Danmarks Skattelovsråd foreslår at beskatte urealiserede kryptogevinster

Danmarks Skattelovsråd har anbefalet fremsættelse af et lovforslag, der har til formål at beskatte urealiserede gevinster og tab på cryptocurrency-aktiver, et tiltag, der markant kan omforme landskabet for danske kryptoinvestorer.

Rådets forslag er en del af en bredere tendens blandt globale jurisdiktioner, der søger at stramme reglerne og sikre en retfærdig skattebehandling på tværs af forskellige aktivklasser.

Danmarks Skattelovsråds betænkning

I en detaljeret 93-siders rapport skitserede rådet sin begrundelse for den nye beskatningsramme og understregede behovet for at fjerne asymmetri i det nuværende skattesystem, hvilket har efterladt mange investorer over for uretfærdig beskatning under traditionelle kapitalgevinstskattemodeller.

Anbefalingerne foreslår, at alle kryptoaktiver skal underkastes et konsekvent sæt regler for at forenkle beskatningsprocessen og øge gennemsigtigheden.

Rådet drøftede tre potentielle beskatningsmodeller: kapitalgevinstskat, lagerbeskatning og lagerbeskatning.

I sidste ende ser det ud til at favorisere lagerbeskatningsmodellen, som vil behandle en investors hele kryptoportefølje som en enkelt “beholdning”, der skal beskattes årligt, uanset om aktiverne er blevet solgt.

Denne model har til formål at pålægge kontinuerlig beskatning, hvilket betyder, at investorer vil være ansvarlige for skat baseret på årlige udsving i værdien af deres besiddelser, snarere end kun ved salg af aktiver.

Skatteminister Rasmus Stoklund anerkendte kompleksiteten omkring beskatning af kryptoaktiver, især i lyset af deres decentraliserede karakter og mangel på centraliseret regulatorisk tilsyn.

Den foreslåede skat på urealiserede gevinster kan beløbe sig til omkring 42 %, hvilket ikke kun ville gælde for nyerhvervede aktiver, men potentielt for dem, der blev holdt siden starten af Bitcoin i januar 2009.

Denne brede applikation har udløst bekymringer blandt kryptofortalere, som ser det som en væsentlig afskrækkelse for investeringer i digitale valutaer.

Rådet fremhævede også behovet for forbedrede rapporteringskrav til kryptotjenesteudbydere, såsom børser og betalingsfirmaer.

Disse udbydere vil få mandat til at dele transaktionsoplysninger med myndigheder på en måde, der er tilgængelig for alle EU-lande, hvilket letter større tilsyn og overholdelse.

Det foreslåede lovforslag forventes at være i begyndelsen af 2025

Lovforslaget forventes at blive indført i begyndelsen af 2025, hvor de nye skatteregler ikke forventes at træde i kraft før 1. januar 2026.

Det er dog afgørende at bemærke, at disse anbefalinger endnu ikke er lov; de kræver evaluering og godkendelse fra Folketinget før implementering.

Denne foreslåede skatteramme afspejler en voksende global konsensus om behovet for klarere, mere passende regler for behandlingen af kryptovalutaer.

Efterhånden som jurisdiktioner som Danmark bevæger sig fremad med reguleringsforanstaltninger, skal investorer og kryptomarkedsdeltagere holde sig informeret og tilpasse sig det udviklende skattelandskab.