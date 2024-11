Hamster Kombat er klar til comeback, da lanceringen af sæson 2 lover skyhøjt brugerengagement

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Kryptovalutamarkedet oplever en bearish bølge, da Bitcoins svaghed over $66.500 mindsker håbet om den meget ventede “Uptober”.

Det nedadgående momentum har set de øverste altcoins bløde massivt, hvor Telegram-baserede Hamster Kombat styrter 13% på dets daglige diagram til at handle til $0,003343.

Ikke desto mindre forbliver HMSTR klar til robuste genopretninger, med tyre, der sigter mod $0,1 med den kommende sæson 2-spillancering.

HMSTR klar til genoplivning i sæson 2 debut

Hamster Kombat er igen i søgelyset, mens entusiaster venter på den længe ventede sæson 2-eftersyn.

Tap-to-earn-spillet vil opleve forskellige skift, hvor alle administrerende direktører håndterer nye virksomheder, herunder ansættelse af medarbejdere, bygning af nye og virale spil og skabelse af et spiløkosystem.

Telegram-spillet vandt massiv popularitet i sæson 1, med entusiaster tiltrukket af Hamster Kombats hurtige handlinger.

Hamster Kombat blev lanceret i marts i år, og dets enkle, vanedannende gameplay tiltrak over 300 millioner spillere globalt.

Spillet blev hurtigt viralt og konkurrerede med andre Ton blockchain-spil som Pixelverse og Toncoin.

Der opstod dog hikke, efter at det længe ventede airdrop skuffede brugere.

Ikke desto mindre ventede fans let på $HMSTR-lanceringen – som ikke kunne tilfredsstille de tidlige brugere, da altcoin’en udholdt massive dyk efter den officielle debut.

HMSTR oplevede en pludselig 20% drawdown efter at have ramt $0,015 high. I mellemtiden udløste det frustrerede samfund flere fald mod de nuværende værdier på $0,003343.

På trods af den uvelkomne debut har Hamster Kombat engageret spillere med funktioner som Combo Card, Daily Cipher Codes-udfordringer og diamantbelønninger.

Spillere kan udføre opgaver i spillet for at låse op for lukrative belønninger og modtage op til 5 millioner HMSTR-tokens.

I mellemtiden lover sæson 2 flere funktioner til de millioner af spillere, der spændt venter.

Hamsters S2 er indstillet til lanceringen i slutningen af oktober 2024 og byder på avancerede funktioner til at styrke brugerengagementet. En sådan udvikling lover godt for HMSTR-prisinddrivelser.

HMSTR prisbevægelse

Altcoinen har oplevet betydelige fald i de seneste par sessioner, hvor dens 3-ugers prishandling har udskrevet en faldende kile-opsætning.

Formationen antydede aftagende bearish indflydelse og mulige upside breakouts.

Ikke desto mindre så den seneste retracement på det brede marked HMSTR dykke ned under mønsterets støttelinje, hvilket truede fortsatte fald.

HMSTR handles til $0,003343 efter at have tabt næsten 13% det seneste døgn.

Source – Hamster Kombat

I mellemtiden præsenterer altcoin en lysestage med lang hale afvisning omkring $0,33-mærket, hvilket indikerer køberindflydelse i denne region.

Den fornyede optimisme kan skubbe HMSTR ind i wedge-opsætningen, selvom et solidt brud ud over den øvre trendlinje fortsat er afgørende for trendvendinger.

Den kommende sæson 2 spillancering ville være afgørende for at vende Hamsters bane.

Genvinding af den indledende spænding kunne se altcoins pris eksplodere til tidlige peaks.

En solid bullish genopblussen kunne se altcoinen stige i vejret mod $0,1 – et svimlende 2.890% opsving fra nuværende priser på $0,003343.

Ikke desto mindre afslører HMSTRs fremherskende bane betydelig sælgerdominans, hvor 20-, 50- og 100 eksponentielle glidende gennemsnits bearish sammenløb signalerer flere dyk på kort sigt.