Tysklands økonomiske udsigter viste tegn på bedring i oktober og brød et fire måneders fald ifølge ifo Business Climate Index.

Indekset steg til 86,5 fra 85,4 i september, hvilket giver en forsigtig optimisme om, at landets økonomiske nedgang muligvis er ved at udjævne.

Stigningen, rapporteret af ifo-instituttet, afspejler et lille opsving i erhvervstilliden, selvom vedvarende skepsis og udfordringer i fremstillingssektoren dæmper udsigterne.

ifo præsident Clemens Fuest i en erklæring,

Dette er den første stigning efter fire fald i træk. Virksomhederne var mere tilfredse med deres nuværende situation. Forventningerne var lysere, men præget af skepsis. Den tyske økonomi standsede foreløbig nedgangen.

Tyskland, der engang var Europas økonomiske motor, har stået over for en alvorlig nedtur.

Landets økonomi har ramt et hårdt plaster, præget af træg vækst, en skrumpende arbejdsstyrke, kontroversielle beslutninger og strukturelle udfordringer, der truer dets omdømme og langsigtede stabilitet.

Servicesektoren øger udsigterne midt i produktionskampe

Væksten i Tysklands servicesektor bidrog væsentligt til forbedringen.

Servicevirksomheder rapporterede om et mere gunstigt forretningsmiljø med bemærkelsesværdig styrke inden for logistik, turisme og IT.

Disse gevinster opvejede kampene i produktionen, hvor ordremængderne forblev afdæmpede.

Selvom producenter er mindre pessimistiske med hensyn til fremtidig efterspørgsel, rapporterede de om en forværret vurdering af de nuværende forretningsbetingelser.

Kapacitetsudnyttelsen faldt til 76,5%, et godt stykke under det langsigtede gennemsnit på 83,4%, hvilket understreger sektorens fortsatte pres fra høje energiomkostninger og forsigtige forbrugerefterspørgsel.

Ifo-indeksets stigning stemmer overens med en S&P Global-undersøgelse i denne uge, som fandt en langsommere nedgang i aktiviteten i den private sektor.

Bundesbank gentog denne stemning og forudsagde, at Tysklands BNP ville forblive fladt i 4. kvartal efter en mild recession tidligere på året.

Udfordringerne fortsætter, da IMF forudser en nedgang i 2024

På trods af forbedringen i forretningsstemningen udsendte Den Internationale Valutafond (IMF) en nøgtern prognose tidligere på ugen, der forventede, at Tysklands økonomi ville trække sig sammen med 0,3 % i 2024 og forblive stagnerende ind i 2025.

“Vedvarende svaghed i produktionen tynger væksten for lande som Tyskland og Italien,” bemærkede IMF og pegede på spændinger i industriproduktionen og ejendomsmarkederne.

For at tilføje Tysklands bekymringer advarede bilproducenten Volkswagen for nylig om potentielle jobnedskæringer og produktionslinjelukninger for første gang i sin 87-årige historie.

Meddelelsen understregede de kampe, som Tysklands eksportorienterede økonomi står over for, især i sektorer som bilindustrien, der er sårbare over for udsving i den globale efterspørgsel.

Mens oktobers tal giver håb om en stabiliserende økonomi, står tyske virksomheder stadig i betydelig modvind.

Politisk usikkerhed, herunder potentialet for nye handelsspændinger som følge af det kommende amerikanske valg, tilføjer endnu et lag af uforudsigelighed.