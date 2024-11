Ripple indgiver Form C-appel, bestrider institutionel XRP-salgsafgørelse

Ripple Labs har indgivet en appel til at anfægte en amerikansk distriktsdomstols afgørelse, der betegnede dets institutionelle XRP-salg som værdipapirtransaktioner.

Ripples appel, som er beskrevet i dets formular C, kræver en “de novo” gennemgang, der gør det muligt for appelretten uafhængigt at vurdere byrettens juridiske fortolkninger uden at udskyde forudgående domme.

Denne appel, bekræftet af advokat James K i et indlæg den 25. oktober, følger en tidligere beslutning fra det sydlige distrikt i New York vedrørende det institutionelle salg af XRP.

Ripples juridiske team hævder, at dommen misfortolker væsentlige aspekter af værdipapirlovgivningen, især hvad angår klassificeringen af XRP-salg som investeringskontrakter i henhold til Securities Act af 1933.

Ripples juridiske argumenter fokuserer på fire centrale spørgsmål, startende med fortolkningen af en “investeringskontrakt” under 1933 Securities Act.

Ripple argumenterer for, at en legitim investeringskontrakt bør omfatte en formel aftale sammen med definerede ansvar efter salg og retten for købere til at modtage overskud direkte fra Ripple.

Virksomheden hævder, at dets XRP-salg ikke opfylder denne definition, et punkt, som Ripple mener er afgørende for at etablere en mere præcis juridisk ramme for digitale aktiver.

Dernæst anfægter Ripples appel underrettens anvendelse af “Howey Test”, en standard til identifikation af værdipapirer afledt af 1946 SEC vs. WJ Howey Co. sagen.

Ripple hævder, at dets XRP-salg ikke opfylder Howeys betingelser, da de ikke involverer investeringer i en “fælles virksomhed” med overskud, der udelukkende forventes fra Ripples indsats.

Ifølge arkiveringen misfortolker dette aspekt af dommen arten af dens transaktioner og kan påvirke, hvordan digitale aktiver klassificeres i fremtidige sager.

Ripple rejser også spørgsmålet om “fair notice”, og hævder, at det gav rigelige oplysninger om regulatoriske usikkerheder omkring XRP og hævder, at SEC ikke har givet klar vejledning om kryptoregler.

Dette, hævder Ripple, indikerer, at SEC ikke har klarlagt juridiske krav til transaktioner med digitale aktiver, en kritisk komponent i Ripples forsvar.

Endelig hævder Ripple specificiteten af det påbud, der blev pålagt af dommer Analisa Torres, som i store træk kræver, at Ripple “adlyder loven.” Ripple hævder, at dette mangler klarhed, idet det ikke lever op til den nødvendige juridiske specificitet under de føderale regler for civil retspleje.

I et separat indlæg mindede Ripples juridiske chef, Stuart Alderoty, samfundet om, at SEC “ikke kan indsende nye beviser eller bede [Ripple] om at producere mere” under appellen. Alderoty udtrykte optimisme og sagde, at SEC’s forsøg på at “distrahere” Ripple og industrien var blevet “baggrundsstøj”, og tilføjede:

“Den hårde del af kampen er bag os. Ripples forretning vokser og bliver stærkere hver dag, selvom denne appelproces udspiller sig.”

Historien indtil videre

Ripples juridiske kampe begyndte i december 2020, da SEC anlagde en retssag med påstand om, at Ripples XRP-salg repræsenterede et uregistreret værdipapirudbud, der rejste $1,3 milliarder. Ripple har konsekvent argumenteret for, at XRP ikke bør klassificeres som et værdipapir, med henvisning til forskelle mellem XRP og andre aktiver som Bitcoin og Ethereum, som ikke er klassificeret som værdipapirer.

I marts 2021 anerkendte en kendelse fra dommer Sarah Netburn XRP’s nytteværdi og valutalignende værdi, hvilket adskiller det fra andre kryptoaktiver.

Den 13. juli 2023 afgjorde dommer Analisa Torres, at XRP ikke var en sikkerhed i offentligt byttesalg. Retten fandt dog, at Ripples institutionelle XRP-salg overtrådte værdipapirlovgivningen, hvilket førte til en bøde på 125 millioner dollars.

SEC’s appel af denne delvise afgørelse blev afvist i oktober 2023, men agenturet anmodede stadig om en gennemgang af den juridiske fortolkning omkring institutionelt salg.

Ripples seneste ansøgning bringer nu disse spørgsmål for den anden kredsdomstol, da den fortsætter med at udfordre de lovgivningsmæssige rammer omkring digitale aktiver i USA.