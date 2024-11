Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Kryptovalutamarkedet står over for et vedvarende salgspres, hvilket fører til et skift i den samlede stemning i retning af en nedadgående trend.

Solana (SOL), den femtestørste kryptovaluta målt efter markedsværdi, slår dog trenden, da den får opmærksomhed fra investorer.

På trods af det bearish-miljø på kryptomarkedet er SOL-priserne steget 5% i løbet af de sidste 24 timer.

Denne stabilitet har vakt interessen hos handlende, som nøje overvåger deres præstationer i forhold til store kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH).

Da Solana fastholder sit opadgående momentum, skiller det sig ud som en potentiel leder i den igangværende markedsdynamik.

Solana prisbevægelse

I et overraskende twist har Solana overgået andre store kryptovalutaer, herunder Bitcoin, Ethereum og Binance Coin (BNB).

I skrivende stund handler SOL til $173,5, hvilket markerer en stigning på 5% inden for de seneste 24 timer.

Denne stigning er bemærkelsesværdig på baggrund af et fald på 20 % i handelsvolumen, hvilket tyder på øget forsigtighed blandt handlende.

Kilde: CoinmarketCap

Faldet i handelsvolumen afspejler bredere markedsbekymringer, da investorer fortsat er på vagt under usikre markedsforhold.

Alligevel indikerer Solanas prishandling styrke og positionerer den som en kryptovaluta at se i de kommende dage.

Fra et teknisk synspunkt tyder Solanas seneste prisbevægelser på en bullish udsigt.

Kryptovalutaen brød for nylig ud af et stramt konsolideringsinterval mellem $162 og $173,5, som havde holdt i to dage.

Dette breakout har sat scenen for en potentiel stigning på 10 %, hvor det næste mål er $190-niveauet.

SOLs pris forbliver over 200 Exponential Moving Average (EMA) på det daglige diagram, hvilket betragtes som en nøgleindikator for en optrend.

Denne trendlinje-støtte antyder, at SOL kan fortsætte med at tiltrække købsinteresse, især hvis bredere markedsforhold stabiliserer sig.

Shortsælgere trækker sig tilbage

Udbruddet i Solanas pris har udløst en bølge af likvidationer blandt shortsælgere.

Data viser, at korte positioner til en værdi af næsten $3,5 millioner er blevet likvideret, sammenlignet med $350.000 i bullish likvidationer.

Denne forskel indikerer, at bearish-stemningen er aftagende, og shortsælgere træder tilbage midt i stigende priser.

Likvideringen af korte positioner tjener ofte som et bullish signal, da det kan medføre yderligere kursgevinster.

Når bjørnene mister dampen, kan Solanas opadgående momentum finde yderligere støtte i de kommende handelssessioner.

Bullish on-chain metrics understøtter Solanas rally

Solanas bullish trend forstærkes yderligere af gunstige on-chain-metrics.

Analyse fra CoinGlass, en on-chain analytics platform, afslører, at SOL’s Long/Short ratio i øjeblikket står på 1,02.

Dette forhold signalerer en overvægt af lange positioner i forhold til korte, hvilket indikerer en positiv markedsstemning blandt handlende.

Åben interesse for SOL er steget med 11 %, hvilket afspejler en opbygning af nye positioner efter den seneste priskonsolidering.

Traders betragter ofte stigende åben interesse sammen med et Long/Short-forhold over 1 som et tegn på voksende tillid til aktivet, hvilket kan drive yderligere kursstigning.

Med bullish tekniske og on-chain indikatorer på linje, ser Solana ud til at være klar til yderligere gevinster på kort sigt.

Kryptovalutaens evne til at holde over vigtige støtteniveauer og tiltrække nye lange positioner kan danne grundlag for en fortsat opadgående tendens.

Bredere markedsforhold og den overordnede retning af kryptovalutamarkedet vil sandsynligvis påvirke Solanas bane.

Da investorer forbliver forsigtige midt i markedsnedgangen, kan SOL’s modstandsdygtighed gøre det til et overbevisende valg for dem, der søger muligheder under den nuværende volatilitet.