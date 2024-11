Efter år med at byde indvandrere velkommen til at tackle mangel på arbejdskraft og øge den økonomiske vækst, skifter Canada gear.

Den 24. oktober annoncerede premierminister Justin Trudeaus regering planer om at reducere immigrationen med henvisning til belastningen af boliger, job og offentlige tjenester.

Dette markerer en betydelig politisk vending fra et land, der er kendt for at omfavne nytilkomne som væsentlige bidragydere til dets økonomi.

Canadas immigrationsvending: Hvad foranledigede ændringen?

Canada har oplevet en hurtig befolkningstilvækst, drevet af rekordhøje immigrationsniveauer. Tilstrømningen kan sammenlignes med at tilføje en hel by på størrelse med San Diego til Canadas befolkning hvert år.

Med en befolkning på kun 40 millioner har denne stigning stresset infrastrukturen, højnet boligpriserne og presset arbejdsløsheden op.

Belastningen af ressourcerne har ført til skift i den offentlige mening.

En nylig undersøgelse fra Environics Institute afslørede, at næsten 60% af canadierne nu mener, at immigrationsniveauet er for højt – en stigning fra kun 27% i 2022.

Dette skift i følelsen har ført til pres på Trudeaus regering om at handle, især da det konservative oppositionsparti vinder terræn forud for valget i 2025.

Et skift fra tidligere immigrationspolitik

Historisk set har Canadas immigrationspolitik været velreguleret og positivt set.

Canada deler kun én grænse med USA, og regeringen sætter årlige immigrationsmål for at sikre en jævn befolkningsvækst.

Den post-pandemiske tilstrømning – drevet af afslappede rejserestriktioner og mangel på arbejdskraft – oversteg imidlertid forventningerne og afslørede revner i systemet.

Mens stigningen hjalp flere sektorer med at komme sig, såsom boliger, detailhandel og telekommunikation, oversteg det hurtige tempo hurtigt landets kapacitet til at absorbere nye indbyggere.

Dette har fået BNP pr. indbygger, en nøgleindikator for levestandarden, til at falde i på hinanden følgende kvartaler. Yngre voksne og nylige indvandrere, der er afgørende for arbejdsmarkedet, mærker mest.

Nedbrydning af immigrationssystemet

Canadas immigrationssystem er i det væsentlige opdelt i to puljer.

Fastboende: Disse indvandrere udvælges gennem et pointbaseret system, der vurderer faktorer som uddannelse, sprogfærdigheder og erhvervserfaring. Denne pulje har traditionelt fungeret som hovedkilden til nye borgere og økonomiske migranter.

Disse indvandrere udvælges gennem et pointbaseret system, der vurderer faktorer som uddannelse, sprogfærdigheder og erhvervserfaring. Denne pulje har traditionelt fungeret som hovedkilden til nye borgere og økonomiske migranter. Midlertidige beboere: Denne pulje omfatter internationale studerende, udenlandske arbejdere og asylansøgere. Selvom disse grupper tidligere bidrog minimalt til befolkningstilvæksten, har de seneste politikker, der tillader lettere adgang til arbejdsvisum, ført til en stigning i deres antal.

Midlertidige beboere sigter ofte efter at skifte til permanent ophold, ved at bruge deres arbejds- eller studieerfaring i Canada for at få en fordel i ansøgningsprocessen.

Den pludselige vækst i denne gruppe har dog øget pres på boligmarkedet og de offentlige ydelser.

Trudeaus plan om at reducere immigrationen

For at imødegå udfordringerne ved høj immigration har regeringen bebudet strammere restriktioner for både permanente og midlertidige beboere.

Canada vil reducere antallet af nye fastboende til 395.000 i 2025, ned fra 485.000 i 2023.

Regeringen vil også indføre et første loft nogensinde for midlertidige beboere med det formål at reducere deres antal med 20 % i løbet af de næste tre år.

Loftet inkluderer begrænsninger for studentervisum og restriktioner for udenlandsk arbejdskraft, et skridt designet til at lette presset på boliger og offentlige tjenester.

I 2027 forventer Canada en beskeden befolkningstilvækst på kun 0,8 % – en skarp kontrast til den årlige vækst på 3 %, der er set i de seneste år.

Økonomiske konsekvenser af at reducere immigrationen

Mens den nye immigrationspolitik er rettet mod at stabilisere job- og boligmarkederne, er den forbundet med økonomiske risici.

Immigration tegner sig for næsten al vækst i arbejdsstyrken i Canada, og en afmatning af nyankomne kan skade den langsigtede økonomiske præstation.

Canada har været afhængig af immigration for at sætte skub i forbrugernes forbrug, som spillede en nøglerolle i at undgå recession under Bank of Canadas aggressive renteforhøjelser.

En reduktion i immigrationen kan reducere arbejdsudbuddet, hæmme den økonomiske vækst og endda sætte gang i inflationen, mens virksomhederne kæmper for at besætte ledige stillinger.

Afbalancering af offentlig stemning og økonomiske behov

Regeringens beslutning om at reducere immigrationsmålene er til dels drevet af voksende offentlig utilfredshed, men det risikerer at komplicere den fremtidige økonomiske stabilitet.

Immigration har været medvirkende til at opretholde Canadas arbejdsstyrke, og ethvert væsentligt fald kan reducere produktiviteten og væksten.

Immigrationsminister Marc Miller anerkendte behovet for en afbalanceret tilgang.

Mens vi skal styre strømmen af nytilkomne, er immigration fortsat en vigtig del af vores langsigtede økonomiske strategi.

Hvad venter Canadas immigrationspolitik forude?

Den nye immigrationspolitik afspejler en forsigtig tilgang til styring af befolkningstilvæksten, der afbalancerer offentlighedens følelser med økonomiske behov. Analytikere advarer dog om, at ændringerne kan få utilsigtede konsekvenser.

En afmatning i væksten i arbejdsstyrken kan skade sektorer som sundhedspleje, byggeri og teknologi, som alle er stærkt afhængige af kvalificerede indvandrere.

Derudover kan lavere immigrationsrater føre til reduceret forbrugerforbrug, hvilket potentielt bremser det økonomiske opsving.

Mens Trudeaus regering sigter mod at løse umiddelbare udfordringer, er den langsigtede indvirkning på Canadas økonomi fortsat usikker.

Hvorvidt landet kan finde den rette balance mellem befolkningskontrol og økonomisk vækst, vil afgøre succesen af disse nye politikker.