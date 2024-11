Den 25. oktober fik Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) et løft, da Citi-analytikere opgraderede aktien til et “Køb” fra “Neutral”.

Opgraderingen kom sammen med et revideret prismål på $7,50 fra $7, hvilket afspejler øget optimisme omkring virksomhedens strategiske initiativer.

Citis analytikere fremhævede forbedringer i omkostningsdisciplin og lukning af svagere butikker som nøglefaktorer, der påvirker deres positive udsigter.

Målet indebærer en potentiel opside på omkring 20 % fra den forrige lukning, drevet af forventninger om øget frit cash flow og investoroptimisme.

Dennys aktier steg med 5% i fredags, hvilket signalerer et positivt svar på analytikernes note.

Q3 Indtjening viser blandede resultater

For tredje kvartal rapporterede Denny’s samlede omsætning på $111,8 millioner, et fald på 2,1% år-til-år, der ikke levede op til konsensusforventningerne med cirka $3,6 millioner.

Det indenlandske system-dækkende salg af samme restaurant var fladt på -0,1%, med virksomhedsejede butikker med et fald på 0,4%.

Kvartalet oplevede et lille fald i virksomhedens restaurantsalg til 52,7 millioner dollars, et fald fra 53,2 millioner dollars for et år siden, primært på grund af lukningen af fire Denny’s-enheder.

Den justerede driftsmargin for firmarestauranter faldt til 11,8% fra 14,3% sidste år, hvor marginpresset tilskrives øgede markedsføringsinvesteringer og højere belægningsomkostninger.

Justeret EPS kom ind på $0,14, manglende konsensusestimat med $0,01, hvilket indikerer igangværende lønsomhedsudfordringer.

Forretningspræstation og strategiske skift

På trods af igangværende udfordringer inden for familierestauranter har Denny’s taget strategiske skridt for at stabilisere ydeevnen.

Virksomhedens lukning af svagere butikker har til formål at forbedre rentabilitetsmålingerne, hvor ledelsen forpligter sig til en nettostigning i butiksåbninger i løbet af de næste to år – hvilket markerer et positivt skift siden 2017.

Denny’s har introduceret initiativer som $2-$4-$6-$8 værdimenuen og udvidet sin virtuelle varemærketilstedeværelse til at fange spisning udenfor stedet.

Disse bestræbelser suppleres af tekniske opgraderinger på firmaets restauranter for at forbedre kundeoplevelsen og fremme salgsvæksten.

Ledelsen er også optimistisk med hensyn til Kekes restaurantkæde, hvor opgraderinger af drikkevarer og ekspansion uden for hjemmet forventes at drive fremtidig vækst.

Værdiansættelse afspejler potentiel opside

Dennys aktie handles i øjeblikket til en estimeret 6,1x Citi’s CY25E EBITDA, hvilket indikerer, at investorer muligvis undervurderer den potentielle opside fra igangværende initiativer.

Det frie cash flow-udbytte ligger på robuste 9%, hvilket tyder på en gunstig risiko-belønningsprofil.

Analytikere ser værdien i Dennys evne til at udnytte butikslukninger, teknologiske investeringer og ombygninger for at øge salgsvæksten.

Mens industriens udfordringer fortsætter, antyder Citis reviderede målpris på 7,50 USD et potentiale for betydelige afkast fra de nuværende niveauer.

Navigering af brancheudfordringer

Familiespisesektoren står over for vedvarende udfordringer, hvor trafikken er faldet med over 20 % siden 2019, ifølge branchedata.

Dennys strategi med at beskære svagere butikker og omarbejde dens menu og kampagner for at imødekomme skiftende forbrugerpræferencer har til formål at imødegå dette pres.

På trods af et trægt salg i branchen indikerer Dennys bestræbelser på at relancere sin værdimenu og udvide digitale brandinitiativer, at den har fokus på at genvinde tabt terræn.

Tredje kvartals relancering af $2-$4-$6-$8 værdimenuen, sammen med forbedringer i kundeoplevelsen gennem tekniske opgraderinger, forventes at afbøde noget af presset.

Strategisk fokus på butikslukninger og ombygninger

Citis rapport fremhævede, at Dennys butikslukninger har hjulpet med at fjerne underpræsterende lokationer, hvilket har ført til en stærkere base for fremtidig vækst.

Med en pipeline på 150 nye globale butikker under udvikling, forventer Denny’s at opnå en nettostigning i butiksantallet i løbet af de næste to år.

Brandets fokus på ombygning og vedligeholdelse af et relevant marketingbudskab ser ud til at tage fat på nogle af de historiske udfordringer, som familierestaurantsektoren står over for.

Derudover sigter initiativer som Xenial tech-opgraderinger, som omfatter QRPay og bærbare servere, mod at forbedre den operationelle effektivitet og kundernes engagement.

Med butikslukninger på vej og strategiske initiativer som det fornyede belønningsprogram og digital brandudvidelse på plads, ser Denny’s ud til at klare udfordringer på kort sigt, samtidig med at den banes vejen for en mere stabil fremtid.

Lad os nu dykke ned i aktiens tekniske bane for at få dybere indsigt i, hvad diagrammerne afslører om Dennys fremtidige kursbevægelser.

Kortsigtet momentumændring

Dennys aktie fortsætter med at være i en langsigtet nedadgående trend, siden den nåede sit rekordhøje niveau i nærheden af $24 i 2019.

Kilde: TradingView

Den seneste stigning i aktiekursen efter selskabets rapportering af 3. kvartals resultater har dog ændret det kortsigtede momentum opad.

Tager man det i betragtning, kan investorer, der har et bullish syn på selskabet, som analytikere hos Citi, indlede en lang position på nuværende niveau med et stop-tab under det seneste lavpunkt på $5,40.

Handlere, der fortsætter med at forblive bearish på aktien, skal afstå fra at indlede ny short position på nuværende niveauer.

En kort position skal kun overvejes, hvis aktien hopper tilbage til niveauer over $8,80.