Snap Inc. (NYSE: SNAP) har været en skuffelse for sine aktionærer i hele 2024.

Aktien er faldet over 40% i de seneste tre måneder, hvilket bringer dens værdiansættelse til et attraktivt niveau.

Men er dette en god købsmulighed eller blot endnu en værdifælde?

Ifølge Andrew Boone, analytiker hos JMP Securities, er det førstnævnte.

Han foreslår, at hvis du investerede $1.000 i Snap i dag, kunne du se denne investering vokse til $1.700 ved udgangen af 2025.

Boone delte dette optimistiske syn i et nyligt forskningsnotat til kunder.

Hvorfor er JMP bullish på Snap-aktier?

Boone opgraderede Snap til at “outperforme” og satte et prismål på $17, hvilket indebærer en potentiel 70% opside fra det nuværende niveau.

Han er optimistisk på grund af de seneste positive ændringer i virksomheden.

I sidste måned annoncerede Snap en overhaling, der inkluderer introduktionen af nye AI-værktøjer.

JMP Securities forventer, at disse værktøjer vil øge Snaps aktiekurs markant fremadrettet.

Boone fremhævede også et skift i Snaps vækstbane og bemærkede en “bøjning i indtryksvækst.”

Virksomheden har planer om at lancere Simple Snapchat og Sponsored Snaps, som han mener vil øge nordamerikansk brugerengagement og forbedre annonceringsmuligheder.

Med disse nye annonceprodukter ser Boone et stort potentiale for vækst i omsætningen.

Det er dog værd at bemærke, at Snap i øjeblikket ikke udbetaler udbytte.

Analytikere foreslår, at Snaps app-redesign, som forenkler navigationen ved at reducere den til tre skærme, vil gøre Spotlight-funktionen mere tilgængelig og sandsynligvis øge dens brug.

Denne ændring forventes at forbedre det samlede brugerengagement, især blandt brugere over 18, som tegner sig for omkring 80 % af Snapchats publikum.

JMP Securities forudser, at introduktionen af Sponsored Snaps vil spille en nøglerolle i at drive annonceomsætningsvækst i 2025.

I øjeblikket åbner brugere Snapchat omkring 40 gange om dagen, hvor de fleste interaktioner sker i beskeder.

Sponsorerede Snaps vil gøre det muligt for annoncører at placere beskeder direkte i brugernes indbakker, hvilket potentielt kan generere yderligere $180 millioner i annonceindtægter.

Dette ville repræsentere cirka fire procentpoint af annoncevækst, baseret på JMP’s 2024-annonceomsætningsestimat på $4,9 milliarder.

Snap-aktier handles med rabat

Selvom det er uklart, hvornår Snap vil lancere disse nye produkter, er Boone fortsat sikker.

Han værdsætter virksomhedens produktledede vækstinitiativer og finder værdiansættelsen tiltalende, idet han citerer en estimeret EBITDA på 15,5x 2026.

JMP’s positive udsigter til Snap kommer blot en uge før, at selskabet skal offentliggøre sine finansielle resultater for tredje kvartal.

Analytikere forventer, at Snap vil rapportere et tab på 13 cent per aktie, hvilket ville være en forbedring i forhold til tabet på 21 cent i samme kvartal sidste år.

Snap har også fortsat med at vokse sine daglige aktive brugere (DAU’er), og rapporterer en stigning på 9% år-til-år til 432 millioner i det seneste kvartal.

Flere brugere fører generelt til flere annoncører, hvilket driver omsætningsvækst.

Med Snap-aktien i øjeblikket svævende tæt på sit laveste niveau i 52 uger, virker værdiansættelsen overbevisende for investorer, der ønsker at gå ind på disse niveauer.