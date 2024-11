Investorer bør overveje at tage profit i Apple Inc (NASDAQ: AAPL), da deres aktiekurs risikerer at se et meningsfuldt fald i løbet af de næste tolv måneder, advarer Brandon Nispel – en KeyBanc-analytiker.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I fredags nedjusterede Nispel iPhone-producenten til “undervægtig” og sagde, at dens aktier kunne synke til $200, hvilket indikerer en potentiel nedgang på 13 % herfra.

Advertisement

Han er dueagtig på den teknologiske gigant, da lanceringen af iPhone SE i begyndelsen af 2025 “muligvis kunne være kannibalistisk for iPhone 16-salget.”

Apple-aktien er steget omkring 40 % i løbet af de sidste seks måneder.

iPhone SE kan være en modvind for Apple-aktier

Copy link to section

KeyBanc flyttede til at nedgradere Apple i dag på baggrund af en nylig undersøgelse, hvor 59 % af deltagerne sagde, at de ønskede at opgradere til iPhone 16.

Men 61 % af de adspurgte, der angav interesse for at opgradere, viste også interesse for den kommende iPhone SE.

“Fra vores synspunkt, hvis iPhone SE er en succes, kan iPhone-enheder stige, men de gennemsnitlige salgspriser kunne ringe, i modsætning til konsensus,” argumenterede han i sit forskningsnotat.

Sidste gang AAPL udrullede en iPhone SE var i 2022.

Brandon Nispel blev bearish på Apple-aktier her til morgen, også fordi forventningerne om, at virksomhedens omsætning vil stige på tværs af alle geografier og alle kategorier i 2025, er “urealistiske”.

Og det er heller ikke sådan, at firmaet med hovedkontor i Cupertino har et superlukrativt udbytte for at få indkomstinvestorer til at strømme ind i dets aktier på nuværende niveau.

AI vil tage tid at hjælpe Apples aktiekurs

Copy link to section

KeyBancs dueagtige opfordring til Apple Inc. kommer kun få dage før det Nasdaq-noterede firma er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for fjerde kvartal. Konsensus er, at den skal tjene $1,54 mod $1,46 per aktie for et år siden.

I juni annoncerede det multinationale Apple Intelligence – sit eget mærke af AI-løsninger, i håb om, at det ville resultere i en større opgraderingscyklus.

Men analytikere har på det seneste været bekymrede over, at Apple Intelligence muligvis ikke vil være i stand til at drive væsentlig efterspørgsel på det nærmeste.

Brandon Nispel talte også om et behov for, at AAPL “artikulerer en plan for at tjene penge på Apple Intelligence” på sin kommende indtjening, for at aktiekursen kan skubbe yderligere op.

“Set ud fra ser det ud til, at Apple arbejder på bevidsthed, hvor indtægtsgenerering vil tage tid,” fortalte han sine kunder fredag.

Tidligere på ugen advarede UBS-analytikere også om, at salget af iPhone-enheder sandsynligvis vil forblive fladt på år-til-år-basis i virksomhedens september-kvartal, hvilket yderligere afspejler, at AI-hypen langt fra afspejler omsætningen for nu.