Selvom oliemarkedet kæmper for at bryde ud af dets nuværende interval på $70-$75 per tønde, vil tilstrækkelig forsyning i 2025 sandsynligvis holde priserne dæmpede.

Handlende har overvåget situationen i Mellemøsten i håb om, at yderligere eskaleringer ville støtte oliepriserne endnu mere.

Oliepriserne var steget mere end 10 % efter Irans angreb på Israel. Brent var steget tilbage over $80 per tønde for første gang siden august.

Men stævnet var kortvarigt.

Siden Irans angreb på Israel den 1. oktober har der hidtil ikke været nogen reel trussel mod olieforsyningen.

Umiddelbart efter Irans angreb på Israel tidligere på måneden var der bekymringer om, at førstnævntes olieanlæg blev målrettet. Men disse bekymringer er aftaget, og medmindre Israel sigter mod oliefaciliteter i Iran, forventes priserne at forblive i deres nuværende båndbredde.

Levere overflod i 2025?

I mangel af større udbudschok i Mellemøsten er fokus flyttet tilbage på tilstrækkelige udbuds- og efterspørgselsproblemer for olietyre.

Dårlig efterspørgsel i Kina i år har holdt priserne nede.

Den asiatiske gigant er den største importør af råolie i verden.

Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) vil Kinas vækst i olieefterspørgslen i år sandsynligvis være 20 % sammenlignet med en vækst på 70 % i 2023.

Også næste år vil Kinas vækst i olieefterspørgslen sandsynligvis kun være på 20 %.

“Den kinesiske olieefterspørgsel er særlig svag, hvor forbruget faldt med 500 kb/d år/år i august – dens fjerde måned i træk med fald,” sagde IEA i sin månedlige oktoberrapport.

I mellemtiden er Organisationen af de olieeksporterende lande og allierede indstillet til at øge olieproduktionen fra december.

Saudi-Arabien og OPEC+ er planlagt til at afvikle nogle af de frivillige olieproduktionsnedskæringer fra december for at genvinde markedsandele.

Udviklingen kommer på et tidspunkt, hvor efterspørgslen allerede lider. Hvis OPEC går igennem med deres planlagte stigninger, kan oliepriserne falde yderligere.

Udbudsvækst uden for OPEC

Samtidig vil væksten i udbuddet uden for OPEC sandsynligvis også tynge følelserne.

IEA forventer, at væksten i ikke-OPEC olieforsyning vil være omkring 1,5 millioner tønder om dagen i år og det næste. Dette overgår OPECs udbudsvækst.

“USA, Brasilien, Guyana og Canada står til at stå for det meste af stigningen, hvilket øger produktionen med over 1 mb/d begge år, hvilket mere end vil dække forventet vækst i efterspørgslen,” sagde IEA.

Derudover er OPEC+’s reserveolieproduktionskapacitet på historiske højder, bortset fra den usædvanlige periode med COVID-19-pandemi.

Eksklusiv Libyen, Iran og Rusland oversteg den effektive ledige kapacitet komfortabelt 5 mb/d i september, ifølge IEA.

Globale olielagre giver en yderligere buffer, selvom observerede råolielagre er trukket med 135 mb i løbet af de sidste fire måneder til det laveste siden mindst 2017, og OECD-industriens lagre forbliver et godt stykke under deres femårige gennemsnit.

Agenturet sagde dog, at globale lagre af raffinerede produkter er vokset til tre-års højder, hvilket har presset marginer på tværs af vigtige raffineringshubs.

I mellemtiden har IEA selv en offentlig råoliebeholdning på over 1,2 milliarder tønder, med yderligere en halv milliard tønder under industriens forpligtelser.

Selvom der er et udbudschok i Mellemøsten, er verden veletableret med hensyn til olieforsyning.

I sine kortsigtede energiudsigter for oktober forudsagde US Energy Information Administration (EIA), at den globale produktion af olie og andre flydende brændstoffer vil stige med 2 millioner tønder om dagen i 2025, op fra en vækst på kun 500.000 tønder om dagen i 2024 drevet af produktion fra ikke-OPEC-lande.

Vi forventer, at produktionsvæksten uden for OPEC+ vil forblive stærk i prognoseperioden, og som følge heraf forventer vi, at OPEC+-producenter sandsynligvis vil holde produktionen mindre end deres nyligt annoncerede mål i det meste af næste år.

Kina er fortsat nøglen

Hvis udbuddet er tilstrækkeligt ind i 2025, er den eneste anden faktor bortset fra geopolitiske risikopræmier, som kan drive oliepriserne højere, robust efterspørgsel fra Kina.

Men hidtil har signalerne, der kommer ud af Kina, ikke været gode, med importen af olie faldende i de sidste par måneder.

I næste uge udkommer vigtige indikatorer med indkøbschefernes indeks i Kina, hvilket kan presse alle priser lige meget op.

“Da annonceringerne af de nye stimulusforanstaltninger for det meste fandt sted efter undersøgelsesperioden for septemberindeksene, er der en chance for, at stemningsindikatorerne kunne være blevet lysere noget i oktober. Vi er dog ikke alt for optimistiske, siger Barbara Lambrecht, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, i en rapport.

Derudover bremser den hurtige fremgang af elektriske køretøjer i Kina også olieforbruget i verdens største importør. Dette vil kun stige, efterhånden som verden bevæger sig væk fra fossile brændstoffer.

Prisprognoser for resten af 2024

Oliepriserne er i stigende grad følsomme over for nedsiden på trods af, at spændingerne i Mellemøsten fortsætter med at simre.

“Resten af året tror jeg, at oliepriserne fortsat vil stå over for et nedadgående pres. Varebeholdningerne er fortsat høje, men efterspørgslen er faldet,” fortalte Rizvi fra Primary Vision Network til Techopedia.com.

I juli fastholdt Rizvi sine oliepriser på $70 per tønde, med henvisning til en global økonomisk afmatning.

I mellemtiden har ANZ Research også reduceret sine olieprisprognoser for resten af dette år.

Agenturet ser nu Brent-råoliepriser på 80 dollars pr. tønde i 2024 fra dets tidligere prognose på 87 dollars pr. tønde.

Med hensyn til WTI-priser forventer ANZ, at det amerikanske benchmark vil handle til $78 pr. tønde fra dets tidligere estimat på $84 pr. tønde.

ANZ Research sagde:

OPEC’s forsyningspolitikker kæmper for at støtte priserne, da bekymringerne om svagere efterspørgsel fortsætter. Med investorer i stigende grad bearish på økonomisk vækst, vil stemningen sandsynligvis forblive svag. Dette kommer, da sæsonmæssige tendenser resulterer i en afmatning i olieefterspørgslen.