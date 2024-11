UNI ser tidligt tilbage, da Uniswaps tilladelsesfri brobygning lanceres på ni netværk

Med udgangspunkt i momentum fra den nyligt lancerede Unichain har decentraliserede børs Uniswap lanceret en tilladelsesfri brobygningstjeneste.

Det nye produkt sigter mod at øge interoperabiliteten, så DEX’s brugere kan oprette forbindelse til ni kæder.

Uniswaps tilladelsesløse brobygning lever på ni kæder

DEX afslørede, at tilladelsesfri brobygning via Uniswap-tegnebogen og -grænsefladen er live.

Brugere kan oprette forbindelse til Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, ZKsync, World Chain, Blast, Zora og OP Mainnet.

Den decentraliserede udveksling har til formål at løse problemer med enkeltpersoner, der bruger flere netværk med opdelte grænseflader til at administrere digitale aktiver.

Drevet af Across Protocol vil den tilladelsesløse brokæde sætte DEX foran sine konkurrenter. Ifølge Uniswap,

Across er en tilladelsesfri bro, der opererer gennem et decentraliseret netværk af likviditetspuljer og relayere. Dette system muliggør hurtig, sikker brobygning, der sætter sig på få sekunder, ikke minutter.

I mellemtiden er Uniswap fortsat overbevist om, at “multichain”-fortællingen vil dominere blockchain-industrien.

Platformen lancerede Unichain – dens layer2-løsning – for at forberede en sådan fremtid.

Uniswaps nye L2-netværk

Uniswap Labs annoncerede Unichains testnet den 10. oktober, hvor det offentlige hovednet forventes inden 2024-udgangen.

L2-netværket vil introducere øjeblikkelige transaktioner og blokeringstider på 1 sekund for at forbedre markedseffektiviteten og sænke “værdi tabt til MVE.”

UNI pris ydeevne

Det native token udviste betydelig bearishness på det daglige diagram, ned over 5% til handlen til $7,55.

Source – Coinmarketcap

Dens 24-timers handelsvolumen faldt 65%, hvilket afspejler svaghed på kort sigt.

I mellemtiden har DEX tiltrukket sig opmærksomhed i 2024 af forskellige årsager.

For eksempel forblev tradign-platformen på investorradaren i april 2024, efter at US SEC sendte DEX en Wells Notice for overtrædelse af værdipapirlovgivningen.

Uniswap ramte også rampelyset efter at have accepteret at betale 175.000 USD for at gøre op med United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

På trods af de regulatoriske udfordringer har UNI udvist modstandsdygtighed, en stigning på 2,35 % år-til-dato.

Altcoinen forbliver klar til stabil vækst i de kommende tider med øget interoperabilitet mellem katalysatorerne.

Genopblomstring af købere ville udløse solide opsving mod $10 – hvilket svarer til en gevinst på 33 % fra de nuværende priser.

Robust bullishness kunne åbne dørene mod $15-mærket, før det svæver til modstandszonen ved $18.

Imidlertid ville brede markedsstemninger være afgørende for at forme UNI’s bane i de kommende sessioner.

Den nuværende nedslåede stemning, da Bitcoin truer med et fald under $65.000, vil sandsynligvis udløse forlængede fald for UNI-priser.

Et BTC-rebound mod $70K ville dog udløse betydelige tilbageførsler for tokenet.

Analytikere forbliver sikre på trods af den nuværende bjørnedominans.

Michael van de Poppe opfordrer investorer til at forblive tålmodige, da altcoin-markedet kan eksplodere 50x denne cyklus.