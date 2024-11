Stærke resultater for tredje kvartal og Elliott-aftale: er Southwest Airlines klar til at stige?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Southwest Airlines (NYSE: LUV) overraskede investorer i dag ved at rapportere resultater for tredje kvartal, der oversteg Wall Streets forventninger.

Selskabet leverede et overskud på 0,15 USD per aktie, væsentligt højere end de forventede 0,04 USD per aktie, og opnåede en rekordstor driftsindtægt på 6,9 milliarder USD, en stigning på 5,3 % i forhold til samme periode sidste år.

På trods af stigende driftsomkostninger – en stigning på 12 % på grund af høje vedligeholdelses- og arbejdsomkostninger – og et fald i overskuddet på to tredjedele, viste flyselskabet modstandsdygtighed på et udfordrende marked.

De positive indtjeningsnyheder blev ledsaget af annonceringen af et forlig med den aktivistiske investor Elliott Management.

Efter måneders forhandlinger og en truende proxy-kamp gik Southwest med til at udpege seks nye direktører til bestyrelsen, mens CEO Bob Jordan bevarer sin stilling.

Bestyrelsesformand Gary Kelly vil fremskynde sin pensionering og træde tilbage den 1. november 2024 og overtage titlen som Chairman Emeritus.

Denne aftale afslutter effektivt risikoen for en proxy-krig og har til formål at styre flyselskabet mod en mere profitabel fremtid under rekonstitueret ledelse.

Forliget med Elliott Management kommer efter, at den aktivistiske investor havde samlet en 11% af aktierne i Southwest og pressede på for væsentlige ændringer, herunder afsættelsen af CEO Bob Jordan og en komplet revision af bestyrelsen.

Aftalen afspejler et kompromis, der bevarer det eksisterende lederskab og samtidig introducerer nye perspektiver til bestyrelsen.

Gregg Saretsky, tidligere administrerende direktør for WestJet, vil være formand for den fornyede finanskomité, hvilket signalerer et strategisk skift i virksomhedens finansielle tilsyn.

Stærk efterspørgsel og strategiske initiativer

På trods af driftsmæssige udfordringer transporterede Southwest 0,5 % flere passagerer i tredje kvartal sammenlignet med året før, hvor kabinefaktoren steg med 50 basispoint til 81,2 %.

Virksomheden bemærkede, at rejseefterspørgslen forbliver robust, og bookinger for den kommende feriesæson er stærke.

For at udnytte denne efterspørgsel implementerer Southwest adskillige strategiske initiativer, herunder lancering af globale flyselskabspartnerskaber i 2025, tilbyder feriepakker, introducerer redeeye-flyvninger og overgang til en tildelt sædemodel inden 2026.

Disse initiativer har til formål at øge omsætningen og optimere aktivudnyttelsen uden væsentlige anlægsinvesteringer.

Ved at tilbyde premium-tjenester såsom tildelte siddepladser og ekstra benplads, forventer Southwest at øge sit EBIT med 1,5 milliarder dollars inden 2027.

Introduktionen af redeeye-flyvninger og forbedrede ekspeditionstider forventes at øge kapaciteten svarende til tilføjelse af 44 fly, hvilket yderligere driver omsætningsvækst.

Finansiel stilling og værdiansættelsesmålinger

Southwest opretholder en stærk finansiel position med en likviditet på $10,4 milliarder, hvilket overstiger dens udestående gæld på $8,0 milliarder.

Selskabet annoncerede et accelereret aktietilbagekøbsprogram på 250 millioner dollars som en del af dets tilladelse til tilbagekøb af aktier på 2,5 milliarder dollar, hvilket indikerer tillid til dets fremtidige pengestrømme.

Moody’s har dog sænket sine udsigter til Southwest fra stabile til negative med henvisning til udførelsesrisici forbundet med de nye strategiske initiativer og den potentielle indvirkning på det frie cash flow, hvis præstationen kommer til kort i de kommende år.

Southwests aktie handles til et forward-pris-til-indtjening-forhold, der tyder på, at markedet ikke fuldt ud har prissat de forventede forbedringer.

Jefferies estimerer virksomhedens 2027 indtjening pr. aktie til $2,50, under det implicitte interval på $4,00 til $5,00 pr. aktie, og tildeler et kursmål på $32 baseret på 6x EBITDAR.

Flyselskabets fokus på omkostningsstyring og indtægtsforøgelsesstrategier kan føre til en opside, hvis det bliver gennemført med succes, men der er fortsat skepsis blandt analytikere med hensyn til gennemførligheden og timingen af disse initiativer.

Mens Southwest Airlines begiver sig ud på denne transformative rejse, vil de finansielle markeder nøje overvåge dens fremskridt.

Kombinationen af stærk efterspørgsel, strategiske initiativer og et omformet lederteam sætter scenen for potentiel vækst.

Spørgsmålet er, om disse faktorer vil være tilstrækkelige til at drive aktien opad.

En undersøgelse af de tekniske indikatorer og diagrammønstre kan give yderligere indsigt i virksomhedens udsigter og aktiens fremtidige bane.

Er den langsigtede nedadgående trend ved at være slut?

Selvom Southwest Airlines aktie har oplevet betydelige stigninger i år siden august, handles den stadig med en rabat på mere end 50 % i forhold til 2021-topværdierne.

Denne nylige stigning har bragt opadgående momentum tilbage i den kortsigtede tidsramme, men om dette resulterer i en opadgående tendens på mellemlang sigt, er endnu uvist.

Den første indikation på det vil være aktien, der giver en daglig lukning over sin kortsigtede modstand på $34,96.

Derfor skal investorer, der ønsker at købe aktien, kun indlede en lille position på nuværende niveauer og tilføje den, hvis aktien formår at lukke over $34,96.

Handlere, der stadig har et bearish syn på aktien, kan indlede en kort position på niveauer over $32 med et stop loss på $35,2.

Hvis det kortsigtede opadgående momentum aftager, kan aktien igen falde tilbage til $24,2-niveauet, hvor man kan bogføre overskud.