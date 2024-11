S&P 500 og Nasdaq Composite stigning, Dow glider; Tesla stiger med stærk indtjening, Boeing falder

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

USA’s benchmark-aktiegennemsnit var blandede i torsdags, men S&P 500-indekset steg lidt ledet af stigninger i Tesla og andre.

I skrivende stund var S&P 500-indekset lidt højere med 0,1 %, mens Nasdaq Composite steg 0,6 %. Dow Jones Industrial Average faldt dog 0,6 % fra forrige lukning.

Ifølge CNBC har mere end 32% af S&P 500 rapporteret tal for tredje kvartal indtil videre. Af disse virksomheder har 76% slået analytikernes forventninger, ifølge FactSet.

Aktierne kom efter stejle tab fra onsdagens session. Dow Jones faldt mere end 400 point onsdag, mens S&P 500 og Nasdaq Composite faldt med henholdsvis 1 % og 1,6 %.

I mellemtiden faldt statsrenterne torsdag, hvilket gav en vis lettelse for aktierne. Renterne steg markant onsdag, hvilket førte til store tab for de toneangivende aktiegennemsnit.

Rob Haworth, senior investeringsstrateg hos US Bank Asset Management fortalte CNBC:

Presset på markedet har været fra kurssiden. Det er virkelig det, der har dæmpet aktiemarkedets entusiasme, og du har endnu ikke haft store nok indtjeningsnyheder til at drive markedet til et nyt højdepunkt…vi ser heller ikke et så bredt momentum, som vi så.

Tesla springer efter positive resultater

Aktierne i Tesla steg næsten 20% efter at have båret analytikernes forventninger til resultatet for tredje kvartal.

Elbilproducenten sagde, at den forventer en vækst på 20-30% i salget næste år, hvilket overrasker investorer.

Robust indtjening blev drevet af forbedrede marginer og forbedrede udsigter for leverancer, sagde selskabet.

Selskabets forsøg på at diversificere ud over sin kerne bilforretning, med forsøg på robotakser og kunstig intelligens, var også stort set undervældet tidligere i oktober, ifølge en Reuters-rapport.

Indien klarer sig bedre end ligestillede på emerging markets: IMF

Den Internationale Valutafond sagde torsdag, at Indien er det stærkest voksende store nye marked i verden. IMF forventer, at væksten vil fortsætte i de kommende år.

IMF sagde endvidere, at Indien har nydt godt af cyklisk vækst, ifølge CNBC. Fonden anslår, at Indiens økonomi forventes at vokse med 7 % i år og 6,5 % i 2025.

“Der er plads til endnu højere potentiale med flere strukturreformer, særlige arbejdsmarkedsreformer, nogle skattereformer og måske et øget infrastrukturfremstød,” sagde Krishna Srinivasan, direktør for IMF Asien og Stillehavet, for at sige af CNBC.

United Parcel Service stiger med 5 %

Aktierne i United Parcel Service steg med mere end 5 % torsdag i hælene på selskabets indtjening og omsætning i tredje kvartal.

Fragt- og logistikvirksomhedens justerede indtjening steg med 12,1 % år-til-år til 1,76 USD per aktie, over analytikernes forventninger på 1,63 USD per aktie, ifølge Tipranks.com.

I mellemtiden steg aktien i Lam Research mere end 6%, efter at halvlederudstyrsproducentens regnskabstal for første kvartal slog forventningerne.

Boeing-aktien falder, efter at arbejdere har afvist den seneste aftale

Aktierne i Boeing fortsatte deres fald torsdag og faldt næsten 2 %, efter at strejkede arbejdere afviste selskabets seneste kontrakttilbud.

Omkring 64 % af flyfabrikantens amerikanske vestkyst-fabriksarbejdere afviste kontrakttilbuddet sent onsdag.

Boeings førende leverandører var også tynget af den seneste udvikling.

Aktierne i Spirit AeroSystems tabte torsdag 4 pct.

Ansøgninger om ledighed falder

På den anden side faldt antallet af personer, der ansøgte om arbejdsløshedskrav i USA for første gang i sidste uge, uventet og faldt med 15.000.

Det seneste tal indikerer, at den amerikanske økonomi forblev robust forud for Federal Reserves politiske møde i november.

Investorer vil også holde øje med den politiske situation i USA.

Wall Street Journal-målingen onsdag satte tidligere præsident Donald Trump foran vicepræsident Kamala Harris.