Hvorfor styrtede Liliums aktie med 61 % – er der håb tilbage for flyvende taxaer?

Aktierne i Lilium, producenten af elektriske lodret start og landing (eVTOL), faldt med mere end 61% torsdag, efter at selskabet i en regulatorisk ansøgning meddelte, at dets to vigtigste datterselskaber sandsynligvis vil indgive en ansøgning om insolvens i de kommende dage.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Det dramatiske fald i aktiekursen kommer, efterhånden som luftfart-startup’et står over for en alvorlig økonomisk krise, ude af stand til at sikre de statsgarantier, som den desperat søgte fra den tyske regering.

Advertisement

I en regulatorisk ansøgning til de amerikanske myndigheder afslørede Lilium, som er noteret på Nasdaq, at det ikke havde været i stand til at sikre tilstrækkeligt med yderligere finansiering til at opretholde driften i sine to hoveddatterselskaber, Lilium GmbH og Lilium eAircraft GmbH.

Som en konsekvens heraf konkluderede ledelsen af disse datterselskaber, at de er “overforgældet” og snart ikke vil være i stand til at opfylde deres finansielle forpligtelser.

“Ledelsen af Datterselskaberne har informeret Selskabet om, at de er nødt til at ansøge om insolvens i henhold til tysk lov og vil i den forbindelse ansøge om selvadministrationsprocedurer i Tyskland,” sagde selskabet i sagen.

Efter indgivelse af insolvens vil datterselskaberne ikke være forpligtet til at tilbagebetale nogen gæld, der er opstået før ansøgningen, bemærkede Lilium, og kreditorer vil generelt være “forbudt at udelukke selskaberne for eventuelle krav, de måtte have.”

De planlagte insolvensindberetninger fra datterselskaberne kan føre til, at Lilium afnoteres fra Nasdaq Global Select Market eller suspension af dets aktier.

Den tyske regering nægter lån til virksomheden

Copy link to section

Virksomheden havde anmodet om 50 millioner euro fra den tyske forbundsregering for at forblive solvent.

Forbundsdagens budgetkomité afviste imidlertid anmodningen, hvilket efterlod Lilium for at finde alternative finansieringskilder.

I en erklæring udgivet i sidste uge bekræftede Lilium, at det “modtog en indikation af, at budgetudvalget i Forbundsrepublikken Tysklands parlament ikke vil godkende en garanti på 50 millioner euro.”

Det foreslåede lån ville være ydet af KfW, og afslaget efterlod virksomheden i en usikker økonomisk situation.

Den tyske regerings afvisning af at støtte Lilium har udløst kritik fra nogle industristemmer.

Bayerns økonomiminister, Hubert Aiwanger, beskrev beslutningen som “beklagelig” og understregede vigtigheden af at støtte innovative industrier som elektrisk luftfart.

Danijel Višević, medstifter af klimateknologiinvestorer World Fund, udtrykte sin skuffelse og antydede, at den tyske regerings holdning afspejler et snævert syn på eVTOL-køretøjer.

Višević hævdede, at lovgivere fejlagtigt ser lufttaxier som et luksusprodukt for de velhavende, mens de i virkeligheden repræsenterer et afgørende skridt i overgangen til nul-emissionstransport.

Europas flyvende bilhåbs fald

Copy link to section

Liliums nuværende kampe markerer et dramatisk fald fra nåde for en virksomhed, der engang blev hyldet som Europas mest lovende spiller i fremtidens luftmobilitet.

Opstarten, der blev grundlagt i 2015, havde til formål at revolutionere kortdistancerejser med nul-emission elektriske fly designet til at fungere som flyvende taxaer.

Konceptet med eVTOL-køretøjer fangede fantasien over hele verden, hvor Lilium tiltrak tidlig støtte fra bemærkelsesværdige investorer som Atomico, Earlybird og den kinesiske teknologigigant Tencent.

I 2021 udnyttede Lilium Special Purpose Acquisition Company (SPAC) boomet og blev børsnoteret på Nasdaq gennem en fusion med Qell Acquisition Corp.

På tidspunktet for børsnoteringen forventede Lilium en aggressiv vækst, herunder €240 millioner i omsætning ved udgangen af 2024 og rentabilitet i 2025.

Siden børsnoteringen er Liliums aktiekurs dog faldet med mere end 95 %, og selskabet har kæmpet for at nå sine ambitiøse milepæle.

Liliums jetfly kan koste så meget som 9 millioner dollars. Virksomheden havde også en seks-sæders version under udvikling, hvilket ville have sat en køber tilbage omkring $7 millioner.

Liliums udfordringer er ikke unikke. Selv om eVTOL-industrien lover, har den vist sig at være økonomisk krævende, og mange konkurrenter har også haft vanskeligheder.

Volocopter, en anden tysk opstart af elektrisk luftfart, var på randen af insolvens tidligere på året og havde søgt lignende statsgarantier fra to tyske stater og den føderale regering.

Mens Volocopter har sikret sig ny finansiering, er det også fortsat i en sårbar position.

I USA har eVTOL-virksomheder klaret sig lidt bedre, hvor Joby Aviation har modtaget 600 millioner dollars i statsstøtte fra den amerikanske regering.