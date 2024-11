SPX6900-tokenet (SPX) har klaret sig godt i de sidste par uger, hvor det sprang fra et lavt niveau på 0,1170 dollars den 1. oktober til et højt niveau på 1,200 dollars den 10. oktober. Derefter er den faldet med over 37 % til 0,7495 dollars, hvilket giver den en markedsværdi på 692 millioner dollars.

Men nu hvor SPX-tokenet er på et bjørnemarked, så fokuserer de handlende nu på Vantard, en kommende meme-mønt, der starter sin seed-runde den 23. oktober.

Hvorfor steg SPX6900-tokenet?

SPX6900-token er en meme-mønt, der har til formål at være et bedre alternativ til S&P 500-indekset, det mest populære aktieindeks i USA, som sporer de største navne i det amerikanske erhvervsliv. Det har nogle af de største virksomheder i landet som Apple, Microsoft, Nvidia og Tesla.

Indekset blev etableret i 1957 og er steget fra mindre end 50 dollars til næsten 6.000 dollars, hvilket betyder, at 1.000 dollars investeret i det dengang nu ville være over 133.000 dollars værd.

SPX6900 meme-mønten adskiller sig markant fra S&P 500-indekset, fordi den ikke består af nogen virksomhed. I stedet er den baseret på den simple overbevisning, at 6.900 er større end 500.

Tokenet har oplevet fremdrift i de sidste par måneder, med data fra CoinCarp, der viser, at det har over 17.000 indehavere. De ti bedste indehavere har 30 % af alle tokens, mens de 50 bedste har omkring 53 %.

SPX-tokenet er steget kraftigt på grund af den stigende efterspørgsel efter meme-mønter blandt investorer, med data fra CoinGecko, der viser, at disse tokens har akkumuleret en markedsværdi på over $61,9 milliarder.

De fleste meme-mønter som Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro og Mog Coin har gjort det meget bedre end Bitcoin og andre utility-baserede mønter som Ethereum, Solana og Avalanche.

Vantard kunne blive den næste store ting

Vantard sigter mod at blive den næste store ting i kryptobranchen ved at skabe den første meme-mønt superfond. Inspireret af Vanguards succes vil Vantard hjælpe investorer med at opnå betydelige afkast på lang sigt.

Der er flere grunde til, at det kan blive den næste store ting i kryptobranchen. For det første er der tegn på, at kryptoinvestorer er mere interesserede i meme-mønter end i andre aktiver. For eksempel er det ikke ualmindeligt, at meme-mønter som Turbo og Dogwifhat har højere volumen end blue-chip-tokens som Chainlink og Polkadot.

For det andet viser de seneste data, at der er stor efterspørgsel efter kryptofokuserede fonde. For det første har spot Bitcoin ETF’er lige tilføjet over 21 milliarder dollars i tilstrømning i år, hvilket er højere end hvad de fleste analytikere forventede.

For det tredje har milliardæren Paul Tudor Jones udtrykt støtte til Bitcoin med henvisning til den stigende amerikanske statsgæld og risikoen for højere inflation. Da renten er på vej ned, er der desuden risiko for, at efterspørgslen efter risikofyldte aktiver vil fortsætte med at stige på kort sigt, og der er tegn på, at Bitcoin er på vej mod et opadgående gennembrud, nu hvor den nærmer sig modstandspunktet på 70.000 dollars. En bevægelse over det højeste niveau nogensinde vil åbne sluserne til kryptobranchen på kort sigt.

Du kan læse mere om Vantard her og deltage i dets token-salg.