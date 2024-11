Waymo, Alphabets autonome køretøjsarm, har afsluttet en betydelig finansieringsrunde på 5,6 milliarder dollar for at drive væksten af deres robotaxi-tjeneste, primært i USA, men med planer om global ekspansion.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne seneste serie C-finansiering, ledet af Alphabet, fik følgeskab af store investorer som Andreessen Horowitz, Silver Lake og Tiger Global, rapporterede CNBC.

Advertisement

Investeringen vil give Waymo mulighed for at udvide sin tilstedeværelse i større byer, såsom Los Angeles, San Francisco og Phoenix, og forfølge teknologiske fremskridt inden for autonom kørsel.

Finansieringsrunden understreger også Waymos unikke position som en af de eneste amerikanske virksomheder, der driver en kommerciel robotaxi-tjeneste i flere byer.

Fokus på at udvide robotaxi-tjenesten

Copy link to section

Waymo co-CEOs Tekedra Mawakana og Dmitri Dolgov understregede, at denne finansiering vil udvide deres Waymo One robotaxi service i vigtige amerikanske byer. I en erklæring til CNBC sagde de administrerende direktører,

Med denne seneste investering vil vi fortsætte med at byde flere ryttere velkommen i vores Waymo One ride-hailing service i San Francisco, Phoenix og Los Angeles og i Austin og Atlanta gennem vores udvidede partnerskab med Uber.

Serie C-finansieringen bringer Waymos samlede kapital op på 11,1 milliarder dollars efter at have rejst 3,2 milliarder og 2,5 milliarder dollars i to tidligere runder.

Alphabet CFO Ruth Porat meddelte i juli, at moderselskabet ville forpligte sig til en flerårig investering på op til $5 milliarder i Waymo.

Waymo har oplevet en stabil vækst i efterspørgslen efter sine robotaxi-tjenester.

Dens køretøjer udfører i øjeblikket mere end 100.000 ugentlige ture på tværs af Los Angeles, Phoenix og San Francisco, hvilket tiltrækker forskellige ryttere – især kvinder og forældre – som foretrækker den øgede sikkerhed, de føler kommer med et førerløst køretøj.

Waymo One-appen gør det nemt for ryttere at hylde disse autonome forlystelser, hvilket gør dem mere og mere populære i disse byer.

Partnerskaber og konkurrence i AV-landskabet

Copy link to section

Waymos fremgang er ikke uden udfordringer. Selvom Tesla og GM’s Cruise hver især har investeret i AV-teknologi, er det kun Waymo, der i øjeblikket opererer i stor skala på tværs af flere metroområder.

Cruise, Waymos største amerikanske konkurrent, var nødt til at standse driften i San Francisco efter en ulykke i oktober 2023, selvom den arbejder på at genoprette sin tjeneste.

Waymo har for nylig udvidet sin rækkevidde med partnerskaber.

En udvidet aftale med Uber lancerede Waymo robotaxis i Austin, Texas. Waymo samarbejder også med bilproducenter for at bringe nye køretøjer ind i sin flåde, herunder Hyundais Ioniq 5 elbil og Geely’s Zeekr, begge udstyret med brugerdefinerede AI “Driver”-sensorer designet til forbedret navigation og passagersikkerhed.

Løsning af sikkerhedsmæssige og regulatoriske udfordringer

Copy link to section

På trods af Waymos præstationer er der stadig bekymringer blandt offentligheden.

En undersøgelse fra Pew Research Center viste, at næsten to tredjedele af de amerikanske respondenter udtrykte modvilje mod at bruge førerløse køretøjer.

Sikkerhedshændelser har også vakt opmærksomhed; Waymos AV’er er stødt på trafikproblemer og mindre kollisioner, selvom disse hændelser ikke har resulteret i alvorlige kvæstelser.

Waymo har arbejdet proaktivt for at løse disse bekymringer.

Virksomheden rapporterede, at dets køretøjer styrter langt sjældnere ned end menneskedrevne biler, baseret på data delt med offentligheden.

Derudover har Waymo iværksat softwareopdateringer for yderligere at øge sikkerheden af sine køretøjer og udforsker førerløse operationer under udfordrende vejrforhold for at forberede sig på ekspansion ud over Sunbelt.

En vision for global ekspansion

Copy link to section

Waymos ambitioner rækker ud over dets nuværende marked.

Virksomheden annoncerede, at det snart vil teste sin AV-teknologi i koldere klimaer, herunder Michigan og upstate New York, med det formål at demonstrere alsidigheden af sine køretøjer under barske forhold.

Med tiden håber Waymo at etablere et internationalt fodaftryk, der udnytter væksten i autonome køretøjsinfrastrukturer globalt.

Med $11,1 milliarder indsamlet over flere finansieringsrunder, har Waymo ressourcerne til at accelerere fremtiden for autonom transport, men den står over for et komplekst regulatorisk og konkurrencepræget landskab.

Efterhånden som Waymo udvider sig, vil Waymo fortsætte med at forme fremtidens mobilitet og navigere vejen mod sikrere og mere tilgængelig autonom kørsel.