Metaaktien steg stille og roligt 348 % på 2 år, mens markederne fokuserede på Nvidia, Apple

Aktierne i Meta Platforms, Facebooks moderselskab, er steget med 348 % i løbet af de sidste to år, hvilket cementerer sin position som en fremragende performer blandt store teknologivirksomheder.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne meteoriske stigning halter kun efter Nvidia, hvis aktie steg 1.052% i samme periode.

Advertisement

Metas rebound markerer en betydelig vending i forhold til den usikkerhed, den stod over for i slutningen af 2022, da bekymringer om konkurrence, privatlivsbegrænsninger og operationel identitet vejede tungt på dets udsigter.

Fra bund til skyhøje: Metas aktieomlægning

Copy link to section

Meta-aktier nåede et lavpunkt på $88,09 den 4. november 2022, midt i virksomhedens kampe med en faldende brugerbase, konkurrence fra TikTok og Apples privatlivspolitikker, der påvirkede annoncemålretning.

Men ved at fokusere på omkostningsbesparelser og strategiske investeringer oplevede Meta et kraftigt opsving, hvor aktien steg over 560% for at nå $582,01 for nylig.

Metas fornyede økonomiske disciplin og omdrejningspunkt i retning af kunstig intelligens (AI) var medvirkende til denne vending.

Strategiske omkostningsreduktioner og AI-investeringer er næring til Metas genopblussen

Copy link to section

CEO Mark Zuckerberg erklærede 2023 for virksomhedens “Effektivitetsår.” Som svar på stigende tab reducerede Meta drastisk udgifterne, som var steget 34 % i 2021 og 23 % i 2022.

Anlægsinvesteringer faldt med 13 % i 2023 efter en kraftig stigning i tidligere år. Meta implementerede også afskedigelser og fastfrosset ansættelser, og skåret tusindvis af stillinger og jobåbninger ned.

Samtidig øgede Meta annoncevisninger på tværs af sine platforme – Facebook, Instagram og WhatsApp – og øgede annoncevisningerne med 28 %, da brugerengagementet voksede med 8 %.

En central del af denne strategi var Reels, Metas svar på TikTok, som hjalp med at skabe øget engagement på tværs af Instagram.

Metas AI-satsning: Open source-innovation med Llama-modeller

Copy link to section

I modsætning til mange konkurrenter omfavnede Meta en open source-tilgang til sine AI-modeller.

Llama-sprogmodellerne har gjort det muligt for virksomheden at crowd-source forbedringer hurtigt, hvilket placerer Meta blandt førende inden for generativ AI.

Den 29. august rapporterede Meta 185 millioner ugentlige aktive brugere på Meta AI, nærmer sig de 200 millioner brugere rapporteret af OpenAI til ChatGPT.

Metas AI-tilbud, herunder gratis chatbot-tjenester og værktøjer til oprettelse af livebilleder, har modtaget bred anerkendelse.

I stedet for at betale brugere for disse tjenester, sigter Meta på at øge engagementet og integrere AI-værktøjer på tværs af sine platforme, efter en strategi, der ligner dens annoncedrevne sociale mediemodel.

AI-investeringer driver fremtidig vækst

Meta har også øget investeringerne i avanceret AI-infrastruktur med fokus på Nvidia-grafikbehandlingsenheder.

I april understregede Zuckerberg virksomhedens forpligtelse til at skalere AI-operationer og erklærede,

Vi har talentet, dataene og evnen til at skalere infrastruktur til at bygge verdens førende AI-modeller og -tjenester.

Mens konkurrenter som OpenAI har valgt abonnementsbaseret indtægtsgenerering, satser Meta på annonceindtægter, en strategi, der stemmer overens med de 98 % af dets 2023-indkomst, der stammer fra reklamer.

Zuckerberg har sagt, at virksomheden planlægger at tjene penge på AI-værktøjer gradvist ved at udnytte forbedret engagement på tværs af sine platforme.

Indtjeningsforventningerne afspejler vækstmomentum

Copy link to section

Wall Street-analytikere er optimistiske med hensyn til Metas finansielle bane, med forventninger om 19% indtjeningsvækst til $5,21 per aktie og en 18% omsætningsstigning til $40,2 milliarder for den kommende indtjeningsrapport.

Analytikere forventer, at Metas AI-strategi sammen med forbedret annoncemålretning vil fortsætte med at øge rentabiliteten.

Zuckerbergs team vil sandsynligvis fremhæve virksomhedens transformation under indtjeningsopkaldet, hvilket markerer en skarp kontrast til de udfordringer, Meta stod over for for to år siden.

Metas modstandsdygtighed og strategiske omdrejningspunkt mod AI kunne placere den som en tidlig økonomisk modtager i det nye generative AI-område.