Den venezuelanske regering, under Nicolás Maduro, udtrykte torsdag sin dybe utilfredshed efter Brasiliens beslutning om at blokere sin optagelse i BRICS-gruppen af vækstøkonomier.

Caracas betragter denne beslutning som en “fjendtlig handling” og en form for “aggression” mod sine interesser, da Venezuela i årevis har stræbt efter at tilslutte sig denne koalition.

I en formel erklæring fordømte Venezuelas udenrigsministerium vetoet som en afspejling af “had, udelukkelse og intolerance fremmet af vestlige magter” med det formål at forhindre nationen i at være en del af organisationen.

Stigende spændinger mellem Venezuela og Brasilien inden for BRICS Erklæringen fortsatte og hævdede, at “denne handling repræsenterer en lovovertrædelse mod Venezuela og føjer til de uretfærdige sanktioner, der er pålagt et modigt og revolutionært folk.

Ingen ordning eller strategi, der sigter mod at underminere Venezuela, vil ændre historiens gang.”

Derudover hævdede Nicolás Maduros administration at have modtaget støtte fra andre lande på topmødet i Rusland for at gå videre med Venezuelas integration i dette initiativ.

Brasiliens regering, under Lula da Silva, var en af Nicolás Maduros stærkeste allierede i Latinamerika, men for nylig har den vist bekymring over menneskerettighederne i Venezuela og en stærk holdning mod resultatet af valget i juli i landet.

Alt dette rejser spørgsmål om Venezuelas politiske og økonomiske fremtid, hvis Maduro fortsætter ved magten, og hvis USA beslutter sig for at styrke sanktionerne mod landet.

Energidynamik: Brasiliens holdning til Venezuelas tilslutning til BRICS

Brasiliens energilandskab, hovedsageligt drevet af dets kulbrinteressourcer, spiller en væsentlig rolle i dets tøven over for Venezuelas indtræden i BRICS-gruppen.

I løbet af de sidste ti år har Brasilien oplevet en bemærkelsesværdig stigning i olieproduktionen, som er steget med 64% til at overstige 3,6 millioner tønder om dagen ved udgangen af sidste år.

Men i 2024 har der været et lille fald til omkring 3,4 millioner tønder om dagen.

På trods af dette mindre fald er Brasilien fortsat den førende råolieproducent i Latinamerika.

I skarp kontrast har Venezuela oplevet et stejlt fald i sin olieproduktion, der styrtdykker omkring 65% fra over 2,7 millioner tønder om dagen til omkring 943.000 tønder om dagen.

Dette betydelige fald har resulteret i, at Venezuela har mistet sin langvarige position som regionens dominerende olieproducent, som bemærket af det lokale medie Petroguía.

På den kommercielle side har Brasilien dramatisk øget sin eksport af råolie og afledte produkter til USA, hvilket har firedoblet sin mængde i løbet af tiåret.

I slutningen af 2023 toppede denne eksport med 400.000 tønder om dagen, hvilket sikrede Brasiliens plads blandt de fem bedste olieleverandører til USA – en liste, der inkluderer Canada, Mexico og Saudi-Arabien, hvilket sætter landet i direkte konkurrence med Venezuela.

BRICS mere om geopolitisk strategi end økonomiske fordele?

Økonom Henkel García fra Econométrica antydede i en tidligere Invezz-rapport, at Venezuelas jagt på BRICS-medlemskab handlede mere om geopolitisk strategi end om umiddelbare økonomiske fordele.

Han bemærkede, at fokus så ud til at være på at få støtte fra BRICS-nationer for at styrke alliancer midt i skiftende global dynamik.

García påpegede også, at geopolitiske manøvrer, såsom at tilpasse sig lande i modstrid med USA, såsom Rusland eller Nordkorea, kunne have betydelige konsekvenser ud over blot økonomiske overvejelser.

I mellemtiden var den venezuelanske økonom Alejandro Grisanti skeptisk over for de praktiske fordele ved BRICS-medlemskab for Venezuela.

Han argumenterede for, at BRICS-medlemmer er karakteriseret ved deres store økonomier og befolkninger, kriterier Venezuela ikke opfylder.

