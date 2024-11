Konkurrencen mellem Elon Musk og Mukesh Ambani skærpes, efterhånden som begge milliardærer retter blikket mod Indiens nye satellitbredbåndssektor.

Efter den indiske regerings meddelelse om, at satellitspektrum til bredbånd vil blive allokeret administrativt frem for gennem auktion, er indsatsen steget.

Hvad er satellitbredbånd?

Satellitbredbånd giver internetadgang på tværs af store områder, især i fjerntliggende områder, hvor traditionelle muligheder som DSL og kabel ikke er tilgængelige.

Denne teknologi kan bygge bro over den digitale kløft og sikre forbindelse til undertjente befolkninger.

Aktuelle fremskrivninger anslår, at Indiens satellitinternetabonnenter vil nå op på to millioner i 2025, ifølge kreditvurderingsbureauet ICRA.

Markedet er stærkt konkurrencepræget, hvor Mukesh Ambanis Reliance Jio leder flokken, understøttet af et partnerskab med Luxembourg-baserede SES Astra, en fremtrædende satellitoperatør.

I modsætning til Musks Starlink, som anvender satellitter med lavt kredsløb om jorden (LEO) til hurtigere service, bruger SES satellitter i medium kredsløb (MEO), hvilket giver en mere omkostningseffektiv løsning.

Starlink kan prale af mere end 6.400 satellitter og fire millioner abonnenter i 100 lande, men har siden 2021 stået over for regulatoriske udfordringer med at lancere tjenester i Indien.

Hvis det lykkes, kan Musks indtræden støtte premierminister Narendra Modis initiativer for at tiltrække udenlandske investeringer og styrke Indiens pro-business image.

Satellitspektrum: Indiens regulatoriske landskab

Indiens telekommunikationsregulator har endnu ikke annonceret priser for satellitspektrum.

Mens administrativ tildeling stemmer overens med internationale normer, hævder Ambani’s Reliance, at en auktion er nødvendig for at sikre fair konkurrence, med henvisning til mangel på klare juridiske rammer for satellitbredbåndstjenester.

Reliances nylige breve til regulatorer fremhæver behovet for “lige vilkår” mellem satellit- og jordbaserede tjenester.

Musk reagerede på rapporter om, at Ambani lobbyede mod den administrative prismodel ved at foreslå, at han ville kontakte Ambani for at diskutere, om at tillade Starlink at konkurrere i Indien.

Analytikere indikerer, at Ambanis modstand kan stamme fra et ønske om at bevare en konkurrencefordel, hvilket potentielt udelukker Starlink fra markedet.

Telegiganter i Indien, herunder Ambani og Sunil Mittal fra Bharti Airtel, kontrollerer en betydelig del af markedet og går ind for auktioner for at forhindre konkurrence fra internationale aktører.

Denne defensive strategi har til formål at øge omkostningerne for nytilkomne og beskytte deres dominans i det udviklende landskab af internetadgang.

40 % af Indiens 1,4 milliarder mennesker mangler internetadgang

Copy link to section

Med næsten 40 % af Indiens 1,4 milliarder mennesker, der mangler internetadgang, primært i landdistrikter, er potentialet for satellitbredbånd enormt.

Mens Indiens internetpenetration stadig halter bagefter det globale gennemsnit, viser de seneste tendenser fremskridt med at lukke hullet.

Satellitbredbånd kan, hvis det prissættes effektivt, lette forbindelsen og forbedre udviklingen af tingenes internet (IoT).

Prisfastsættelse vil være kritisk, især i et land, hvor mobildata er utroligt overkommelige til kun 12 cents pr. gigabyte.

Analytikere forudser, at en priskrig er sandsynlig, hvor Musk potentielt kan udnytte sine finansielle ressourcer til at tilbyde konkurrencedygtige aftaler for at få markedsadgang, rapporterede BBC.

Starlinks højere driftsomkostninger – næsten ti gange større end større indiske udbydere – kan dog give udfordringer uden statsstøtte.

Derudover kan nogle bekymringer fra indiske operatører være overdrevet, da jordbaserede netværk generelt er mere omkostningseffektive undtagen i tyndt befolkede områder.

Kampen om Indiens satellit-internetmarked er ved at blive varmere, og Musk er klar til en first-mover-fordel.

Efterhånden som konkurrencen udfolder sig, vil implikationerne for Indiens tilslutningslandskab og de strategier, som disse milliardærer anvender, blive overvåget nøje.