Binance annoncerer support til hårde gafler, opdateringer på Harmony og VITE blockchains

Den førende børs med markedsværdi, Binance, har afsløret sin støtte til hårde gafler og opgraderinger på VITE (VITE) og Harmony (ONE) netværkene.

Handelsfirmaet vil håndtere alle tekniske forpligtelser for at garantere en smidig brugeroplevelse.

Binance vil midlertidigt standse ONE og VITE indskud og udbetalinger under forbedringerne, mens handel forbliver upåvirket.

Især vil Harmonys opgradering ske ved 64.847.872 blokhøjde, forudsagt til 31. oktober (13:00 UTC).

Børsen vil suspendere ind- og udbetalinger en time tidligere (ved middagstid UTC) for en glidende overgang.

Ydermere vil VITE påbegynde sin netværksopgradering ved 166.869.900 blokhøjde, forventet til kl. 14:30 UTC den 31. oktober.

Binance standser alle VITE-indskud og -udbetalinger omkring kl. 13:30 UTC den dag.

Midlertidig servicestop

ONE og VITE handel vil skride frem uden afbrydelser under de hårde gafler og opdateringer.

I mellemtiden vil Binance annoncere genoptagelse af indbetalinger og udbetalinger efter bekræftelse af stabilitet efter opgradering.

Børsen har opfordret investorer og handlende til at forblive på vagt under netværksforbedringerne for at håndtere deres transaktioner effektivt.

Binance vil udføre alle operationer, og brugerne behøver ikke håndtere nogen teknisk proces under de hårde gafler og opgraderinger.

Forstå hårde gafler i krypto

Hårde forgrene sker, når blockchains opdeles i to netværk – hvor hver kører uafhængigt.

Begivenheden giver ofte nye mønter, selvom nogle kæmper for at bevare værdige langsigtede.

For eksempel har ingen af BTC’s over 100 hårde gafler trives med at overgå Bitcoin med markedsværdi, mens Ethereums $ETH nyder massiv succes.

Især forked blockchains fungerer uafhængigt.

Selvom de resulterende tokens kunne konkurrere, påvirker det, der sker på det ene aktiv, sjældent det andet (medmindre der er et hack).

Desuden kan de tilknyttede aktiver være mere sårbare over for markedsmanipulationer (i modsætning til værdipapirer).

Hvorfor udfører udviklere hårde gafler?

Udviklere kan vælge at implementere hårde gafler af forskellige årsager.

For eksempel gennemgik Ethereum-netværket en forgrening efter et angreb på DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Begivenheden rullede hackertransaktioner tilbage, der fik blockchain til at miste valutaer til en værdi af millioner.

Desuden modtog DAO-tokeninvestorer deres stjålne ETH-midler.

Ikke desto mindre forblev nogle kryptominearbejdere i den gamle kæde, som Ethereum-entusiaster besluttede at beholde, så de lancerede Ethereum Classic (ETC).

ONE og VITE pris handlinger

Det indfødte token opretholdt bearishness, hvilket afspejlede bjørnens dominans på det brede marked.

Harmony handles til $0,01337 efter et dyk på 0,50 % i 24 timer.

I mellemtiden blinkede VITE bullish tendenser efter sidste uges 11% fald, op 0,55% på sit 24-timers diagram til at svæve på $0,01147.

Duoen udviser bemærkelsesværdig bearish indflydelse, hvilket signalerer fortsatte nedadgående tendenser på kort sigt.

Ikke desto mindre kan entusiaster forvente øgede volatilitetsdage, der fører til blockchain-forbedringerne den 31. oktober.