Grisanti sammenlignede Venezuelas økonomi med den Dominikanske Republiks og dens befolkning med den i Panama og Costa Rica og satte spørgsmålstegn ved den potentielle økonomiske virkning af at tilslutte sig BRICS.

Venezuelas fremstød for at tilslutte sig BRICS, drevet af dets oliereserver og strategiske alliancer, fremhæver et komplekst samspil mellem geopolitik og økonomiske aspirationer.

Dette indikerer, at uanset om Venezuela tilslutter sig BRICS eller ej, vil det ikke resultere i et stort økonomisk skift.

Det indebærer også, at for at Venezuela kan forbedre sine investeringer og det overordnede økonomiske landskab, skal landet først løse sin politiske krise.

Et nærmere kig på de politiske relationer mellem Brasilien og Venezuela

Den politiske analytiker og valgkonsulent Aníbal Sánchez udforskede de komplekse faktorer, der påvirker forholdet mellem Brasilien og Venezuela.

Han påpegede potentialet for stærkere bånd mellem de to lande, især med den tidligere præsident Luiz Inácio Lula da Silva, der træder ind som mægler.

Sánchez diskuterede også udfordringerne som følge af Brasiliens seneste politiske beslutninger, især i lyset af landets rolle i BRICS-gruppen.

Han understregede den indviklede blanding af spørgsmål, der er på spil, herunder territoriale stridigheder og Brasiliens støtte til forskellige fraktioner i Venezuela.

I dette skiftende diplomatiske landskab fremhæver det brasilianske udenrigsministeriums tilgang inden for BRICS den væsentlige karakter af gensidig tillid mellem nabolande.

Sánchez bemærker, at udhulingen af tilliden på grund af uopfyldte forpligtelser efter det venezuelanske valg har påvirket Brasiliens beslutningstagning og dets fortsatte modstand mod venezuelansk politik.

Mens Brasilien og Venezuela slår et nyt blad om under præsident Lula da Silva, er der klare tegn på bestræbelser på at rette op på de diplomatiske forbindelser på den globale scene, hvilket indikerer et fælles mål om at fremme stabilitet og samarbejde i regionen.

Sánchez fremhæver, at Brasiliens interesser rækker ud over blot olie, hvilket afspejler en bredere dedikation til regional stabilitet og strategisk positionering, mens man navigerer i denne komplekse dynamik.

På BRICS-topmødet i Kazan udtalte den venezuelanske regering sin fordømmelse af Brasiliens beslutning om at blokere dets indtræden i gruppen og beskrev handlingen som “aggression og en fjendtlig gestus” i en officiel erklæring.

“Samtidig havde præsident Maduro travlt med at engagere sig i strategiske diskussioner med den iranske embedsmand Masoud Pezeshkian, med det formål at forhandle bilaterale aftaler med fokus på olie, minedrift og sundhedspleje, samtidig med at han understregede en fortælling om stærk solidaritet med Teheran”, sagde Sánchez.

Som et udtryk for støtte roste den russiske præsident Putin Venezuela som en pålidelig og mangeårig partner i både Latinamerika og den bredere globale kontekst.

Under møder med bemærkelsesværdige ledere som Kinas Xi Jinping, Indiens Narendra Modi og Tyrkiets Recep Tayyip Erdoğan, understregede præsident Maduro Venezuelas rolle som en vigtig allieret uden for vestlig indflydelse, hvilket viste dets potentiale som en betydelig energispiller.

Dette diplomatiske skifte placerer Venezuela på en unik politisk vej, der adskiller det fra andre sydamerikanske nationer som Argentina eller Panama.

Det ser ud til at bevæge sig mod tættere bånd med Mexico og Colombia takket være dets fordelagtige geografiske placering på kontinentet.

Denne udvikling rejser vigtige spørgsmål om den kommende amerikanske administrations udenrigspolitiske strategier, hvilket giver anledning til at genoverveje prioriteter relateret til nationale interesser, især i lyset af spørgsmål som ukontrolleret migration og svingende brændstofpriser.