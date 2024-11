Ripple CEO kommer med positiv bemærkning om kryptobranchen: hjælper dette Vantard?

Brad Garlinghouse – administrerende direktør for Ripple Labs – forventer, at miljøet efter valget vil være meget mere gunstigt for kryptobranchen.

Og hans optimistiske syn er heller ikke baseret på, hvem der vinder kontoret i november.

“Det er det vigtigste valg, vi har haft, men jeg tror også, at uanset hvad der sker, vil vi få en kongres, der er mere pro-krypto og mere pro-innovation, end vi nogensinde har haft”, sagde han for nylig i et interview med CNBC.

Hans kommentar er væsentlig, da den ikke kun vedrører prisen på XRP. Han er overbevist om, at andre kryptovalutaer, som meget vel kan omfatte den nyligt lancerede Vantard, kan begynde at drage fordel efter det amerikanske valg i 2024.

Hvad du behøver at vide om Vantard

Vantard er stort set som en børshandlet fond, bare for kryptomønter.

Tænk over det, hvordan hjælper det en aktiemarkedsinvestor at investere i en ETF?

Det eliminerer dybest set al hovedpinen ved at håndplukke individuelle aktier, der kan give store afkast, og overlader i stedet det job til eksperterne.

Det eneste, du skal gøre, er at investere i en relevant børshandlet fond, og det giver dig eksponering for de bedste navne inden for den pågældende sektor.

På samme måde er Vantard en indeksfond, der primært handler med meme-mønter, som har fået ry for at give eksplosive startafkast. Men der er tusindvis af dem derude – og det kan være en frustrerende opgave at håndplukke dem med maksimalt potentiale.

Det er her, Vantard træder til. Du kan simpelthen investere i dens oprindelige VTARD-mønt, og du vil være godt positioneret til at drage fordel af styrken i de bedste Solana-baserede meme-mønter.

Du kan finde ud af mere om Vantard via dette link.

Vantard forsalget tiltrækker solid efterspørgsel

Bemærk, at Vantard ikke kun udsætter dig for udvalgte meme-mønter.

Den roterer regelmæssigt mellem dem for at sikre, at du er i stand til at drage fordel af dem, der forventes at klare sig bedre end andre i de kommende uger.

$VTARD kan være en spændende investering i skrivende stund, også fordi det er lykkedes at rejse mere end 166.000 dollars inden for få dage efter lanceringen af forsalget.

Det signalerer en stærk efterspørgsel, som typisk er et tegn på en stor fremtidig investering.

Derudover koster det oprindelige Vantard-token kun 0,0001 dollars. Så det er heller ikke sådan, at du har brug for en enorm kapital for at opbygge en tidlig position i det. Selv hvis du kun kan undvære $10, vil det give dig en betydelig position i $VTARD.

Efter forsalget vil Vantard-mønten blive noteret på en kryptobørs, som har en tendens til at skabe mere interesse og presse prisen på et digitalt token op.

Det er på det tidspunkt, du får en lukrativ fordel af at investere i $VTARD.

Klik her for at se de forskellige måder at investere i Vantard i dag.