at han gik ind for finansiel integration af BRICS-nationerne.

Desuden opfordrede Kinas præsident Xi Jinping også landene i BRICS til at uddybe det finansielle og økonomiske samarbejde.

I sin tale opfordrede Putin også til oprettelsen af en BRICS-investeringsplatform, som vil lette gensidige investeringer mellem BRICS-lande og også kunne bruges til investeringer i andre lande i det globale syd, ifølge en Reuters-rapport.