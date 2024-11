Europæiske small cap-aktier er “bundet (eller i det mindste stabiliseret) i forhold til large caps,” siger Aleksander Peterc – en Bernstein-analytiker.

Small caps har underpræsteret de seneste to år, men Peterc er overbevist om, at de vil komme sig kraftigt i 2025.

Bernstein-analytikeren er særligt optimistisk på tre navne: Duerr AG, Ipsos SA og Soitec SA.

Hvert af disse tre navne, mener han, kan give et godt stykke over 50% tilbage i løbet af de næste tolv måneder.

Lad os se, hvad Duerr, Ipsos og Soitec har i vente for potentielle investorer.

Duerr AG (ETR: DUE)

Duerr-aktien har været en skuffelse for aktionærerne i år, men dens lovende vækstudsigter gør den til et godt valg for 2025, ifølge Aleksander Peterc.

Han forventer, at materiale- og anlægsingeniørvirksomheden vil nyde godt af et fortsat skift til elbiler.

Andre industritrends, der kan hjælpe Duerr-aktien med at komme sig over de næste tolv måneder, inkluderer stigende global interesse for bæredygtige byggematerialer, tilføjede analytikeren.

Derudover handles aktier i selskabet med base i Stuttgart, Tyskland i øjeblikket til en attraktiv værdiansættelse.

Bernstein forventer, at Duerr-aktien vil vinde så meget som 80 % og nå €38 ved udgangen af 2025.

Ipsos SA (EPA: IPS)

Aleksander Peterc forventer, at Ipsos’ amerikanske forretning vil komme sig næste år.

Han anbefaler at investere i dette markedsundersøgelsesfirma, der rangerer på tredjepladsen globalt, også fordi det har forbedret sine marginer fra 10 % før pandemien til 13 % i 2023.

“Selvom Ipsos er påvirket af et svagt makroøkonomisk klima, skulle dets aktiviteter vise sig at være modstandsdygtige, så det kan fastholde sin driftsmargin på omkring 13%, samtidig med at det genererer et solidt frit cash flow,” sagde analytikeren til kunder i et nyligt forskningsnotat.

Bernstein forventer, at Ipsos aktie vil ramme €79 i løbet af de næste tolv måneder, hvilket tyder på potentiale for en kæmpe gevinst på 68 % herfra.

Soitec SA (EPA: SOI)

Soitec er en halvlederproducent baseret i Isere, Frankrig, som Bernstein kalder en “potentielt overbevisende AI-historie”.

Aleksander Peterc er positivt indstillet over for virksomhedens Photonics-SOI-produkt, der i øjeblikket tegner sig for en lille procentdel af dets samlede omsætning.

Men analytikeren er overbevist om, at dens bidrag vil vokse betydeligt fremadrettet.

“Efterspørgslen efter optiske sammenkoblinger til datacenter med høj båndbredde vokser i takt med højtydende AI/ML-klynger, der bruges i [AI-model]-træning,” hvilket kunne hjælpe Photonics-SOI-omsætningen til at vokse med 40 % hvert år, tilføjede han.

Bernstein ser Soitec-aktien nå €130, hvilket svarer til en opside på omkring 65 % herfra.