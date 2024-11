Colombias Ecopetrol-aktier styrtdykker midt i faldende oliepriser og styringsproblemer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Ecopetrol, Colombias statsdrevne olieselskab, har oplevet et markant fald i aktiekursen den sidste onsdag, hvilket har påvirket dets aktier på både den lokale børs og Wall Street.

Eksperter antyder, at dette fald primært skyldes det igangværende fald i oliepriserne, kombineret med bekymringer om virksomhedens ledelsespraksis.

Aktieydelse

Ecopetrols aktier lukkede på $1.720 på den colombianske børs (BVC), et fald på 0,86%.

I mellemtiden, på Wall Street, faldt aktien 1,60% for at lukke på $8,01.

Disse data markerer et betydeligt lavpunkt, der ikke er set siden epidemiens højdepunkt for næsten fire år siden den 28. oktober 2020, hvor aktierne var på $1.715.

Aktien har kæmpet i år med et fald på 33 % i New York og et fald på 26 % i BVC.

Eksperter identificerer flere nøgleårsager til nedturen, hvor faldet i oliepriserne skiller sig ud som en væsentlig faktor.

Dette er ikke kun et problem for Ecopetrol; andre olieselskaber mærker også klem på grund af lavere olievurderinger.

Ecopetrol står dog over for yderligere udfordringer, der stammer fra bekymringer over dens styringsstruktur, som forstærkes af regeringsindblanding.

Indvirkning af olieprisudsving

I onsdags faldt oliepriserne, efter rapporter indikerede, at lagrene i USA var højere end forventet, på trods af en stigning i raffineringsaktiviteterne.

Ikke desto mindre forblev oliefutures op omkring 2 % i ugen, hovedsageligt på grund af fortsatte spændinger i Mellemøsten.

Ud over udsving i oliepriserne har bekymringer over Ecopetrols virksomhedsledelse haft en væsentlig indflydelse på selskabets aktieudvikling.

Analytikere føler, at styringsvanskeligheder driver aktiekurserne ned i både Colombia og USA.

Virkningen af usikkerhed om styring

Ifølge La República er usikkerheden omkring Ecopetrols administrerende direktør, Ricardo Roa, særligt bekymrende for investorerne.

Bestyrelsens politik skaber bekymringer om fremtidige projekter og har resulteret i advarsler fra flere kreditvurderingsbureauer, hvilket forværrer virksomhedens tilstand.

I det væsentlige er Ecopetrols nuværende aktieproblemer resultatet af en kombination af eksterne faktorer, såsom faldende oliepriser og interne styringsproblemer.

De næste dage vil være nøglen til at evaluere, hvordan virksomheden tackler disse udfordringer for at genvinde investorernes tillid og stabilisere aktiekursen.

Ecopetrol: Governance-udfordringer og tilbagekøb af obligationer afsluttes

Juan David Ballén, direktør for analyse og strategi hos Casa de Bolsa, siger, at ledelsesmæssige bekymringer såvel som statslige bestemmelser er vigtige variabler, der påvirker Ecopetrols aktiepræstation.

Usikkerhed omkring virksomhedens ledelse, energiomstillingsproces og vanskeligheder med corporate governance eroderer investorernes tillid, hvilket resulterer i et fald i aktieværdien.

Derudover har Ecopetrol afsluttet obligationstilbagekøbsprocessen med det formål at erhverve alle sine internationale obligationer med forfald i juni 2026, som blev udstedt i 2015 for 1,25 milliarder USD.

Virksomheden modtog tilbud på i alt 803 millioner USD, svarende til 64 % af det udestående beløb, hvilket oversteg tilbagekøbsprocenten opnået i januar 2024.

Med disse tilbud er obligationernes nominelle saldo blevet reduceret til $447 mio.

Der vil nu blive sendt en meddelelse om tidlig indfrielse af de udestående obligationer på i alt $447 millioner, hvilket repræsenterer et væsentligt økonomisk skridt for selskabet.