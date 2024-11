Lloyds Banking Group meddelte onsdag, at dets overskud i tredje kvartal oversteg forventningerne, hvilket afspejler voksende finansiel tillid blandt kunderne og bekræfter sin præstationsvejledning for 2024.

Storbritanniens største realkreditinstitut rapporterede et lovbestemt overskud før skat på £1,8 milliarder ($2,34 milliarder) for perioden fra juli til september.

Selvom dette tal er et lille fald fra £1,9 milliarder i samme kvartal sidste år, overgår det den gennemsnitlige analytikerprognose på £1,6 milliarder.

Lloyds har sammen med konkurrenter som NatWest nydt godt af øget rentabilitet i de seneste år på grund af stigende renter, hvilket forbedrede udlånsafkastet.

Banken står dog nu over for udfordringen med at fastholde sine overskudsniveauer, efterhånden som renten begynder at falde.

På trods af bekymringer om Storbritanniens vækstudsigter og de offentlige finansers tilstand, har Lloyds valgt at holde sin præstationsguidning uændret.

Banken forventer et forrentning af den materielle egenkapital på omkring 13 % for indeværende år samt en nettorentemarginal på over 2,9 %.

Koncernchef Charlie Nunn tilskrev de stærke kvartalsresultater til faktorer som indkomstvækst, disciplineret omkostningsstyring og høj aktivkvalitet.

Banken rapporterede om en stigning i de samlede udlånssaldi, som steg med 4,6 milliarder pund til at nå 457 milliarder pund i løbet af kvartalet, primært drevet af vækst i kreditkort og usikrede lån.

Derudover voksede Lloyds’ realkreditportefølje med £3,2 milliarder i samme periode.

Når man ser fremad, forudser Lloyds, at huspriserne vil stige med 3,1 % i år, op fra en tidligere prognose på 1,9 % vækst lavet tidligere på året.

Banken forventer også endnu en basisrentesænkning fra Bank of England inden udgangen af 2024.

Endvidere bekræftede Lloyds, at det ikke har foretaget yderligere bestemmelser i forbindelse med den igangværende bilfinansieringsgennemgang fra Financial Conduct Authority.

Skal du købe LLOY-aktier?

Lloyds-aktierne har klaret sig godt på det seneste og har handlet tæt på deres 52-ugers og fire-årige højder.

Med hensyn til værdiansættelse er aktierne i øjeblikket prissat til et fremadskuende pris-til-indtjening (P/E)-forhold på ca. 9,3. Analytiker Edward Sheldon antyder, at de er fuldt ud vurderet til denne indtjeningsmultipel, mens andre mener, at der stadig kan være et vist potentiale for værdi.

Lloyds Banking Group har en TipRanks Smart Score på ‘4 Neutral’ og er kategoriseret som et ‘hold’ af analytikere med 2 ‘køb’ og 7 ‘hold’ ratings.

Ifølge LSEG Data & Analytics klassificerer analytikere Lloyds Banking Group-aktier som ‘hold’ med 1 ‘stærkt køb’, 6 ‘køb’, 11 ‘hold’ og 1 ‘sælg’-rating.