Kryptobørsen Kraken planlægger at lancere sit eget blockchain-netværk i 2025

Kraken, en af verdens førende cryptocurrency-børser, har annonceret sine planer om at lancere sit eget blockchain-netværk, kaldet “Ink”, i begyndelsen af 2025.

Den San Francisco-baserede virksomhed positionerer dette nye initiativ som en løsning til at gøre decentraliseret finansiering (DeFi) mere tilgængelig for både detailbrugere og institutionelle brugere.

Flytningen kommer som en del af en bredere trend blandt kryptovalutabørser som Coinbase, der lancerede sin egen blockchain-base i 2023.

Den foreslåede Ink blockchain

Ink vil være en Ethereum layer-2 (L2) skaleringsløsning, et netværk designet til at forbedre Ethereums muligheder ved at tilbyde hurtigere og billigere transaktioner.

I lighed med Coinbase’s Base vil Ink benytte sig af Optimisms udviklerstak ved at udnytte banebrydende teknologi til at understøtte decentraliserede applikationer (dApps).

Krakens blockchain vil understøtte en bred vifte af DeFi-protokoller, såsom decentraliserede udvekslinger (DEX’er) og udlånsplatforme, mens den forenkler brugeroplevelsen gennem sin wallet-app.

Grundlæggeren af Ink, Andrew Koller, understregede Krakens fokus på at gøre DeFi brugervenlig og bemærkede, at grænsefladen er designet til at føle sig bekendt for brugere af traditionelle finansielle applikationer. “Det er en meget nem at bruge, Apple-agtig oplevelse,” forklarede Koller i et interview med Bloomberg.

Kraken sigter mod at fusionere centraliserede og decentraliserede økosystemer, hvilket giver brugerne mulighed for problemfrit at engagere sig i tillidsløse finansielle aktiviteter på kæden.

Et iøjnefaldende træk ved Ink er, at Kraken ikke planlægger at udstede sit eget token – en markant afvigelse fra de strategier, der anvendes af andre børser. I stedet koncentrerer Kraken sig om at udvide sine tjenester og integrere dem i platformen, hvilket giver et alt-i-et-økosystem til sine brugere.

Denne beslutning står i kontrast til den bemærkelsesværdige vækst oplevet af udvekslingstokens, som Binances BNB, som er blevet centrale for deres respektive platformes økosystemer.

Inks udviklertestnet er planlagt til slutningen af 2024

Ved lanceringen forventer Kraken at have mere end et dusin dApps på Ink, herunder populære DeFi-tjenester som Aave og decentraliseret exchange Aerodrome, som allerede har set succes på Coinbase’s Base.

Ud over DeFi-handel og udlån planlægger Kraken at udvide Inks tilbud til at omfatte real-world asset tokenization og avancerede låneapplikationer, hvilket understreger dets ambitioner om at vokse blockchains use cases.

Et udvikler-testnet er planlagt til slutningen af 2024, hvilket giver bygherrer mulighed for at begynde at eksperimentere med Ink før mainnettets lancering. Kraken vil i første omgang administrere transaktionssekvensering på netværket, men planlægger at bevæge sig mod fuld decentralisering over tid.

Navnlig afspejler Krakens tiltag til at lancere sin egen blockchain dets bullish syn på fremtiden for det amerikanske kryptovalutalandskab, især i kølvandet på det amerikanske valg i 2024. Børsens grundlægger, Jesse Powell, skabte overskrifter tidligere i år med en donation på 1 million dollars i krypto til Donald Trumps kampagne, hvilket understregede Krakens involvering i både den økonomiske og politiske sfære.

Efterhånden som Kraken træder ind i blockchain-området med Ink, sigter virksomheden mod at forenkle DeFi, hvilket gør det mere tilgængeligt for et bredere publikum, mens det udvider sine tilbud i den spirende decentraliserede finanssektor.