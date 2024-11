Shiba Inu (SHIB) indstillet til restitution, da Shibarium-aktiviteten stiger efter flere måneders standsning

Hunde-tema krypto Shiba Inu (SHIB) har underperformeret på det seneste, da investorer fokuserede på nye og trending meme-tokens såsom POPCAT og PEPE.

Mens prisfaldet på 5 % i den seneste uge fremhæver svaghed, tyder de seneste tendenser på et potentielt comeback for SHIB.

Shibariums daglige transaktioner springer 1.300 %

Shiba Inus L2-netværk har oplevet en betydelig pause i fremskridt inden for de sidste mange måneder.

Ikke desto mindre har Shibarium oplevet lettelse i løbet af de sidste par dage, med nogle afgørende indikatorer, der er steget til de tidlige 2024-højder.

Platformen så daglige transaktioner skyrocket mod 1,8 millioner den 22. oktober, ifølge Shibariumscan.

Det repræsenterede en svimlende 1.300 % 24-timers stigning og en hurtig ændring i dynamikken.

Sådanne statistikker indikerer en robust genopblussen efter Shibarium-transaktioner faldt 99% i marts, da Solana overstrålede Ethereum-baserede projekter.

Desuden steg aktive konti på Shibarium til et 1-årigt højdepunkt på over 26.000 den 22. oktober, hvilket bekræfter fornyet interesse for protokollen.

Shibarium forbedrer transaktionseffektiviteten og skalerbarheden i SHIB-økosystemet for at tiltrække flere dApp-udviklere.

L2 har til formål at forbedre efterspørgslen efter Shiba Inu med øget anvendelighed for at øge meme-møntens prisydelse.

I mellemtiden vil Shibariums imponerende genoplivning sandsynligvis øge investorernes tillid til SHIB. En sådan tillid vil sandsynligvis trække nye spillere og frisk kapital ind i meme-projektet.

Dermed kunne Shiba Inu være blandt de bedste vindere i det længe ventede tyreløb.

SHIB: mere til de bullish faktorer

Shiba Inus token burn-initiativ antyder også potentielle SHIB-prisstigninger (på kort sigt).

Shibburn-data viser, at forbrændingshastigheden er steget med 6.750 % inden for det seneste døgn, hvilket sender 27.108.433 Shiba Inu-tokens fjernet fra cirkulation.

Initiativet sigter mod at gøre altcoinen deflationær for gradvis værdivækst midt i øget knaphed og stabil efterspørgsel.

Indikatorer understøtter også SHIB’s kortsigtede genopretning. Chaikin Money Flow er hoppet fra den 17. oktober laveste på -0,20 til +0,03 (på den daglige tidsramme).

Det viser, at penge strømmer ind i meme-tokenet i løbet af den sidste uge, hvilket afspejler tillid til forestående genopretninger.

Desuden antyder Relative Strength Index på 58 plads til opadrettede prishandlinger.

Aktuel SHIB-prisbevægelse

Det næststørste meme-token efter værdi handlet til $0,00001768 efter at have tabt over 2% inden for de seneste 24 timer.

SHIB udviser bemærkelsesværdig bearish dominans, og faldet på 30 % i daglig handelsvolumen tyder på svaghed på kort sigt.

Shiba Inus downbeat-tilstand kommer, mens bjørne dominerer det digitale aktiver og trækker den samlede kryptomarkedsværdi ned med 1,44 % i de sidste 24 timer til 2,28 billioner USD.

Ikke desto mindre forudser eksperter et massivt opsving for markedet efter det fremherskende dyk. Optimistiske økosystemudviklinger sætter SHIB til tidlige genoplivninger på bredbaserede tyreløb.