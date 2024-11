Guldminearbejdere har kæmpet for at udnytte større efterspørgsel efter det gule metal, da højere input og driftsomkostninger vejer.

Det største guldmineselskab i verden, Newmont Corp-aktien faldt med 15 % efter indtjeningsresultaterne, da overskud og omsætning gik glip af analytikernes forventninger.

Det amerikanske selskab sagde, at den dårlige præstation skyldtes høje arbejds- og dieselomkostninger og andre driftsudgifter.

Andre top mineselskaber fra Canada, Barrick Gold og Agnico Eagle Mines så også deres aktier falde.

Høje lønomkostninger plager mineindustrien

Selvom guldpriserne er steget siden starten af året, har højere lønomkostninger plaget driften af de bedste mineselskaber.

Guldpriserne er steget med 30 % siden starten af året på grund af gunstige udsigter for renten og stigende efterspørgsel efter sikre havn på grund af geopolitiske spændinger.

De fleste mineselskaber har dog undladt at udnytte opsvinget i priserne.

“Men Newmonts resultater afslørede, at store guldproducenter stadig kæmper med inflationspres, især med hensyn til lønomkostninger, der har varet længere end forventet,” rapporterede Bloomberg News.

Eksperter mener, at hvis Newmonts takeaways er nøjagtige, så ville risiciene holde for hele mineindustrien.

Newmont bruger mere på at grave guld op

Det amerikansk-baserede selskab sagde, at det havde brugt flere penge på at grave guld op ved sine miner i Australien, Canada, Peru og Papua Ny Guinea end i det foregående kvartal.

Kapitalomkostningerne steg også med 10% på baggrund af ekspansionsprojekter i Australien og Argentina.

Nogle af virksomhedens højeste udgifter var fra store aktiver, det samlede op gennem sidste års overtagelse af Newcrest Mining Ltd på 15 milliarder dollars.

Det Denver-baserede selskab er den første store guldproducent, der har offentliggjort resultater i en indtjeningssæson, hvor analytikere forventer et stort afkast for sektoren.

Stigende lønomkostninger

Newmonts voksende lønomkostninger kan være et spørgsmål til bekymring for den bredere minesektoren.

Administrerende direktør Tom Palmer blev citeret af Bloomberg News:

Det er lønomkostningerne, hvor vi ser den eskalering.

“Uanset om det er vedligeholdelsesnedlukninger, vedligeholdelse, som du bruger til at supplere din arbejdsstyrke, omkostninger ved at drive lejre, omkostninger ved at flyve folk til og fra lejrene – det er der, vi ser en eskalering ud over, hvad vi havde antaget i starten af lejrene. år.”

Barrick Gold Corp savner produktionsforventningerne

I sidste uge rapporterede Barrick Gold Corporation om en lavere guldproduktion end forventet i tredje kvartal på grund af et fald i produktionen ved dets Carlin- og Cortez-miner i Nevada.

Barricks samlede foreløbige guldproduktion var 943.000 ounces i tredje kvartal, der sluttede september, sammenlignet med analytikernes estimat på 975.000 ounces.

Virksomheden rapporterede lavere guldproduktion på baggrund af højere driftsomkostninger for hele mineindustrien.

Den næststørste guldproducent i verden forventes at rapportere sine indtjeningsresultater i begyndelsen af november.

På trods af et fald i aktierne kan guldminearbejdere få en vis lettelse fra rekordpriser

På trods af et fald i mineselskabernes aktier og skuffelse blandt investorerne kan mineselskaberne få et bedre fjerde kvartal.

Barrick sagde, at det forventer et væsentligt stærkere fjerde kvartal for at levere 2024-produktion inden for rækkevidden af dets helårs guidance for guld og kobber.

Derudover leverede Newmont sit højeste kvartalsresultat i fem år på trods af manglende analytikeres forventninger. Dette skyldes primært rekordhøje priser på guld.

Carey MacRury, en mineanalytiker hos Canaccord Genuity fortalte Bloomberg:

Gadens forventninger var for høje. Det var negativt, uden tvivl, men jeg tror ikke, det er så negativt som det, markedet fortæller os i dag.