Britiske arbejdere kan opnå ret til at strejke i et helt år under nyt forslag

Den britiske regering overvejer en væsentlig ændring af strejkelovgivningen, der vil fordoble den varighed, hvori arbejdstagere kan gribe ind, før de kræver en ny afstemning.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Fra nu af, når en arbejdsstyrke stemmer for at strejke, varer mandatet i seks måneder. Efter denne periode skal fagforeningerne holde endnu en afstemning for at fortsætte aktionen.

Advertisement

Et nyligt høringsdokument foreslår at udvide dette mandat til et helt år med henvisning til den høje sandsynlighed for, at fagforeninger vinder en anden afstemning og de unødvendige administrative omkostninger forbundet med den eksisterende seksmånedersregel.

Forslaget kommer på baggrund af udbredte strejker på tværs af sektorer som transport, sundhedspleje og uddannelse, hvor personale, herunder jernbanearbejdere, læger og lærere, er gået ud i protest over løn- og arbejdsforhold.

De sidste to år har set over 5,7 millioner arbejdsdage tabt til strejker, hvilket er det højeste antal i mere end tre årtier ifølge officielle data.

Ved at forlænge strejkemandatets varighed sigter regeringen mod at reducere hyppigheden af omvalg og potentielt fremme en mere samarbejdsdynamik mellem fagforeninger og arbejdsgivere.

En større revision af stemmekravene

Copy link to section

Et af de mere kontroversielle aspekter af regeringens forslag er at fjerne kravet om, at mindst 50 % af en arbejdsstyrke deltager i en strejkeafstemning, for at det er gyldigt.

I øjeblikket, for sektorer, der er klassificeret som “vigtige offentlige tjenester” som NHS, skal 40 % af arbejdsstyrken stemme for, for at enhver stridsaktion kan fortsætte.

Den nye lovgivning ville fjerne denne tærskel og forenkle processen for fagforeninger til at organisere strejker.

De foreslåede ændringer har givet anledning til kritik fra nogle sider, hvor den konservative Shadow Business Secretary, Kevin Hollinrake, opfordrede til en genovervejelse af lov om ansættelsesrettigheder.

Han advarede om, at de foreslåede ændringer kunne skabe “en eksistentiel krise af en størrelsesorden, der ikke er set siden pandemien” for virksomheder, hvilket potentielt kan påvirke job og økonomi.

Vicepremierminister Angela Rayner forsvarede ændringerne og udtalte, at politikkerne sigter mod at “ophæve anti-arbejder-, anti-fagforeningslove” og at modernisere arbejdsmarkedsrelationerne.

Afvejning af fagforeningsrettigheder med forretningsmæssige bekymringer

Copy link to section

Regeringens analyse, der blev offentliggjort tidligere på ugen, anslår, at de foreslåede reformer af arbejdstagernes rettigheder kan koste virksomheder op til 5 milliarder pund årligt.

På trods af den potentielle økonomiske byrde på virksomhederne ser fagforeningerne positivt på ændringerne. Paul Nowak, generalsekretær for Trades Union Congress (TUC), glædede sig over regeringens “forpligtelse til at indføre en moderne ramme for arbejdsmarkedsrelationer.”

Reformerne under lov om ansættelsesrettigheder omfatter foranstaltninger, der vil gøre det lettere for fagforeninger at opnå anerkendelse fra arbejdsgiverne. I henhold til gældende regler skal 10 % af en arbejdsstyrke være fagforeningsmedlemmer, for at der kan søges om anerkendelse.

Regeringens forslag foreslår at sænke denne tærskel til blot 2 %, hvilket gør det lettere for fagforeninger at blive repræsentativt organ for lønmodtagere i forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår.

Fagforeninger står over for udfordringer med at opnå anerkendelse

Copy link to section

Selvom de foreslåede ændringer kan give fagforeningerne mere løftestang, står de også over for udfordringer med at opnå anerkendelse fra arbejdsgiverne.

Fagforeninger har længe hævdet, at virksomheder kan manipulere antallet af arbejdsstyrker ved at ansætte yderligere personale for at udvande procentdelen af fagforeningsmedlemmer og derved gøre det sværere for fagforeninger at nå anerkendelsestærsklerne.

Dette spørgsmål blev fremhævet i juli, da GMB-fagforeningen med knap 28 stemmer tabte en stemme om anerkendelse på Amazons Coventry Fulfillment Center.

Fagforeningen anklagede Amazon for bevidst at ansætte ekstra arbejdere for at underminere deres bud på anerkendelse. Amazon afviste beskyldningerne og fastholdt, at rekrutteringen var en del af deres standard forretningsdrift.

Et landskab i forandring for kamphandlinger

Copy link to section

Regeringens planlagte ændringer repræsenterer et stort skift i Storbritanniens tilgang til håndtering af arbejdskampe og fagforenings anerkendelse.

Ved at forlænge strejkemandaterne til et år og lempe stemmekravene kan reformerne føre til en bølge af arbejdskampe, der potentielt omformer forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på tværs af forskellige sektorer.

De økonomiske konsekvenser for virksomhederne og den bredere økonomi er fortsat et stridspunkt.

Mens fagforeninger ser den foreslåede lovgivning som et nødvendigt skridt i retning af at forbedre arbejdstagernes rettigheder, hævder modstandere, at ændringerne kan påføre virksomheder betydelige omkostninger, især i en tid med økonomisk usikkerhed.

Efterhånden som lovforslaget om beskæftigelsesrettigheder bevæger sig gennem høringsfasen, vil dens endelige form og balancen mellem styrkelse af fagforeninger og økonomisk stabilitet blive overvåget nøje.