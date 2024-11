Paycoin tilføjer Payment Card Industry (PCI) support til vietnamesiske købmænd

I et banebrydende skridt for at fremme overholdelse og sikkerhed i den digitale betalingsindustri har en kryptovalutaplatform, Paycoin, tilføjet understøttelse af betalingskortindustrien (PCI) for vietnamesiske købmænd.

Det afspejler Paycoins dedikation til at sikre øget sikkerhed for cryptocurrency-transaktioner på det vietnamesiske marked.

Forståelse af Paycoin og betalingskortindustrien

Paycoin er et førende kryptobetalingsnetværk, der letter digitale aktivtransaktioner mellem kunder og handlende.

Platformen udnytter blockchain-teknologi til at sikre effektive, gennemsigtige og sikre betalingsløsninger – skræddersyet til den moderne økonomis skiftende behov.

I mellemtiden er PCI et akronym for Payment Card Industry, og PCI DSS er regler designet til at sikre, at virksomheder, der interagerer med kreditkortoplysninger, prioriterer bruger- og fondssikkerhed.

Med PCI-betalingsintegration implementerer Paycoin omfattende sikkerhedsprotokoller, der overholder PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) etik.

De forbedrede sikkerhedsforanstaltninger omfatter regelmæssige sikkerhedsrevisioner, datakryptering og tokenisering af følsomme betalingsdata.

Desuden vil Paycoins integration gøre det lettere for vietnamesiske virksomheder at sikre PCI-imødekommende betalingsmuligheder uden massive ændringer af deres eksisterende modeller.

Platformen lover urokkelig support, herunder et brugervenligt dashboard, API-integration og et dedikeret kundesupportteam.

Fordele for handlende i Vietnam

Overholdelse af internationale standarder : Med PCI DSS-standarder kan handlende i Vietnam overholde internationale sikkerhedspolitikker. Det fremmer problemfri transaktioner med globale partnere og kunder.

Øget tillid : PCI-betalingerne beriger tilliden på det vietnamesiske marked med kompatible og sikre systemer. Det vil potentielt styrke Paycons adoption, da virksomheder søger sikre og pålidelige betalingsmetoder.

Øget kundeoplevelse : Et sikkert transaktionsmiljø forbedrer den overordnede brugeroplevelse ved at reducere risikoen for svindel og databrud. Enkeltpersoner kan betale med tillid, hvilket betyder øget kundefastholdelse og loyalitet.

Fordele for den vietnamesiske kryptosektor

Skuffede kryptotransaktioner : Paycoins PCI-betalinger vil sandsynligvis styrke kryptotransaktioner i jurisdiktionen. Med flere virksomheder, der søger og vedtager kompatible og sikre betalingsmuligheder, kan kryptobaserede transaktioner boome og bidrage til at udvide den digitale aktivindustri i Vietnam.

Forstærket lovgivningsmæssig tilpasning : Paycoins træk sætter scenen for, at andre kryptovalutafirmaer overholder Sydkoreas finansielle regler. En sådan tilpasning kunne tilskynde til problemfri interaktion med regulatoriske agenturer og holde kryptomarkedet inden for juridiske parametre.

Tilskyndelse til investeringer og innovationer : garanteret sikkerhed vil sandsynligvis tiltrække flere innovatører og investorer til den vietnamesiske industri for digitale aktiver. Ydermere kan virksomheder pivotere til at udforske nye blockchain-baserede investeringsmuligheder og løsninger, der katalyserer vækst.

Paycoin pris handling

PCI handler til $0,09482 efter at have ramt et dagligt højdepunkt på $0,09671 og et lavpunkt på $0,09420, et fald på 0,75% på 24-timers diagrammet.

Paycoins bearishness afspejler de fremherskende brede markedsudsigter, hvor sælgere har domineret.

I mellemtiden sætter projektets kompatible-første tilgang PCI til en imponerende fremtid.

Desuden vil den planlagte globale ekspansion (fra USA til Thailand og nu Vietnam) sandsynligvis oversvømme massiv likviditet til altcoinen i de kommende sessioner.