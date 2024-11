POPCAT vender FLOKI efter at have ramt ny ATH

I en bemærkelsesværdig vending af begivenheder er POPCAT-prisen steget til nye højder og opnået et rekordhøjt niveau (ATH) på $1,67, hvilket har vendt sin langsigtede konkurrent FLOKI.

Denne meteoriske stigning har cementeret POPCATs position som den tredjestørste mememønt i Solana-økosystemet, lige bag Dogwifhat (WIF) og Bonk (BONK), og er hurtigt blevet en af årets bedst ydende kryptovalutaer.

Hvorfor stiger POPCAT-prisen?

På trods af en svag tilbagetrækning til omkring $1,54 på pressetidspunktet, har POPCATs pris de seneste tre på hinanden følgende dage set i vejret med over 17%, hvilket bringer markedsværdien til over $1,5 milliarder, en markant stigning fra kun $457 millioner i september.

Denne stigning i værdi er blevet drevet af en betydelig stigning i interessen fra investorer, hvilket fremgår af stigningen i antallet af ejere, som er vokset fra et lavpunkt på 65.000 til over 77.700.

Interessant nok rummer top ti tegnebøger kun omkring 21% af det samlede udbud ifølge data fra HolderScan, hvilket indikerer en sund fordeling blandt investorer.

En anden nøglefaktor bag den nylige POPCAT-prisstigning er den betydelige stigning i dets åbne futures-renter, som har nået et rekordhøjt niveau på $277 millioner, før det faldt til $237,95 millioner på pressetidspunktet.

Dette markerer en dramatisk stigning fra mindre end $20 millioner for blot et par måneder siden, hvilket fremhæver øget efterspørgsel blandt handlende.

Højere åben rente ses typisk som et bullish signal, der tyder på, at mange handlende satser på møntens fortsatte vækst.

Desuden har handelsvolumen for POPCAT oplevet et betydeligt stigning, med over $146 millioner udvekslet torsdag i skrivende stund, i gennemsnit over $120 millioner i de seneste uger.

Det meste af denne handelsaktivitet er koncentreret om Bybit, med betydelige mængder, der også strømmer gennem Gate.io, Raydium og Orca.

Dette robuste handelsmiljø afspejler en bredere interesse for POPCAT, efterhånden som investorer bevæger sig væk fra centraliserede børser, hvilket ofte ses som et positivt tegn på fremtidig prisstabilitet.

Markedsdynamikken illustreres yderligere af den kraftige stigning i shorts-likvideringer, som oversteg $720.550 sammenlignet med kun $367.030 for bullish positioner.

Dette tyder på, at mange handlende, der væddede mod POPCAT, er blevet tvunget til at lukke deres positioner, hvilket indikerer en kraftig bullish stemning, der driver møntens pris opad.

Source: Coinglass

Rallyet af POPCAT er også faldet sammen med et bredere opsving i Solana-økosystemet, hvor andre tokens som Cat in a Dogs World og GOAT er steget med over 20 %.

Derudover er Solanas rolle i den decentraliserede børsindustri (DEX) blevet styrket, med dens syv-dages handelsvolumen steget til over $14,724 milliarder sammenlignet med $7,898 milliarder for Ethereum ifølge DefiLlama-data.

Efterhånden som POPCAT fortsætter med at vinde indpas, forbliver analytikere optimistiske med hensyn til dets kortsigtede udsigter.

Skulle prisen bryde igennem vigtige modstandsniveauer, kan de næste mål sættes til $0,7416 og $1,4926, hvilket markerer et spændende kapitel i den igangværende saga om investeringer i kryptovaluta.