Elon Musks rigdom stiger med $33,5 mia. efter Tesla-rallyet – bliver han verdens første trillionær?

Elon Musk, verdens rigeste person, så sin nettoformue stige med 33,5 milliarder dollars den 24. oktober, efter at Tesla Inc. registrerede sit største aktiespring i over et årti.

Teslas aktie steg med 22% efter offentliggørelsen af selskabets indtjening i tredje kvartal, som afslørede elbilgigantens mest profitable kvartal siden midten af 2023.

Musks nettoformue ligger nu på 270 milliarder dollars ifølge Bloomberg Billionaires Index, hvilket placerer ham 61 milliarder dollars foran Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos.

Denne stigning sætter Musk på vej til potentielt at blive verdens første trillionær i 2027, ifølge en rapport fra Informa Connect Academy, takket være Teslas markedsdominans og fremtidsfokuserede initiativer.

Teslas rally sætter gang i billionærspekulationer

Teslas seneste præstationer har givet anledning til spekulationer om, at Musk kan nå milepælen på billioner dollars inden for de næste par år.

Informas rapport bemærker, at Musks rigdom er vokset med et gennemsnit på 110% årligt, hvilket gør ham til den førende kandidat til at opnå trillionærstatus.

Teslas værdi, der nu anslås til 710 milliarder dollars, spiller en central rolle i Musks økonomiske succes.

Med en ejerandel på 13 % i bilproducenten er Musks Tesla-beholdning i øjeblikket vurderet til 93 milliarder dollars.

Derudover besidder Musk 303 millioner aktieoptioner knyttet til en kontroversiel kompensationspakke, der har været udsat for juridisk og aktionærernes undersøgelse.

“Musk har positioneret sig selv til at opnå nye højder, da Tesla udnytter selvkørende teknologi, robotakse og fremtidige EV-udviklinger,” sagde Dan Ives, senior aktieanalytiker hos Wedbush Securities.

Stigende konkurrence og tilbageslag forude

På trods af Teslas imponerende præstation, er der stadig udfordringer. Virksomheden står over for stigende konkurrence, især fra lavere omkostninger rivaler i Kina.

Teslas aktie oplevede et betydeligt fald i 2022 på grund af en aftagende efterspørgsel og flere tilbagekaldelser af køretøjer, inklusive et softwareproblem med dens autopilotfunktion.

Musk mindede også om tidligere vanskeligheder og fremhævede Teslas næsten konkurs i 2008.

“Vi var dage væk fra insolvens, før vi sikrede et kritisk lån,” fortalte han.

Hans kontroversielle handlinger, såsom “finansieringssikret”-skandalen i 2018, har yderligere kompliceret Teslas rejse.

Musk fortsætter med at diversificere sine forehavender med aktier i SpaceX, tunnelgraverfirmaet The Boring Company, AI-startup xAI og Neuralink, et hjernechipimplantatfirma.

Teslas udsigter og Musks fremtidsvision

Teslas positive indtjening i tredje kvartal har fornyet investoroptimismen.

Musk forventer en vækst på 30 % i bilsalget og afslørede, at virksomhedens længe ventede Cybertruck-projekt genererede sit første kvartalsvise overskud.

Efter indtjeningsmeddelelsen forudsagde Musk udrulningen af Cybercab robotakse i 2026 med planer om at producere 2-4 millioner enheder årligt.

“Min forudsigelse er, at Tesla vil blive det mest værdifulde selskab i verden, og sandsynligvis på lang sigt,” fortalte Musk investorer via webcast.

I mellemtiden tilføjer Musks ejerskab af SpaceX, til en værdi af 210 milliarder dollars, yderligere vægt til hans finansielle imperium.

Hans forehavender strækker sig også til den kontroversielle sociale medieplatform X (tidligere Twitter), som har fået kritik for sine indholdspolitikker og Musks uberegnelige indlæg.

Vejen til en formue på billioner dollars

Mens Teslas vækst placerer Musk som frontløber i kapløbet om at blive den første trillionær, er fremtiden fortsat usikker.

Ud over konkurrence fra Nvidias AI-boom og potentielle udfordrere som Metas Mark Zuckerberg og indiske milliardærer som Gautam Adani og Mukesh Ambani, vil Musks rigdom i høj grad afhænge af Teslas fortsatte succes.

“Det er meget sværere at genstarte operationer end at lukke dem ned, så det er vigtigt at gøre dette rigtigt,” understregede Musk angående Teslas fremtid.

Med en stor ordrebeholdning er virksomheden fortsat optimistisk, men forsigtig i sin strategi.

Selvom Musk har stået over for adskillige forhindringer i årenes løb, inklusive regulatoriske udfordringer og operationelle forhindringer, har hans beslutsomhed hjulpet Tesla og hans andre virksomheder med at trives.

Som Ives bemærkede: “Musk har mødt tilbageslag, men han har en evne til at vende tingene om – han er teflon-barnet.”

De kommende år vil afgøre, om Musk kan fastholde sit momentum og nå hidtil usete økonomiske højder og cementere sin arv som både en industripioner og potentielt verdens første trillionær.