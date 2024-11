Efter en bemærkelsesværdig stigning på 42% i aktiekursen siden begyndelsen af året, har T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) set sin aktie nå alle tiders højder.

Den 25. oktober nedjusterede analytikere hos Raymond James virksomhedens rating fra “Outperform” til “Market Perform”.

På trods af T-Mobiles stærke eksekvering efter fusionen med Sprint – som forbedrede markedspositionering og udvidede marginer – udtrykte firmaet bekymring over aktiens hurtige stigning.

Aktiekursen har allerede overskredet Raymond James’s mål ved udgangen af 2025 på $221, hvilket får dem til at stille spørgsmålstegn ved holdbarheden af dens nuværende værdiansættelse midt i potentielle virksomheds-, industri- og makroøkonomiske risici.

Robust indtjening for tredje kvartal og øget guidance

T-Mobiles resultater for tredje kvartal oversteg forventningerne og viste en stærk finansiel sundhed.

Selskabet rapporterede en nettoindkomst på 3,06 milliarder dollar, eller 2,61 dollar per aktie, hvilket slog det gennemsnitlige analytikerestimat på 2,43 dollar.

Omsætningen steg næsten 5% år-til-år til $20,16 milliarder, hvilket oversteg konsensusestimatet på $20,01 milliarder.

I lyset af disse resultater hævede T-Mobile sin helårs guidance over hele linjen.

Det forventer nu efterbetalte nettokundetilførsler mellem 5,6 millioner og 5,8 millioner, op fra det tidligere interval på 5,4 millioner til 5,7 millioner.

Justerede frie pengestrømsfremskrivninger blev også øget til mellem $16,7 milliarder og $17,0 milliarder.

Udvidelse af kundebase og strategiske partnerskaber

I tredje kvartal tilføjede T-Mobile 1,6 millioner efterbetalte nettokunder, hvilket øgede dets samlede kundeantal til 127,5 millioner fra 117,9 millioner året før.

Denne vækst overgår store rivaler som AT&T og Verizon, hvilket styrker T-Mobiles position som brancheførende inden for tilføjelse af abonnenter.

Virksomheden investerer også i innovative teknologier, samarbejder med OpenAI for at udvikle IntentCX, en AI-drevet kundeserviceplatform, og samarbejder med Nvidia om at skabe et AI RAN Innovation Center.

Disse initiativer har til formål at forbedre kundeoplevelsen og optimere netværkets ydeevne, potentielt reducere driftsomkostninger og åbne nye indtægtsstrømme.

Forretningsgrundlag og konkurrencefordel

T-Mobiles stærke fundamentale elementer er tydelige i dens fortsatte vækst og øgede markedsandele.

Den vellykkede integration af Sprint har ikke kun udvidet kundebasen, men også forbedret driftseffektivitet og marginer.

Virksomhedens fokus på udrulning af 5G-netværk og lavere anlægsinvesteringer – anslået mellem $8,8 milliarder og $9,0 milliarder – giver det en konkurrencemæssig fordel i forhold til kolleger.

Med en forventet justeret EBITDA mellem $31,6 milliarder og $31,8 milliarder, viser T-Mobile robust rentabilitet og cash flow generation.

Værdiansættelsesmålinger og analytikerperspektiver

På trods af de positive økonomiske udsigter advarer nogle analytikere om T-Mobiles værdiansættelsesmålinger.

Aktiens hurtige stigning har ført til et frit cash flow-udbytte på cirka 7%, lavere end dets største konkurrenters.

Dette har givet anledning til bekymring om, hvorvidt præmievurderingen er berettiget uden fortsat accelereret vækst.

Derudover bemærkede analytikere hos Raymond James selskabets langsommere end forventet aktietilbagekøb, hvilket tyder på, at ledelsen muligvis udviser forsigtighed på grund af den forhøjede aktiekurs.

Med det grundlæggende landskab skitseret, vender fokus sig mod, hvordan T-Mobiles aktie kan klare sig i de kommende måneder.

En undersøgelse af de tekniske aspekter vil give yderligere indsigt i, om aktierne kan bevare deres opadgående momentum, eller om en konsolideringsfase er på vej.

Kortsigtet svaghed dukker op

Efter sin hurtige stigning i år har T-Mobiles aktie endelig ramt en mindre mur nær $235.

Hvorvidt dette viser sig som en modstand på mellemlang sigt, skal vise sig.

Kilde: TradingView

Derfor skal investorer med et bullish syn på aktien forblive forsigtige og afstå fra at åbne nye lange positioner, medmindre det giver en daglig lukning over $235.

Handlende med en bearish udsigt har en lavrisiko-indgang på deres hænder lige nu.

De kan shorte aktien på nuværende niveauer i nærheden af $228 med et stop loss på $236,3.

Hvis denne kortsigtede svaghed bliver til en mellemlang svaghed, kan aktien falde til sine støtteniveauer i nærheden af $192, hvor man kan bogføre overskud.