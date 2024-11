Argentina sikrer 8,8 milliarder dollars i finansiering fra Verdensbanken, IDB

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I et træk for at styrke sin økonomi og tackle presserende sociale udfordringer har Argentina indgået en vigtig finansieringsaftale med Verdensbanken og Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB).

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Den seneste meddelelse fra landets økonomiministerium afslører en tilførsel på 8,8 milliarder dollars, hvilket er afgørende for Argentinas finansielt anstrengte regering, da den står over for vanskelige økonomiske forhold.

Advertisement

Som en del af denne finansieringspakke vil Verdensbanken investere 2 milliarder dollars i de kommende måneder for at støtte sociale velfærdsaktiviteter.

En betydelig procentdel af disse penge vil blive rettet til vigtige sektorer som uddannelse, transport og el-udgifter, primært til at hjælpe de mest sårbare dele af samfundet.

Desuden vil Verdensbanken investere yderligere 3 milliarder dollars for at støtte projekter i den private sektor i løbet af de næste par år.

Denne investering forventes at sætte skub i projekter inden for kritiske områder som minedrift, vedvarende energi, sundhedspleje, stål og luftfart og demonstrere en omfattende tilgang til at fremme økonomisk vækst og bæredygtighed.

IDB’s støtte: styrkelse af social og økonomisk udvikling

Copy link to section

Den Inter-Amerikanske Udviklingsbank (IDB) træder også ind for at hjælpe Argentina og allokerer mere end 2,4 milliarder dollars til regeringsprogrammer, der er rettet mod at øge den sociale velfærd.

IDB vil ligesom Verdensbanken fokusere sin støtte på vigtige områder som uddannelse og energitjenester, med særlig vægt på dårligt stillede samfund over hele landet.

Ydermere vil IDB investere yderligere $1,4 milliarder for at styrke den private sektor, hvilket understreger begge institutioners samarbejdsbestræbelser på at forbedre Argentinas økonomiske landskab i løbet af de næste to år.

I en erklæring om dette samarbejde understregede økonomiminister Luis Caputo vigtigheden af denne finansiering for at styre Argentina mod økonomisk genopretning og social forbedring.

Han understregede den væsentlige rolle, som internationale långivere spiller i at bistå landets bestræbelser på at overvinde en længere periode med økonomisk tilbagegang.

Denne meddelelse følger efter møder på højt niveau i Washington, hvor argentinske embedsmænd og repræsentanter fra både Verdensbanken og IDB deltog i diskussioner for at afslutte denne betydelige økonomiske støtte.

Hvorfor er denne finansiering så vigtig for Argentina lige nu?

Copy link to section

Argentinas årlige inflation steg med 209 % i september, hvilket markerede den femte måned med afmatning af inflationen og årets langsomste vækst, ned fra 236,7 % i august og generelt på linje med fremskrivningerne.

Argentinas BNP faldt 1,70 procent i andet kvartal af 2024 sammenlignet med det foregående kvartal. Argentinas BNP-vækstrate var i gennemsnit 0,46 procent fra 1993 til 2024, med et rekordhøjt niveau på 10,94 procent i tredje kvartal af 2020 og et rekordlavt niveau på -13,95 procent i andet kvartal.

Mens Mileis administration med succes har reduceret inflationen og stabiliseret økonomien, har dens politikker udløst social uro og udvidet landets fattigdomskløft. Desuden har Argentina stadig den højeste inflation i Latinamerika.

Med disse midler nu tilgængelige, er Argentina godt positioneret til at tage fat på umiddelbare sociale og økonomiske problemer, samtidig med at det lægger grundlaget for langsigtede strategier, der understreger inklusivitet og bæredygtighed.

Samlet set afspejler den betydelige finansiering fra Verdensbanken og IDB det internationale samfunds tillid til Argentinas evne til at navigere gennem økonomiske udfordringer og fremstå robust.

Dette partnerskab åbner døren til en mere stabil og velstående fremtid for den sydamerikanske nation og fremmer en ånd af samarbejde og støtte i den bredere kontekst af globale økonomiske genopretningsbestræbelser.