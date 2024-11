Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

De amerikanske benchmark-aktiegennemsnit steg fredag, da markedet afsluttede en tre-dages tabsrække.

I skrivende stund steg Dow Jones Industrial Average 0,3 %, mens S&P 500 steg 0,8 % fra forrige lukning.

Nasdaq Composite steg mere end 1,3 % fredag.

Nasdaq og S&P 500 endte i grønt i torsdags, understøttet af positive indtjeningsresultater for Tesla, og da statsrenterne faldt i USA.

Den 10-årige statsrente faldt fra de tre måneders højder, som blev rørt onsdag.

Aktierne i Centene og Microsoft stiger

Aktierne i Centene stiger, efter at sygeforsikringsselskabets overskud i tredje kvartal oversteg forventningerne, drevet af rentestigninger i Medicaid-programmer og højere medlemskab i dets sygeforsikringsudvekslingsvirksomhed.

Microsofts aktie blev vundet, efter at administrerende direktør Satya Nadella fik en lønpakke til en værdi af over $79 millioner for regnskabsåret 2024, en stigning på 63% fra sidste år.

Pakken ville have været 5 millioner dollars højere, hvis Nadella ikke havde taget en lønnedgang for at afspejle cybersikkerhedsrisici i virksomheden.

I mellemtiden faldt aktierne i Colgate-Palmolive fredag på trods af, at de slog indtjeningsforventningerne for tredje kvartal og hævede guidancerne.

Viking Therapeutics aktie stiger

Aktierne i Viking Therapeutics steg med næsten 10 % fredag, efter at biotekselskabets indtjening i tredje kvartal slog analytikernes forventninger.

Ifølge Yahoo Finance har Wall Street i øjeblikket 13 købsvurderinger på aktien.

Derudover steg aktierne i Deckers Outdoor med 14% efter dets robuste indtjeningsresultater.

Deckers leverede en indtjening på $159 pr. aktie, hvilket komfortabelt slog forventningerne om $124 pr. aktie indtjening fra analytikere fra LSEG.

I mellemtiden steg aktierne i ejendomsinvesteringsfonden Digital Realty Trust 11 % før åbningsklokken efter at have rapporteret rekordstore lejekontrakter for tredje kvartal.

Capri Holdings falder, mens Tapestry stiger

Aktierne i Capri Holdings faldt over 40 %, efter at en amerikansk dommer blokerede en afventende fusion.

Fusionen skulle finde sted mellem Michael Kors og Jimmy Choos moderselskab og håndtaskeproducenten Tapestry.

Aktierne i Tapestry steg fredag med 15 %.

Derudover faldt Apples aktier med næsten 1 %, før de indhentede alle sine tab i fredags, efter data viste, at iPhone-salget i Kina faldt i tredje kvartal, som led under hård indenlandsk konkurrence.

Positive økonomiske data fra USA

Nye ordrer på vigtige amerikansk-fremstillede kapitalvarer steg mere end forventet i september.

Derudover vil investorer overvåge offentliggørelsen af BNP-data fra USA for tredje kvartal.

Også den månedlige jobrapport fra USA vil blive frigivet.

Handlende vil fokusere på dataene, især efter at den forrige rapport kom varmere end forventet.

Det førte til reducerede indsatser for en overdimensioneret rentenedsættelse af den amerikanske centralbank.

Rå hoveder for ugentlige gevinster

Råoliepriserne var på vej til ugentlige stigninger efter et fald på 7 % i sidste uge.

Oliepriserne var stigende på grund af stigende geopolitiske spændinger i Mellemøsten og usikkerhed forud for det amerikanske præsidentvalg.

I skrivende stund steg priserne på Brent-olie med 2,1 % til 75,94 USD pr. tønde, mens West Texas Intermediate-olie var på 71,71 USD pr. tønde, en stigning på 2,2 % i forhold til forrige lukning.