Har IBMs aktie nået sit højdepunkt?

Den 24. oktober gentog Morgan Stanley sin ‘Equal-weight’-vurdering på IBM, men reviderede kursmålet ned til $208 fra $217.

Denne justering afspejler bekymringer over virksomhedens blandede resultater i tredje kvartal, hvor omsætningen på 14,97 milliarder dollar kom under deres estimat på 15 milliarder dollar, primært på grund af svage konsulent- og infrastruktursegmenter.

Konsulentindtægterne forblev fladt på 5,15 milliarder dollars, mens infrastruktursegmentet oplevede et kraftigt fald på 7 %, hvilket Morgan Stanley tilskrev cykliske udfordringer, der kan fortsætte ind i 2025.

På trods af indtægtstabet forbedredes bruttomarginerne markant og nåede 57,5% sammenlignet med de anslåede 56,4%, understøttet af et positivt skift i retning af softwaresalg.

IBM’s aktie, som havde ramt et rekordhøjt niveau på $235,26 den 14. oktober, faldt 6,4% i torsdagens handel, hvilket understreger markedets følsomhed over for blandede resultater på disse høje niveauer.

Q3 Indtjening: stærk softwarevækst opvejet af andre segmenter

IBMs indtjening for tredje kvartal for perioden, der sluttede den 30. september, viste en stigning på 1 % år-til-år i omsætningen og nåede op på 15 mia.

Denne vækst var primært drevet af Software-segmentet, som havde en stigning på 9,7 % år-til-år til 6,5 milliarder USD, hvilket overgik forventningerne. Segmentet udgør nu næsten 45% af IBM’s samlede omsætning.

Imidlertid stod virksomhedens andre nøglesegmenter over for udfordringer, med Konsulentomsætning flad på $5,15 milliarder og Infrastructure faldt med 7% til $3,04 milliarder.

IBMs justerede indtjening pr. aktie på 2,30 USD overgik markedsestimaterne på 2,23 USD, hvilket viser en stærk driftspræstation midt i omsætningsmanglen.

Administrerende direktør Arvind Krishna fastholdt optimismen og udtalte, at omsætningsvæksten i 4. kvartal ville svare til niveauet i 3. kvartal, med vedvarende styrke inden for software og stabil efterspørgsel efter rådgivning.

Nye udviklinger inden for AI og datasikkerhed

IBM introducerede for nylig IBM Guardium Data Security Center, et produkt, der integrerer generative AI-funktioner for at strømline risikovurdering og overvågning af arbejdsgange.

Denne lancering er en del af IBM’s bredere initiativ til at udnytte AI på tværs af sin forretning, som komplementerer Granite 3.0-modellerne, der blev afsløret tidligere på måneden.

Granite 3.0, designet til virksomheds-AI-opgaver, forventes at forbedre IBMs hybrid cloud-tilbud ved at levere mere effektive generative AI- og datastyringsfunktioner.

Disse strategiske fremskridt understreger IBM’s løbende forpligtelse til at udvide sin virksomheds AI-portefølje, som allerede er vokset til en forretningsbog på 3 milliarder USD.

IBM’s opkøbsstrategi er fortsat en vigtig vækstdriver.

Virksomheden er indstillet til at afslutte sit køb på 6,4 milliarder dollar af HashiCorp i 4. kvartal 2024 eller begyndelsen af 2025, hvilket yderligere udvider softwaresegmentet.

Stifel-analytikere forventer især, at disse opkøb vil øge IBMs softwareindtægter med over 4 % i 2025.

Derudover forventes IBMs mainframe-forretning, som typisk følger en 10-12 kvartalscyklus, at opleve fornyet vækst med lanceringen af sin næste mainframe-serie i første halvdel af 2025.

IBMs sidste mainframe-cyklus (lanceret i 2. kvartal 2022) genererede omkring 1,5 milliarder USD i segmentomsætning i løbet af de første 12 måneder.

Vurdering af IBM’s værdiansættelse

På nuværende niveau handler IBM til et forward P/E-forhold på 22,8x, betydeligt over dets femårige gennemsnit på 14,4x.

Denne præmievurdering skyldes til dels øget investorinteresse i AI-drevet vækstpotentiale, som det fremgår af aktiens stigning på 34,3 % fra år til dato.

Nogle analytikere stiller dog spørgsmålstegn ved, om IBM’s nuværende multipla er berettigede i betragtning af den langsomme vækst i dets konsulent- og infrastruktursegmenter og beskedne EPS-vækstprognoser på omkring 5,5 % årligt frem til 2026.

På trods af et udbytte på 2,9 % tyder IBMs begrænsede udbyttevækst og aktietilbagekøb desuden på faldende afkast ved dens nuværende værdiansættelse.

IBMs resultater for tredje kvartal og strategiske udvikling fremhæver både de muligheder og de udfordringer, der ligger forude.

Med sit softwaresegment, der viser modstandsdygtighed midt i bredere bekymringer, og virksomheden skubber frem med AI-fremskridt og opkøb, er der meget for investorerne at vægte.

I betragtning af den nuværende markedsdynamik kan en undersøgelse af IBMs prishandling og vigtige tekniske niveauer give værdifuld indsigt i, hvad der venter forude for aktien.

Er tyren kørt over?

Mens IBMs aktie har oplevet en enorm tyreløb i løbet af det seneste år, ser det efter dagens træk ud til at have ramt en mur.

Før meddelelsen om resultatet for 3. kvartal handlede aktien omkring $234 i et par dage, men var ikke i stand til at bryde $240-mærket.

Derfor skal investorer, der har et bullish udsigter, men endnu ikke har købt aktien, kun indlede nye lange positioner, hvis aktien giver en daglig lukning over $242.

Handlere med en bearish udsigt kan drage fordel af denne kortsigtede svaghed ved at shorte aktien tættere på $220 med et stop loss på $240,2.

Hvis denne kortsigtede svaghed fører til en vending i momentum, vil aktien falde til sin nærmeste støtte nær $191,8, hvor man kan bogføre overskud.